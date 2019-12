El PP se prepara para lanzar una OPA sobre un Ciudadanos a la baja

El PSOE: “Nos interesa que el partido no muera”

El PSOE dice no tener ninguna intención de aprovechar la debilidad de Ciudadanos para propiciar aún más su caída. Fuentes socialistas del máximo nivel aseguran que han intentado colaborar con Ciudadanos y ofrecerles ayuda a cambio de un pacto para la investidura de Pedro Sánchez. “Nos interesa que ese partido no se muera”, apuntan en el PSOE. No obstante, la campaña de Sánchez de las pasadas elecciones estuvo diseñada en parte para tratar de arrebatar todo el espacio electoral a Ciudadanos; aunque, según las encuestas postelectorales, el grueso del votante del partido de Arrimadas se fue a la derecha y a la abstención.

Los socialistas sostienen que ofrecieron a Ciudadanos presencia en la Mesa del Congreso, lo que niega tajantemente el partido de Arrimadas. El negociador de Cs, José María Espejo, responsabilizó al PSOE y a Vox de que su partido se quedara fuera del órgano de gobierno de la Cámara. “El PSOE ha preferido que Vox esté en la Mesa a que esté Cs”, se quejó.