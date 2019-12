Ciudadanos rechaza la propuesta de España Suma y lo tacha de “bulo” del PP

Ciudadanos rechaza la propuesta del PP de reagruparse bajo la marca común de España Suma, después de que los populares hayan vuelto a poner sobre la mesa aprovechando la debilidad parlamentaria del partido liberal. La portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, ha tachado este martes la iniciativa de “bulo” de los populares y ha emplazado al partido de Pablo Casado a “sumar” abriéndose a participar en una mesa a tres entre el PSOE, el PP y Ciudadanos para buscar un acuerdo de investidura que fuerce a Pedro Sánchez a cambiar de aliados. "Entiendo que el PP está en una tesitura complicada y por eso está intentando lanzar ese bulo de España Suma. Porque no estamos en un escenario electoral", ha subrayado Rodríguez en comparecencia de prensa tras la reunión de la gestora.

Cs cree el PP utiliza la propuesta de España Suma para tratar de sacarse de encima la presión por la investidura de Sánchez, que no está dispuesta a facilitar con una abstención. Por eso, la portavoz de la gestora ha insistido en que los populares deberían aceptar la mesa a tres que ha propuesto Inés Arrimadas. “Me preocupa que un partido esté hablando de coaliciones electorales. El momento de sumar es ahora pero en esa mesa a tres. Esa es la vía Arrimadas. Para que haya una mayoría solvente”, ha enfatizado Rodríguez. La portavoz parlamentaria de Cs ha propuesto un pacto de 221 escaños sumando los de PSOE, PP, Cs y Navarra Suma para hacer a Sánchez presidente.

Mientras el PSOE y ERC mantenían hoy su tercera reunión para buscar un pacto de investidura, Ciudadanos insiste en pedir a Sánchez que rompa con Unidas Podemos y ERC y reconsidere un acuerdo con PP y Cs, aunque los populares tampoco están por labor. El PSOE no da muestras tampoco de estar dispuesto a explorar vías alternativas: una semana después de la carta que Arrimadas envió a Sánchez pidiéndole una reunión, La Moncloa aún no ha fijado una fecha para el encuentro. “Nos han contestado, no sé si por cortesía o qué, pero siguen queriendo negociar con ERC”, ha reconocido Rodríguez.

El PP lleva meses insistiendo en el proyecto de España Suma, cuya marca ya registró el pasado agosto. Albert Rivera, líder dimitido de Ciudadanos tras el desplome electoral de noviembre, siempre se negó a explorar esta fórmula. “España suma, pero la corrupción resta”, sostuvo Rivera el pasado septiembre ante las presiones del PP.

PP y Ciudadanos firmaron la alianza preelectoral con UPN en Navarra con la marca Navarra Suma, aunque Albert Rivera siempre rehuyó que visualizara una plataforma conjunta, y de hecho PP y Cs firmaron la coalición por separado con UPN, porque Rivera se negó.