El Parlamento Europeo reconoce como eurodiputado a Junqueras

El Parlamento Europeo ha emitido una comunicación interna este lunes en la que informa de que en la sesión del próximo 13 de enero espera que tomen posesión de su escaño como parlamentarios Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín. La Eurocámara espera que los tres sean reconocidos como tal desde el día de la constitución de la cámara en julio del año pasado.

La Eurocámara todavía no ha recibido el escrito de la Junta Electoral Central (JEC) en el que resolvía que el líder de ERC no podía tomar posesión del acta. Esta comunicación interna conocida este lunes solo implica que España al proclamar los resultados el 13 de junio lo convirtió en diputado europeo automáticamente y está a expensas de lo que decida ahora el Supremo, aseguran fuentes de la institución. El pasado 3 de enero la JEC resolvió que Junqueras no podía ser eurodiputado y anunció que tenía previsto comunicar a la Eurocámara que no podía serlo en aplicación del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece que “son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena” .

El 26 de mayo de 2019 Junqueras fue elegido eurodiputado. Sin embargo, el Tribunal Supremo no permitió que el líder de ERC saliese de la cárcel para ir a recoger su acta de europarlamentario. En lugar de eso, el Supremo presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que fueran los magistrados europeos quienes señalasen cómo tenían que conducirse en este caso. El tribunal de Luxemburgo resolvió que el líder de ERC debería haber sido excarcelado y que gozaba de inmunidad cuando fue proclamado eurodiputado un día después de terminar el juicio del procés; posteriormente llegó la sentencia del Supremo que inhabilitó al líder de los republicanos.

Esquerra Republicana remitió ayer un escrito a la JEC en la que comunica su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en contra de la decisión del organismo electoral de retirar a Junqueras su condición de eurodiputado que le reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Paralelamente, ERC solicitará ante el Supremo que aplique medidas "cuatelarísimas" contra la decisión de la JEC por lo que pide que no se ejecute. Ahora el Supremo tiene que tomar una decisión sobre esta cuestión tras oír a las partes, que ya han presentado sus escritos sobre el caso.