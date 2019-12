Ciudadanos admite que pudo haber pucherazo en las primarias de Murcia

Isabel Franco no es la única vicepresidenta de Ciudadanos afectada por un proceso de primarias bajo sospecha. Francisco Igea, número dos de la Junta de Castilla y León, también sabe lo que es ganar unas primarias dudosas. Pero en su caso pasó justo al revés. Igea fue elegido candidato a las elecciones autonómicas del 26 de mayo después de que la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos —órgano responsable de velar por el funcionamiento democrático del partido— ordenase recontar los votos del proceso. En un primer momento, la formación había dado como ganadora a Silvia Clemente, fichaje estrella del entonces presidente nacional, Albert Rivera, para los comicios. Pero el resultado no se correspondía con las actas y la investigación interna acabó dando por ganador a Igea.

Ahora Franco se puede ver perjudicada en beneficio de Leonardo Pérez. Sin embargo, el propio candidato derrotado no confía en sus posibilidades: “Yo no soy Igea: el partido no va a dar marcha atrás”, se lamenta. La Comisión de Garantías tendrá que decidir si reabre la investigación sobre las primarias murcianas. En marzo no apreció ninguna irregularidad.