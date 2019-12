Pablo Casado: “Espero que la Abogacía del Estado no sucumba a las presiones”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a la Abogacía del Estado que no "sucumba a las presiones" en su escrito sobre la situación del líder de ERC, Oriol Junqueras, después de que la Justicia europea sentenciase que tenía inmunidad cuando fue elegido eurodiputado. "La obligación de la Abogacía es defender al Estado, no a los que han hecho un golpe al Estado", ha asegurado en referencia a ERC, que demanda que este escrito sea favorable a Junqueras para propiciar la investidura de Pedro Sánchez. "Estoy convencido de que el cuerpo de abogados del Estado, que es un órgano muy prestigioso, no sucumbirá a estas presiones", ha declarado este viernes durante una visita a las localidades alicantinas afectadas por los temporales de la semana pasada.

Un mensaje similar ha expresado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha asegurado que Sánchez, está actuando como "abogado defensor de Junqueras". "España no es un trozo que se pueda dividir para entregarlo al separatismo. Son inaceptables las presiones a la Abogacía del Estado", ha declarado la cabeza visible de Ciudadanos.

Ambos líderes han coincidido en la apelación al sector crítico del PSOE con las negociaciones con ERC para que muestren sus reticencias en público. La más explícita ha sido Arrimadas: "¿Dónde está el PSOE de hace cuatro años? Los emplazo públicamente para que frenen la locura de Pedro Sánchez. Esperamos una reacción patriótica de los barones del PSOE". El presidente popular también ha hecho un llamamiento "a los líderes socialistas que critican en privado las negociaciones con ERC" para que lo hagan en público.

Casado ha insistido en que el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, puede buscar un pacto alternativo para su investidura sin necesitar la abstención de los republicanos. "Está a tiempo de rectificar. Tiene otras dos combinaciones para no necesitar los 13 escaños de ERC. Con los diez diputados de Ciudadanos y los dos de Navarra Suma", ha asegurado el líder popular, que, sin embargo, no ha ofrecido la abstención de los escaños de su partido.