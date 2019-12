Sagunto rechaza un buque saudí sospechoso de llevar armas

El Ayuntamiento de Sagunto ha exigido a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y al Ministerio de Defensa que “tomen las medidas necesarias” para que el mercante saudí Bahri Abha, que tiene previsto atracar hoy en el puerto saguntino, no haga escala si transporta armas. La plataforma Armas Bajo Control y otros grupos antimilitaristas lanzaron la alarma sobre la llegada del carguero y piden al Gobierno español que no autorice el tránsito del buque. La Autoridad Portuaria ha respondido que el transporte es legal y no tiene nada más que decir.

El gobierno local saguntino —en manos de una coalición formada por PSPV, Compromís y Esquerra Unida— emitió ayer una declaración conjunta en la que denuncia la falta de información sobre la llegada del carguero e insiste en que Sagunto es un puerto para todo tipo de mercancías, pero en “ningún caso” un puerto de comercio internacional de material armamentístico. “Especialmente cuando desconocemos el uso final que se le podría dar”, subrayan.

El Ayuntamiento exige que se compartan con el gobierno local los datos relativos a la posible escala, ya que el puerto “no deja de ser parte de la ciudad” y sus gobernantes “deberían estar informados de un tema que genera alerta pública y preocupación entre la ciudadanía”. El Consistorio muestra su preocupación, si se confirma la carga, de que las armas puedan utilizarse en la guerra de Yemen. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, dijo ayer que no es “conveniente colaborar” con aquellos que “masacran niños”.