María Dolores Díaz-Ambrona, la jurista que demostró a todas que sí se puede

La jurista María Dolores Díaz- Ambrona Bardají ha fallecido tras una cruel y dolorosa enfermedad. La fecha de su nacimiento (19-01-1936), su entorno familiar y social marcaban su destino: matrimonio a una edad temprana, muchos hijos y a gozar de los encantos de la domesticidad y de la feliz sumisión. Y así ocurrió: se casó a los 21 años y tuvo siete hijos. Su talento y su adorador marido, Francisco Hernández Gil (excelente jurista y teniente fiscal del Tribunal Supremo), la apartaron de ser exclusivamente una mujer de su casa.

Se licenció en Derecho, se doctoró más tarde (su tesis doctoral mereció la calificación de sobresaliente cum laude) y fue profesora titular de Derecho Civil (por oposición) y vicerrectora de la UNED. Experta en Derecho Comunitario en una época en la que conspicuos juristas no alcanzan a comprender la trascendencia de esta normativa. Impartió conferencias, dirigió tesis doctorales, publicó artículos en revistas especializadas, colaboró y dirigió obras colectivas. Sus trabajos no son devaneos especulativos ajenos a la realidad. Para comprobar tal extremo basta echar un vistazo a algunos de los muchos títulos: La multipropiedad y el registro, Innovaciones jurídicas en el campo de la genética, Genética y filiación, Las técnicas de reproducción asistida con especial referencia a las uniones de personas del mismo sexo. En 2017 actualizó su obra Derecho Civil de la Unión Europea. No solo destacó en su oficio, también en sus aficiones. Fue entusiasta de la naturaleza, la caza y la pesca.

Participó en un sinfín de concursos de tiro y en alguno fue campeona. Su fina puntería le permitió llenar de trofeos las vitrinas de su casa. No se creía feminista, pero sí lo fue: su vida mostró a todos y a todas que sí se puede. Gracias, Mari Loli.

