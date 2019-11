La inteligencia occidental seguía los pasos del espía ruso detectado en Cataluña

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, arremetió este jueves duramente contra las informaciones divulgadas por EL PAÍS. “Todo lo que se refiere al Ministerio de Exteriores es pura patraña”, descalificó el ministro, que llegó a hablar de “fake news” para referirse a la información sobre la renuncia de España a cooperar con Moscú en el terreno de la desinformación. Borrell, alto representante electo para la Política Exterior de la UE, hizo estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, según informa Juan Navarro.

Pese a todo, un portavoz de la Oficina de Información Diplomática admite que el grupo de trabajo para colaborar en la lucha contra la desinformación que se pactó con Rusia hace un año no se ha creado ni se creará, como informó este jueves este diario. Pero ese hecho, según este responsable, no implica que España no coopere con Rusia en el combate contra las noticias falsas. La cooperación existe —en forma de diálogo y de intercambios—, aunque no con equipos de trabajo conjuntos. La última ronda de consultas entre España y Rusia se celebró el pasado 15 de noviembre.