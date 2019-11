Ciudadanos pierde en todas las provincias más de la mitad de los votos que obtuvo en abril

El desplome de Ciudadanos en las elecciones generales del domingo desafía, por su rapidez e intensidad, cualquier intento de adjetivación. El partido presidido hasta hoy por Albert Rivera obtuvo ayer 1,63 millones de votos, lo que supone una caída de 2,51 millones de votos respecto a los 4,15 millones que cosechó en los comicios del 28 de abril. Traducido a escaños, supone una bajada de 56 a apenas 10 diputados, un descalabro apenas superado en la historia democrática española por el de la UCD del fallecido Adolfo Suárez, que cayó de 157 en junio de 1979 a 11 en octubre de 1982.

Un análisis detallado de los resultados no deja ni un solo resquicio para que los líderes del partido puedan ver el vaso medio lleno. No hay ninguna provincia en la que Ciudadanos no se deje al menos la mitad de las papeletas de abril. El resultado menos adverso lo cosecha en Barcelona. La candidatura encabezada por Inés Arrimadas logra 216.373 sufragios, lo que supone perder el 53,7% de los votos, caer de la cuarta a la octava y última fuerza con representación en la provincia y pasar de cinco a dos diputados. En el extremo más negativo para el partido que renunció a ser bisagra liberal entre PP y PSOE y fracasó en su intento de liderar la derecha está Cantabria: en esta comunidad pierde un 71,5% y 38.902 votos.

Las zonas urbanas, principal granero de Ciudadanos, le han dado masivamente la espalda en beneficio de Vox. En la Comunidad de Madrid, el partido cae de 792.203 votos y ocho escaños en abril a 319.310 votos y tres actas ayer, un desplome del 59,7%. En distritos de la capital como Hortaleza, donde ganaron en primavera con una de cada cuatro papeletas, pasan a tener una de cada diez y ser la cuarta fuerza. En Alcobendas, uno de los municipios de mayor renta de la Comunidad, donde Ciudadanos tiene una de sus pocas alcaldías, la debacle es similar.

La Comunidad Valenciana, otro de los fortines de Vox tras el 10-N, ha sido igualmente desfavorable para Ciudadanos. En Valencia, pierden dos de sus tres diputados, con una caída del 58,2% y en Alicante se quedan sin uno de los dos que tenían, con un descenso aún mayor: 61,2%. En Castellón, los de Albert Rivera pierden el acta que consiguieron en abril.

Andalucía es, dentro del desastre, la comunidad donde mejor resiste Ciudadanos –entendiendo por resistir sufrir caídas de menos del 60%-. Aun así, la formación se queda sin ocho de sus 11 diputados y recibe 467.288 votos menos que el 28-A. En la comunidad autónoma más poblada de España, Ciudadanos gobierna con el PP. Los resultados han sido dispares para ambos socios. El PP vuelve a ser la segunda fuerza tras el PSOE –con Vox a apenas 7.000 votos- y Ciudadanos cede esa posición y cae hasta la quinta y última posición dentro de los partidos con representación en el Congreso.