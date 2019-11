El PSOE y Podemos caen, fuerte ascenso de PP y Vox y Ciudadanos se hunde, según el sondeo de RTVE

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganará las elecciones generales de este domingo con entre 114 y 119 diputados, según la encuesta realizada durante la última semana por GAD3 para RTVE y las televisiones autonómicas. Este resultado, de cumplirse, supone una caída de entre cuatro y nueve diputados respecto a los 123 logrados en los comicios del 28 de abril, tras los que los partidos no lograron formar Gobierno. El Partido Popular sube con fuerza hasta una horquilla de 85-90 escaños, desde los 66 actuales. El partido de extrema derecha Vox se dispara desde los 24 que tenía hasta los 56-59 y se convierte en la tercera fuerza del Parlamento español en detrimento de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera se desploma desde los 57 diputados que obtuvo en abril a los 14-15 que le otorga el sondeo. Podemos y sus confluencias pasan de 40 escaños a una horquilla de entre 30 y 34. Más País, el partido fundado por el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón, entra en la Cámara con tres parlamentarios.

De cumplirse estas proyecciones, las elecciones generales repetidas de este domingo dejarán –o incluso agravarán- el bloqueo político resultante de los comicios del 28 de abril, que dio lugar a la fallida XIII Legislatura . El bloque de la izquierda (PSOE-Podemos-Más País) suma una horquilla de entre 147 y 156, mientras que el de la derecha (PP-Vox-Ciudadanos) acumula entre 155 y 164. En los comicios de abril, la suma de estos bloques era a la inversa: la izquierda con 164 escaños aventajaba a la derecha, que sumó 147. En esta suma no se incluyen los dos escaños que se atribuyen a la formación Navarra Suma, en la que entran PP, Cs y los foralistas de UPN. Ambos bloques quedan lejos de la mayoría absoluta, situada en 176 diputados.

La gobernabilidad, según esta encuesta, quedará en manos de formaciones nacionalistas e independentistas, salvo que se produzca un acuerdo entre partidos de distintos bloques. Esquerra Republicana de Cataluña pasa de 15 a una horquilla de 13-14, Junts per Catalunya mantiene los siete actuales o pierde uno, y entran los antisistema de la CUP en el Congreso con tres o cuatro diputados, según GAD3. En Cataluña, el bloque independentista acumula entre 22 y 25 diputados, mientras que los no independentistas suman entre 23 y 26, sumando a los comunes, partidarios de un referéndum, pero no secesionistas.

El PNV mantendría sus seis escaños o ganaría uno, en perjuicio de EH Bildu (3-4).

La llamada España Vacía irrumpe en el Congreso. En la XIV Legislatura que se abre ahora entra, como novedad con un escaño, Teruel Existe, de cumplirse el sondeo. También podría volver a tener escaño el Bloque Nacionalista Galego, ausente desde 2015, y es una incógnita que pueda repetir representación el Partido Regionalista de Cantabria, que entró por primera vez en abril.

La participación en los comicios de este domingo ha sido algo inferior a la registrada en abril. A las 18.00 era del 56,86%, casi cuatro puntos menos que el 28-A (60,74%). La jornada se ha desarrollado con normalidad absoluta.