Elecciones generales en España | Sondeo RTVE: PSOE y Podemos caen, PP y Vox suben con fuerza y Cs se hunde

EL PAÍS

En una mesa electoral de Valencia. Jacqueline tiene experiencia en esto de las mesas electorales. Ha sido dos veces presidenta y una vocal. Hoy preside la del colegio Salesianos de Valencia y recibe los sobres de los votantes con una sonrisa. “Antes, en los ochenta, por ejemplo, había más alegría, tanto en los votantes como los interventores y apoderados, que eran muchos más”, comenta. A su lado, Gregori, de 19 años, se estrena como vocal en una mesa. “Es más entretenido de lo que pensaba, pero llevamos solo una horas, y esto no para, va por ráfagas de votantes”, señala. “La verdad es que cuando me llamaron me dio rabia porque pensé que tal vez haya gente que no trabaja que podría irle mejor. Pero no está mal estar aquí. Tienes relación con la gente, con los vecinos”, apunta Encarna, auxiliar de enfermería. Informa Ferrán Bono.