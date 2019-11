Pactos de investidura | El PSOE continúa con los contactos para investir a Pedro Sánchez

EL PAÍS Podemos consultará a sus bases del 23 al 26 de noviembre el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE. https://twitter.com/ahorapodemos/status/1196379614731493377 18/11/2019 11:49

18/11/2019 09:47

Iglesias pacta no interferir en la negociación de Sánchez con ERC El Gobierno ve margen para lograr la abstención de los independentistas pero llevará tiempo. Por Carlos E. Cué 18/11/2019 08:31

EL PAÍS Esquerra ante su gran dilema Los republicanos quieren pasar del no a la abstención en la investidura. Por Francesc Valls. Aragonés y Torra, el pasado miércoles durante el pleno del Parlament. Foto de Quique Garcia. 17/11/2019 21:31

EL PAÍS El bloqueo político frena la visita de mandatarios extranjeros a España La última reunión de Sánchez con un jefe de Estado o de Gobierno en Madrid se produjo en febrero. Por Lucía Abellán. Pedro Sanchez comparece junto a Charles Michel, el pasado 14 de noviembre en La Moncloa. Foto de Víctor J. Blanco. 17/11/2019 20:01

EL PAÍS Los partidos territoriales encarecen la investidura con demandas de inversiones y más competencias Las formaciones más pequeñas supeditan el apoyo a la investidura de Sánchez a la "agenda" de su comunidad José María Mazón, diputado nacional del PRC, tras reunirse con Adriana Lastra en Oviedo. Foto de EP. 17/11/2019 18:54

EL PAÍS “No soy racista, voto a Vox porque primero hay que arreglar tu país” En el municipio de Griñón, al sur de Madrid, Vox ha vuelto a arrasar con el 32,6% de los votos, siete puntos más que en las elecciones de abril. Por Manuel Viejo. 17/11/2019 16:39

EL PAÍS El PNV pide "acuerdos sólidos firmados" para apoyar la investidura de Sánchez. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha considerado que la investidura de Pedro Sánchez saldrá adelante y ha advertido de que "salvo que pasara una cosa rarísima", lo que la formación descarta es el "no" a la investidura, de tal forma que "nuestra posición normal siempre es la abstención". "Si quieren el sí del PNV sería un gesto que no hemos hecho demasiadas veces en la historia... requeriría unos acuerdos sólidos firmados", sostiene en una entrevista concedida a El diario vasco. (EP) 17/11/2019 15:44

EL PAÍS Rego (BNG) se reunirá este lunes con Lastra. El diputado electo del BNG, Néstor Rego, se reunirá este lunes en el Congreso con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para mantener lo que será "el primer contacto" entre ambas fuerzas de cara a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En concreto, según fuentes del Bloque, Rego pondrá encima de la mesa la "agenda gallega", para lo cual espera "receptividad". Las principales condiciones del Bloque pasan por "la receptividad de la agenda gallega" en Madrid, "la defensa de la democracia, derechos y libertades" y el "marco de la plurinacionalidad". EP 17/11/2019 15:29

EL PAÍS Zapatero, sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos: “Deseaba que se produjera” El expresidente del Gobierno apuesta por un diálogo en Cataluña "donde se puedan plantear todas las alternativas" Foto: El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un evento en el Congreso de los Diputados, el pasado 1 de octubre. EP 17/11/2019 15:19

EL PAÍS Jaime de Olano, vicesecretario de Participación de PP, critica que Sánchez no hablara de Cataluña en su carta a la militancia socialista. https://twitter.com/populares/status/1196032502995062784 17/11/2019 13:18

EL PAÍS "Ahora no quieren que nadie les recuerde sus desavenencias, pero debemos hacerlo, para que no nos manipulen", escribe Elvira Lindo sobre la firma del acuerdo para formar un gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron ocn un abrazo. https://twitter.com/el_pais/status/1196023676895944704 17/11/2019 12:56

EL PAÍS La quinta parte de los diputados electos pisará por primera vez el Congreso esta legislatura. Un total de 71 diputados elegidos el pasado domingo se estrenarán en el Congreso esta XIV Legislatura, lo que supone la quinta parte del total de 350 electos que formarán el nuevo Congreso. A ellos se suma otra docena de parlamentarios que no estaban en la pasada legislatura pero que no son totalmente nuevos porque ya ocuparon un escaño en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo en anteriores etapas. El grueso de los miembros de la Cámara (267) ya contaban con acta de diputados en la anterior legislatura y han logrado revalidarla en la repetición de los comicios, mientras que el 20,2% del hemiciclo lo pisará por primera vez y un 3,4% regresará tras más o menos meses de ausencia. (EP) 17/11/2019 12:24

EL PAÍS OPINIÓN | Noticiario europeo Un pacto de coalición a partir de la estabilidad presupuestaria y el respeto a la legalidad constitucional es una buena noticia para la UE. Por Lluís Bassets Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo de coalición entre sus formaciones. Andrea Comas 17/11/2019 11:53

EL PAÍS El Congreso abre desde mañana sus puertas a los nuevos diputados. Los 350 diputados elegidos el pasado domingo podrán pasar a partir de mañana por el Congreso para preparar su incorporación a la Cámara Baja en la sesión constitutiva del 3 de diciembre, lo que implica una serie de trámites para los que contarán con asistencia de personal del Congreso. Los más importantes, las declaraciones de bienes y rentas que obligatoriamente tienen que rellenar todos los diputados. (Efe) 17/11/2019 11:12

EL PAÍS La caída a los infiernos de Ciudadanos en solo seis meses Albert Rivera sepultó su carrera política el 10-N tras un camino de errores que dividieron a su dirección. Por Elsa García de Blas Foto: Representantes de Cs, PP y Vox, en la plaza de Colón de Madrid en un acto por la unidad de España, en febrero. 17/11/2019 10:42

EL PAÍS El voto que amenaza la convivencia El respaldo masivo a Vox despierta el recelo en Talayuela y Lucena del Puerto, dos pueblos con gran presencia de inmigrantes. Por Pablo Ordaz Foto: Una inmigrante marroquí pasea por Talayuela, el pasado viernes. R. G. 17/11/2019 10:20

EL PAÍS EDITORIAL | Cuentas políticas El pacto en Cataluña necesita transversalidad y evitar fracturas Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras firmar el principio de acuerdo para compartir un gobierno de coalición. EP 17/11/2019 10:00

EL PAÍS Hasta aquí el directo por este sábado sobre la última hora de los pactos electorales tras el 10-N. Gracias por seguirnos. 16/11/2019 22:37

EL PAÍS IU consultará a la militancia si entra en el gobierno de Sánchez e Iglesias. Izquierda Unida convocará un referéndum del 22 al 24 de noviembre para preguntar a la militancia si respalda el acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos, así como que IU entre en un gobierno presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente. La Asamblea Política Social de IU ha acordado este sábado la celebración de la consulta a propuesta de su coordinador federal, Alberto Garzón, de acuerdo con los estatutos del partido, que fijan que "la posibilidad de un acuerdo de gobierno se considerará motivo inexcusable para la convocatoria de referéndum a cualquier nivel de dirección". (Efe) 16/11/2019 21:57

EL PAÍS Joan Baldoví (Compromis): "Tenemos la mano tendida y una clara voluntad de acuerdo". https://twitter.com/joanbaldovi/status/1195770195811471365 16/11/2019 20:58

EL PAÍS Vilalta (ERC): "Quien tiene más que perder es Pedro Sánchez y el PSOE". La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este sábado, en plena negociación postelectoral, de que "quien tiene más que perder es Pedro Sánchez y el PSOE. El independentismo, con ERC en cabeza, solo hace que ganar cada vez que hay urnas". Vilalta ha hecho estas declaraciones a los periodistas al visitar L'Espluga de Francolí (Tarragona) junto a Sergi Sabrià para solidarizarse e interesarse por las recientes inundaciones, y también visita Montblanc este mismo sábado. (EP) 16/11/2019 20:02

EL PAÍS Los comunes consultarán a sus bases el pacto entre Sánchez e Iglesias La votación se activará el jueves y la pregunta será: “¿Estás de acuerdo en que los comunes participemos en la formación del Gobierno en el Estado con el PSOE y con Unidas Podemos?”. Por Àngels Piñol. Jaume Asens, en la valoración de los resultados del 10-N. Foto de EP. 16/11/2019 18:57

EL PAÍS “Es maravilloso quitar un escaño al PNV y complicar al PSOE” Beatriz Fanjul, única diputada del PP en el País Vasco, tilda de "sibilino y silencioso" al PNV. Por Juan Navarro. La única diputada del PP en el País Vasco, Beatriz Fanjul, durante una rueda de prensa. Por Beatriz Fanjul. 16/11/2019 17:51

EL PAÍS Así están los apoyos a la investidura de Sánchez Ante la imposibilidad de que Pedro Sánchez sea investido en primera vuelta con mayoría absoluta (176 escaños), esta es la posición de los partidos que determinará si en la segunda votación obtiene el respaldo de la mayoría simple (más votos a favor que en contra) 16/11/2019 16:29

EL PAÍS Los graneros de Vox: el voto a la ultraderecha se concentra en los municipios con más inmigración El PAÍS analiza el peso de la población foránea en el auge del partido de Abascal. El fenómeno parece evidente en Andalucía, Murcia, Extremadura o Alicante 16/11/2019 14:40

EL PAÍS El partido de Revilla ofrece reeditar su pacto al PSOE sin concesiones al independentismo El diputado del Partido Regionalista Cántabro se reúne en Oviedo con la negociadora socialista Adriana Lastra. Por Javier Casqueiro 16/11/2019 14:20

EL PAÍS Mazón (PRC) da por cerrado el acuerdo para apoyar la investidura. El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, ha dado este sábado por cerrado el acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras celebrar un encuentro con la portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, en el que "ha habido plena sintonía en los planteamientos básicos, tanto a nivel general como a nivel de Cantabria". A la salida de la reunión, que se ha prolongado durante más o menos una hora y media, ha destacado que han acabado con "prácticamente plena armonía" en las líneas básica y las líneas rojas, en las que ambas formaciones coinciden. "Hay una buena disposición a llegar a acuerdos y en el tema más delicado, en la cuestión catalana, ambos compartimos que no puede haber ningún tipo de concesión por encima de la Constitución, que no respete las leyes ni se puede hablar de cuestiones como presos políticos o amnistía. El PSOE nos ha ratificado que en los temas de unidad territorial van a mantenerse firmes, otra cosa es que haya diálogo", ha dicho Mazón, que ha indicado que la abstención de ERC dependerá de ellos mismos y de si quieren o no que haya un Gobierno. (EP) 16/11/2019 14:11

EL PAÍS Movimientos en el Partido Popular para no descartar la posibilidad de permitir la investidura de Pedro Sánchez. https://twitter.com/el_pais/status/1195677898360971265 16/11/2019 13:33

EL PAÍS El Partido Regionalista de Cantrabria (PRC) apoyará al PSOE siempre que no se hagan concesiones a independentistas. El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha afirmado este sábado que su partido apoyará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno siempre y cuando el PSOE no haga "concesiones a los partidos independentistas por encima de la Constitución y el respeto a las leyes". Mazón, que ha mantenido una reunión en Oviedo con la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, para negociar su posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ha apuntado que "el diálogo siempre es posible", pero ha recalcado que en ningún caso se puede hablar de "una amnistía o de presos políticos". "Es muy difícil que vayamos a unas terceras elecciones cuando hay alguien que lo puede impedir, aunque es verdad que en la legislatura pasada ocurrió que el PRC fue el único que llegó a un acuerdo", ha subrayado Mazón, que ha dicho que hay "armonía y disposición con el PSOE para alcanzar un acuerdo". (Efe) 16/11/2019 13:24

EL PAÍS Mazón (PRC) y Lastra, finalizan su encuentro. Mazón y Lastra se han reunido hoy por espacio de cerca de una hora en Oviedo para negociar el apoyo del PRC a la investidura. El diputado regionalista reafirmará como principal condición para apoyar un futuro Gobierno presidido por los socialistas el pago de las deudas pendientes y la agilización de las obras de infraestructura reiteradamente comprometidas en Cantabria, que ya fueron recogidas en el acuerdo suscrito con la dirección socialista el pasado 13 de junio. (EP) 16/11/2019 13:19

EL PAÍS Egibar (PNV) urge a Sánchez e Iglesias a incorporar al debate político la cuestión territorial y la "libre decisión". El portavoz del PNV en el Parlamento vasco y presidente de la formación en Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha urgido al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a incorporar al debate político la "cuestión territorial" y la posibilidad de instaurar "bases democráticas sobre las que hacer posible que las naciones puedan acceder a un escenario político en el que quepa la libre decisión". Además, ha asegurado que el preacuerdo "exprés" entre PSOE y Unidas Podemos tiene "un valor político y estratégico" aunque hay puntos, como el noveno, que "requieren precisión". En declaraciones a Radio Euskadi, el portavoz parlamentario ha asegurado que los votos del PNV a la investidura de Pedro Sánchez no están "garantizados" aunque la formación "sí va a apostar por reeditar la mayoría que provocó la moción de censura que aupó al señor Sánchez a la Presidencia del Gobierno". (EP) 16/11/2019 13:01

EL PAÍS Sánchez pide el apoyo de las bases del PSOE al “único Gobierno capaz de romper el ciclo interminable de elecciones y bloqueos sucesivos” El presidente en funciones insiste en que el acuerdo con Unidas Podemos "resulta imprescindiblea la vista del resultado electoral" del 10-N y destaca la "orientación netamente progresista" de ese Ejecutivo. Por José Marcos Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma del pracuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. EP 16/11/2019 11:54

EL PAÍS El acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos será sometido a votación de la militancia el proximo 23 de noviembre. La consulta es “vinculantes” y “de obligado cumplimiento”, según establece el reglamento federal de desarrollo de los estatutos federales en su artículo 478. Así lo aprobó el PSOE en el congreso federal de junio de 2017 posterior a la reelección de Pedro Sánchez en las primarias de mayo de ese año en las que se impuso con más de la mitad de los votos a Susana Díaz. 16/11/2019 11:41

EL PAÍS Pedro Sánchez, a la militancia: "Pido mucho más que tu voto. Solicitó también tu compromiso y tu colaboración para trazar, difundir y defender la accián de este gobierno de coalición progresista frente a todos los obstáculos que nos interpongan en el camino". 16/11/2019 11:37

EL PAÍS Pedro Sánchez, a la militancia: "Hemos demostrado nuestra voluntad de superar el bloqueo de una vez por todascon generosidad y con responsabilidad. Ahora vamos a apelar a esa misma responsabilidad del resto de las fuerzas parlamentarias, especialmente aquellas que comparten los valores de progreso, para que contribuyan a buscar soluciones allí donde otros se empeñan en poner obstáculos". 16/11/2019 11:35

EL PAÍS Pedro Sánchez, a la militancia: "Para Unidas Podemos era crucial participar en el Consejo de Ministros. Para el PSOE era indispensable garantizar un único Gobierno cohesionado". 16/11/2019 11:16

EL PAÍS Pedro Sánchez, a la militancia: "El acuerdo ha sido posible cuando una y otra parte nos hemos convencido plenamente. Ahora, ambos tenemos as garantías que necesitábamos". 16/11/2019 11:14

EL PAÍS Pedro Sánchez escribe una carta a la militancia del PSOE https://twitter.com/PSOE/status/1195643134144925696 16/11/2019 11:11

EL PAÍS El PP debate un posible apoyo a Sánchez si rompe con Iglesias Dirigentes populares abogan por ofrecer una salida al PSOE en caso de que encalle la investidura. Por Anabel Díez Foto: La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Efe 16/11/2019 11:05

EL PAÍS EDITORIAL | ERC en escena La ambigüedad de la formación catalana puede volverse en su contra Foto: Gabriel Rufián y los diputados de ERC llegan al Congreso este verano para asistir a la sesión del debate de investidura. Jaime Villanueva 16/11/2019 10:54

EL PAÍS Podemos Andalucía se queda solo en sus críticas a Iglesias Los líderes y socios territoriales del partido cierran filas con la línea marcada por la dirección nacional. Por Inés Santaeulalia Foto: Teresa Rodríguez, en el Parlamento andaluz. Alejandro Ruesga 16/11/2019 10:39

EL PAÍS OPINIÓN | Vivos "Me niego a llamar Frankenstein a la coalición del Gobierno porque el monstruo me es simpático". Por Fernando Savater Foto. María Antonieta retratada por la pintora Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun. Getty Images 16/11/2019 10:37

EL PAÍS La izquierda minoritaria europea se cita en Málaga en vísperas de la investidura El Partido de la Izquierda Europea celebrará su congreso entre el 13 y el 15 de diciembre. Por Lucía Abellán. Pablo Iglesias se abraza a Alberto Garzón, el líder de IU, el pasado 12 de noviembre. Foto de Víctor J. Blanco. 15/11/2019 20:44

EL PAÍS Así están los apoyos a la investidura de Sánchez Ante la imposibilidad de que Pedro Sánchez sea investido en primera vuelta con mayoría absoluta (176 escaños), esta es la posición de los partidos que determinará si en la segunda votación obtiene el respaldo de la mayoría simple (más votos a favor que en contra). 15/11/2019 20:11

EL PAÍS París acoge sin “inquietud” la coalición del PSOE con Unidas Podemos El Palacio del Elíseo subraya que el acuerdo es un "buen signo" y destaca la posibilidad de que haya un Gobierno "cuanto antes". Por Marc Bassets. Pedro Sánchez, izquierda, y Enmmanuel Macron, el pasado 27 de mayo en París. Foto de Chesnot. 15/11/2019 19:36

EL PAÍS EH Bildu afirma que Sánchez va "por la buena vía" al apostar por el diálogo en Catalunya. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va "por la buena vía" al apostar por el diálogo en la crisis catalana, pero cree que tiene que ofrecer "garantías". En declaraciones a ETB, Iñarritu ha asegurado que el punto nueve del preacuerdo del PSOE y Unidas Podemos para conformar un Gobierno progresista, que habla de que Catalunya tiene "un problema de convivencia" y aboga por reforzar el sistema autonómico, es "parte del problema, no de la solución". (EP) 15/11/2019 19:12

EL PAÍS El Ibex 35 pierde un 1,4% en una semana marcada por las elecciones generales. El Ibex 35 ha cerrado la semana con un descenso del 1,4%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.261,4 enteros. No obstante, este viernes ha rebotado un 0,96%. Esta noche Moody's emitirá sus conclusiones tras examinar el rating a España, que actualmente se sitúa en 'Baa1' con perspectiva 'estable', convirtiéndose en la primera agencia en evaluar la solvencia de la deuda soberana española tras el resultado de las elecciones del pasado 10 de noviembre. (EP) 15/11/2019 18:42

EL PAÍS Iván Redondo, centro de todos los dardos en el PSOE El protagonismo del jefe de Gabinete genera malestar en el partido mientras en su entorno ven injusta la crítica. Por Carlos E. Cué y José Marcos. Rafael Simancas, Iván Redondo, Alberto Garzón, Irene Montero y Adriana Lastra, en la firma del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Foto de Andrea Coma. 15/11/2019 17:31

EL PAÍS ERC emplaza a JxCat a pactar una estrategia común ante Sánchez El partido independentista también se quiere reunir con la CUP y EH Bildu. Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Pere Aragonès tras conocer el resultado electoral. Foto de Álex Caparrós. 15/11/2019 16:48

EL PAÍS Ayuso replica a Feijóo que es mejor dar recetas a Casado que a los medios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este viernes sobre la propuesta del líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, en favor de un diálogo entre PP Y PSOE, que ella prefiere darle "las recetas, las fórmulas y las opiniones" al líder del PP, Pablo Casado, "personalmente" y "no prodigarlas" en los medios. Díaz Ayuso ha hecho esta reflexión al ser preguntada por la propuesta del presidente de la Xunta de que PSOE y PP hablen para parar el acuerdo o preacuerdo con Podemos y para detener "de una vez por todas las conversaciones de apoyo de ERC, Bildu y el partido de (Quim) Torra a esta coalición atípica, extraña y letal para la España constitucional". (Efe) 15/11/2019 16:39

EL PAÍS ERC pide una reunión con JxCat para pactar una estrategia común ante Sánchez. ERC ha emplazado por carta a JxCat a una reunión bilateral entre los dos socios del Govern para pactar una estrategia común de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Precisamente esta mañana, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha propuesto a ERC y a la CUP una cumbre con los 23 diputados independentistas electos, para consensuar sus condiciones de cara a la investidura de Sánchez. La propuesta de ERC tiene un matiz diferente: los republicanos quieren mantener reuniones bilaterales con JxCat, la CUP y también EH Bildu, un planteamiento que según fuentes del partido se acordó ayer jueves. (Efe) 15/11/2019 16:27

EL PAÍS Feijóo pide al PSOE que “pare” la coalición con Podemos y ofrece un pacto con el PP El presidente de la Xunta califica de "letal" la llegada al Gobierno de España "del Partido Comunista". Por Sonia Vizoso. Alberto Núñez-Feijóo (izquierda) y Pablo Casado, el pasado septiembre durante un acto del PP gallego. Foto de Óscar Corral. 15/11/2019 16:11

EL PAÍS Por qué VOX podría seguir creciendo La formación ultraderechista es el síntoma de que algo se ha hecho mal. Es hora de rectificar. Por Joan Maria Thomàs. antiago Abascal, líder de Vox. Foto de Javier Lizón. 15/11/2019 15:18

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, sobre la posibilidad de que sea necesario convocar unas terceras elecciones generales: "No queremos unas terceras elecciones. El presidente en funciones ha hecho todo lo posible. No creemos que vaya a haber terceras elecciones". 15/11/2019 14:50

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, declina comentar la posición de partidos independentistas ante la investidura: "Las fuerzas parlamentarias son las que se ocupan del itinerario". 15/11/2019 14:40

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, respecto a la continuidad de los ministros del actual gabinete: "El Gobierno en su conjunto comparte la responsablidad: seguimos en el progreso con la idea de conformar un Gobierno antes de Navidad". 15/11/2019 14:24

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el consejo de Ministros, respecto al proceso de invesidura: "Se abre un camino en el que hay que progresar". 15/11/2019 14:20

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el consejo de Ministros: "Todos los partidos tienen la oportunidad de llegar a acuerdos para superar la crisis territorial en Cataluña. El preacuerdo del martes supone una apuesta clara por le diálogo dentro de la Constitución y el Estatut. Quien se oponga a los caminos abiertos tendrá que explicar por qué y qué alternativa propone. El independentismo debe abandonar su monólogo y reconocer a los que no lo son como una parte de la Cataluña plural. En esa tarea hace falta sentido de Estado, y es eso lo que reclamamos a las formaciones políticas. 15/11/2019 13:54

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el consejo de Ministros: "Garantizar la convivencia en Cataluña es la propuesta que aspira a recibir el apoyo mayoritario del Congreso. Seguir fomentando el diálogo en Cataluñá con entendimiento, encuentro y convivencia, todo dentro de la Constitución". 15/11/2019 13:51

EL PAÍS La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tras el consejo de Ministros: "La ciudadanía puede contar con el proyecto de Pedro Sánchez para avanzar. Avanzar en la justicia social, feminismo, europeísmo. Los españoles volvieron a decir en las elecciones que apuestan por el progreso, no ha dado luz verde a recetas conservadores, y menos involucionistas. Las urnas dicen que solo hay una alternativa, la que lidera Pedro Sánchez. El preacuerdo del pasado martes es el primer paso. La llave que puede abrir la puerta de la gobernabilidad, la que España necesita. El camino que se propone para tener un nuevo Gobierno antes de Navidades". 15/11/2019 13:48

EL PAÍS Felipe Sicilia, diputado electo del PSOE, en La Sexta: "ERC se tiene que plantear qué alternativa hay al PSOE. Nosotros ofrecemos diálogo. Insistimos en el diálogo pero dentro de la ley. Y ERC debe saber, como el resto de fuerzas en Cataluña, que el Gobierno socialista no va a aceptar medidas fuera de la ley. Nosotros creemos que hay un problema de convivencia, y eso se soluciona dentro de la ley. Lo que le pedimos al señor Torra es que condene los actos violentos. Si quiere hablar, lo primero que tiene que hacer es convocar la mesa de partidos catalanes". https://twitter.com/DebatAlRojoVivo/status/1195319250384277505 15/11/2019 13:34

EL PAÍS Borràs reclama unidad independentista en el Congreso. Laura Borràs (JxCat) apuesta por juntar a los diputados independentistas en el Congreso para dar una respuesta común a la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1195310674597072903 15/11/2019 13:09

EL PAÍS Cantó apuesta por Arrimadas ante los militantes. Toni Cantó (Ciudadanos): "Albert nos dio una nueva oportunidad a todos. Albert se sacrificó por todos". El político de Cs ha calificado a Inés Arrimadas como "la mejor parlamentaria de España" y ha asegurado "estar a su disposición" porque será "la primera mujer que va a presidir el Gobierno de España". https://twitter.com/Tonicanto1/status/1195307038185852928 15/11/2019 13:07

EL PAÍS El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), dice que Ciudadanos debió abstenerse. El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha considerado que fue un "error" que su partido no se abstuviera en el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central tras las elecciones generales del 28 de abril y eso lo han "pagado" en los comicios del pasado domingo. En declaraciones en Canal Sur Televisión, Marín ha considerado que en Cs "nos hemos equivocado todos" y que Albert Rivera es el que ha asumido la responsabilidad, como ningún otro político ha hecho en este país, de renunciar al cargo. (Europa Press) 15/11/2019 11:48

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat: "Estamos en el no porque no hay avances. La gente reclama en las manifestaciones Sit and Talk, siéntense y dialoguen. Nosotros desde las instituciones debemos hacer lo posible para encontrar esta salida política". https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1195265800267075584 15/11/2019 11:18

EL PAÍS Urkullu muestra su disposición "absoluta" para garantizar la gobernabilidad. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado la disposición "absoluta" de su Ejecutivo para que se garantice la gobernabilidad en España y poder dar así respuesta a los retos económicos, sociales, territoriales y políticos. Urkullu ha respondido durante el pleno de control del Parlamento vasco a una pregunta del portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, sobre el nuevo escenario político que se abre ante la posibilidad de que se conforme un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. (EFE) 15/11/2019 11:06

EL PAÍS Ciudadanos ha convocado oficialmente a su consejo general el próximo día 30 de noviembre, a las once de la mañana. Este órgano será el encargado de elegir a los miembros de la gestora que va a pilotar el partido hasta el congreso extraordinario que decidirá la nueva dirección y el luevo líder. El consejo establecerá también la fecha de la asamblea extraordinaria. Informa Elsa García de Blas. 15/11/2019 10:01

EL PAÍS Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, en TVE, sobre el acuerdo PSOE-Podemos: "Hay que ser responsable. Sánchez, que ha perdido tres escaños, está dando pasos hacia un Gobierno Frankenstein. Son pasos que no son buenos. No coge ni los teléfonos. Dígame usted cuándo el que gana las elecciones no coge ni el teléfono en la noche electoral. El PP es un partido responsable y lo que se echa en falta es lo que opina el PSOE. Hay voces en el partido que muchas veces han frenado lo que ahora está en marcha". 15/11/2019 09:47

EL PAÍS Pedro Quevedo, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, en TVE, sobre un Gobierno progresista: "Tiene que haber acuerdos básicos que respeten a las comunidades, en este caso Canarias. Tiene que haber un acuerdo porque el no acuerdo es inaceptable. Nosotros apostamos por Gobiernos progresistas por parte de Nueva Canarias, y además es lo más sencillo. No diré que no pueda pasar cualquier cosa, pero ojalá haya un Gobierno pronto". 15/11/2019 09:32

EL PAÍS Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, sobre la estabilidad del nuevo Gobierno, en la Cadena Ser: "Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Es importante también hablar de las políticas. Y hay unos mínimos que tenemos que compartir. El PP puede hablar, pero ahora estamos en un escenario distinto que nos deja a merced de otra cosa, los independentistas. Ya verá usted lo que dura ese Gobierno. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Vamos a hacer un Gobierno que tenga una estabilidad, que pueda aprobar unos Presupuestos? Existe otra posibilidad". 15/11/2019 09:18

EL PAÍS Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, sobre un apoyo del PP a Pedro Sánchez, en la Cadena Ser: "Sigue en la dinámica de cordones sanitarios, no ha salido de la mentalidad de la moción de censura que sacó a Rajoy... Mientras siga así... A todos nos gustaría un entendimiento con el PSOE, pero creo que si hace esto es porque es lo que quiere hacer. Nosotros le hemos ofrecido pactos de Estado, de reformas... Hemos ofrecido esas cosas pero no hay voluntad de diálogo con nosotros. El prinicipal obstáculo no es el PSOE, sino Pedro Sánchez". 15/11/2019 09:16

EL PAÍS Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, sobre el pacto PSOE-Podemos: "Es preocupante. No sabemos qué políticas quieren aplicar, pero seguramente una expansión del gasto público, liquidar reformas que ayudaron a salir de la crisis económica, depender de partidos independentistas..." 15/11/2019 09:14

EL PAÍS Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, sobre Vox en la Cadena Ser: "No podemos presentarnos con Vox. Otra cosa es que luego podamos llegar a acuerdos con ellos. Creo que es un partido democrático, pero no defiende la Constitución. Quiere liquidar el sistema autonómico, que es una parte sustancial. Vox no es un PP auténtico, defienden cosas que nosotros jamás hemos defendido". https://twitter.com/HoyPorHoy/status/1195252569767108608 15/11/2019 09:12

EL PAÍS Teruel Existe aplaude la receptividad del PSOE. Teruel Existe, que logró un escaño en las pasadas elecciones generales, ha asegurado que en su reunión de ayer con el PSOE encontró "receptividad" a las propuestas de su programa. "Explicamos la problemática de la provincia y que nuestras demandas se insertan en una política de reequilibrio territorial para la España vaciada", asegura el partido. https://twitter.com/TeruelExiste_/status/1195246537485500416 15/11/2019 08:56

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en RNE, sobre una mesa de partidos en Cataluña: "La única línea roja es la Constitución. Ley y diálogo es el único camino. Una mesa de partidos puede ser una vía, o puede serlo otra. De lo que se trata ahora es que ERC, como otros partidos, faciliten que haya un Gobierno. Porque no hay otra alternativa". 15/11/2019 08:46

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en RNE, sobre un nuevo modelo de financiación autonómica: "Este Gobierno tiene que estar más allá de quienes le han votado. Pedimos una reforma de la financiación autonómica que garantice el Estado del bienestar, la sanidad, la educación... Además, el empleo es la gran prioridad". 15/11/2019 08:44

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en RNE, sobre las posturas dentro del PSOE: "Sánchez tiene el apoyo del partido para formar Gobierno. La prioridad para mí es avanzar en la formación de ese Gobierno. No va a haber ninguna cesión en cuanto a que el PSOE se va a mantener dentro de la Constitución. Nosotros queremos facilitar el diálogo y una solución no solo para Cataluña. A todos nos gustaría tener mayoría absoluta, pero de lo que se trata es de gestionar la diversidad, es lo que nos piden los ciudadanos y aquí en la Comunidad Valenciana ha dado muy buenos resultados" 15/11/2019 08:38

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en RNE, sobre la postura del PP: "Ahora hay un acuerdo y el resto de formaciones políticas deberían facilitar que haya Gobierno. No veo otra alternativa. Que ahora el señor Feijóo plantee esto... Quien lo tendría que hacer es el presidente del PP, que siempre se ha negado. Yo lo que creo es que no hay que marear". 15/11/2019 08:35

EL PAÍS Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, en RNE, sobre el acuerdo del PSOE con Unidas Podemos: "Creo que en esta campaña electoral, el día después, en todo momento, el PP dijo que no es no para siempre. Es ahora increíble que ahora cuando hay un principio de acuerdo se diga que a lo mejor hay alguna posibilidad. Ahora es evidente que estamos en mejor posición para que haya Gobierno. Se trata de que haya instituciones a pleno rendimiento". 15/11/2019 08:34

EL PAÍS Sánchez habla de diálogo y “crisis política” en Cataluña para atraerse a ERC El presidente pregunta a los independentistas, que siguen en el no, qué Gobierno quieren cuando solo el PSOE y Unidas Podemos plantean un entendimiento. Por Carlos E. Cué 15/11/2019 08:20

EL PAÍS Hermann Tertsch, eurdiputado de Vox, sobre los calificativos que este jueves Santiago Abascal, líder de Vox, ha dirigido a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones. https://twitter.com/hermanntertsch/status/1195042670919458817 14/11/2019 22:44

EL PAÍS Iglesias advierte a la militancia de que deberá “ceder en muchas cosas” Asegura que en el nuevo Ejecutivo se toparán con "muchos límites y contradicciones". Lea aquí la crónica completa de Inés Santaeulalia. 14/11/2019 22:36

EL PAÍS Toni Cantó tilda a Sánchez de "irresponsable" y asegura que "el centro volverá a mandar en España". El síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha calificado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "irresponsable" y ha asegurado que "el centro volverá a mandar en España". Así se ha pronunciado Cantó este jueves en un Encuentro Ciudadano con militantes al respecto del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para formar un gobierno. Para Cantó, Sánchez "ha vuelto a cavar trincheras, a dividirnos y a transformar una España de centro en una España de rojos y azules". Información de Europa Press. 14/11/2019 21:56

EL PAÍS Sánchez habla de diálogo y “crisis política” en Cataluña para atraerse a ERC El presidente pregunta a los independentistas, que siguen en el no, qué Gobierno quieren cuando solo el PSOE y Unidas Podemos plantean un entendimiento. Una crónica de Carlos E. Cué. 14/11/2019 21:38

EL PAÍS Teruel Existe ve en el PSOE “receptividad” a sus demandas. Los equipos negociadores de ambas formaciones se han reunido la tarde de este jueves en el Congreso, donde han tratado los problemas de la provincia y de la España vacía, y se han emplazado a seguir en contacto. La agrupación de electores ha reiterado que no supondrán un problema para la gobernabilidad, aunque no firmarán un acuerdo estable de legislatura con los socialistas. Para apoyar la investidura de Sánchez, Teruel Existe pide un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, que incluya una mejor financiación de los territorios despoblados, y la puesta en marcha de las infraestructuras pendientes en la provincia. Informa Marcos Lema. 14/11/2019 21:07

EL PAÍS Pablo Iglesias ha enviado este jueves una carta a la militancia de Podemos: "Ninguna de estas tareas será fácil. Los partidos de la derecha y los brazos mediáticos del poder económico van a golpearnos muy duro a cada paso que demos, por pequeño que sea. Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas. Y, de nuevo, habrá quienes inviertan muchos millones de euros y muchas horas de televisión en tratar de desmoralizarnos, de frustrarnos y de convencernos de que no se puede. Pero a partir de ahora, cada vez que os digan que no se puede, compañeras y compañeros, recordad estos momentos. Recordad que los avances que más merecen la pena no se consiguen a la primera. Recordad que el cielo se toma con perseverancia. Recordad que cuando la gente de Podemos se mueve y empuja, claro que se puede". 14/11/2019 20:28

EL PAÍS Pablo Iglesias ha enviado este jueves una carta a la militancia de Podemos: "Ahora vendrán nuevos y grandes desafíos. Tenemos por delante la tarea histórica e ilusionante de participar en un Gobierno que equilibre la balanza en favor de la mayoría. Y, al mismo tiempo, tenemos también por delante la tarea de fortalecer nuestra organización y nuestros círculos. Hoy, más que nunca, es necesario echar raíces y construir una herramienta fuerte y sólida, que esté presente en cada barrio y en cada pueblo, que sea capaz de doblar el brazo a los poderosos y de producir transformaciones profundas que hagan avanzar a nuestro país hacia la justicia social, la mejor vacuna frente a quienes pretenden enfrentar al penúltimo contra el último para que sigan ganando los de siempre". 14/11/2019 20:28

EL PAÍS Pablo Iglesias ha enviado este jueves una carta a la militancia de Podemos: "Durante estos días escucharéis a muchos opinadores atribuir las causas del acuerdo que hemos alcanzado con el PSOE para formar el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia a la astucia de tal dirigente o al talento de tal asesor. Nada más lejos de la realidad. Este acuerdo ha sido posible gracias a vosotros y a vosotras, al esfuerzo cotidiano de miles de personas anónimas que nunca bajasteis los brazos y que habéis seguido empujando, frente a las enormes resistencias de quienes trabajan para que nada cambie, con el fin de lograr un Gobierno que defienda a la gente. Sé que os habéis reunido semana tras semana durante años, con pocos recursos, contra viento y marea. Sé que habéis aguantado muchos golpes y muchas decepciones, que habéis pasado por momentos muy difíciles, que os habéis partido la cara en vuestros centros de trabajo, en vuestros grupos de amigos, en vuestras familias, para defender a Podemos. Hoy siento un inmenso orgullo al poder deciros que todo ese esfuerzo que habéis hecho ha merecido la pena. Porque nunca es el talento de unos cuantos, sino la perseverancia de los de abajo, el motor que hace avanzar la historia". https://twitter.com/ionebelarra/status/1195058375010201604 14/11/2019 20:27

EL PAÍS Pablo Iglesias ha enviado este jueves una carta a la militancia de Podemos: "Hace algunos años, los que siempre han mandado en España nos dijeron con arrogancia que si queríamos cambiar las cosas, dejáramos de protestar, montáramos un partido y nos presentáramos a las elecciones. Hoy, tan solo cinco años después de crear esta herramienta que es Podemos, vamos a poder empezar a cumplir el objetivo con el que nacimos: mejorar la vida de la gente desde el Gobierno de nuestro país. En estos momentos, en los que la esperanza late en los corazones de millones de personas progresistas en España, quiero dirigir estas líneas a toda la militancia de Podemos, con un objetivo muy sencillo: daros las gracias". 14/11/2019 20:26

EL PAÍS Pablo Iglesias, el improbable ganador de la repetición electoral El peor resultado de Unidas Podemos desde su fundación coloca a su líder en su mejor momento. Una información de Inés Santaeulalia. 14/11/2019 20:04

EL PAÍS Felipe González, sobre el acuerdo PSOE-Podemos: "Después de discutir tantas veces que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo en un programa, lo que sabemos por ahora es cómo se reparten los cargos. Eso es construir la casa desde arriba". https://twitter.com/el_pais/status/1195039189902905344 14/11/2019 19:18

EL PAÍS Puigdemont, sobre el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos: "Me pilla muy lejos". El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha evitado este jueves valorar el acuerdo para un Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos o la propuesta de ERC de crear una mesa de partidos extraparlamentaria con el argumento de que le "pilla muy lejos". Puigdemont ha recibido en su residencia de Waterloo (Bélgica) a representantes del movimiento independentista catalán en Francia para escenificar la creación de una delegación del Consell de la República en Perpiñán para reivindicar la Cataluña Norte. Durante la firma del acuerdo, realizada por Puigdemont y los representantes de la delegación, la periodista francesa Júlia Taurinyà y el escritor Joan Lluís Lluís, el expresidente catalán no ha querido hacer declaraciones a la prensa convocada. Al ser preguntado por su opinión sobre el acuerdo alcanzado entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, Puigdemont se ha limitado a responder con un breve "me pilla muy lejos". Información de Europa Press. https://twitter.com/europapress/status/1195038758430806016 14/11/2019 19:02

EL PAÍS El PSOE seguirá este viernes sus contactos con el PRC y la próxima semana con Coalición Canaria, Nueva Canarias y el BNG. La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, continuará este viernes con el Partido Regionalista Cántabro (PRC) la ronda de contactos con las formaciones políticas con vistas a comprobar con qué apoyos podría contar el pacto sellado por su partido y Podemos. La semana que viene tiene ya en agenda encuentros con Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y con el Bloque Nacionalista Galego (BNG). La dirigente socialista inició este miércoles sus reuniones con algunos de los partidos más proclives a facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, esto es, con Más País, la fuerza que lidera Íñigo Errejón, y con Compromís. La jornada incluyó también un encuentro con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Y este jueves, la número dos del PSOE se citó con el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, que sigue en el no a Sánchez pese a que sus 13 diputados podrían ser determinantes para sacar adelante la investidura, y con Teruel Existe, que se estrenará esta legislatura en el Congreso y que, a priori, es partidario de facilitar la gobernabilidad del país. Información de Europa Press. 14/11/2019 18:45

EL PAÍS Odón Elorza, diputado socialista en el Congreso, defiende el pacto entre su partido y Unidas Podemos: "Avanzaremos, asumiendo riesgos y pensando que merecerá la pena". https://twitter.com/odonelorza2011/status/1195031872528666624 14/11/2019 18:37

EL PAÍS Tuit del PP sobre Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones: https://twitter.com/populares/status/1195029520514011141 14/11/2019 18:36

EL PAÍS Así se ha expresado este jueves Felipe González sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos. El expresidente ha criticado este jueves en su internvenvión en la presentación de un informe de su fundación titulado Jóvenes, Internet y Democracia que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan hablado de los cargos que ocuparán en un futuro Ejecutivo antes de especificar un programa común más detallado. https://twitter.com/europapress/status/1195029637103017985 14/11/2019 18:28

EL PAÍS Feijóo pide al PSOE que “pare” la coalición con Podemos y ofrece un pacto con el PP El presidente de la Xunta califica de "letal" la llegada al Gobierno de España “del Partido Comunista”, en referencia a Podemos. Una crónica de Sonia Vizoso. 14/11/2019 18:05

EL PAÍS Han caído los dos El pacto entre Sánchez e Iglesias es fruto de una correlación de debilidades: el socialista necesita salir del laberinto en que se enredó y el de Podemos salvar su proyecto político. Un análisis de Xosé Hermida. 14/11/2019 17:51

EL PAÍS Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, sobre el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos: "No hay un crítico más duro de los pactos de Sánchez con el populismo y el separatismo que Pedro Sánchez". https://twitter.com/lugaricano/status/1195016259668189185 14/11/2019 17:32

EL PAÍS Rodríguez Ibarra: "Si se forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas, me iré del PSOE". El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha insistido este jueves en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente Pedro Sánchez "forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas". Ibarra se ha ratificado así en las declaraciones que ya hizo en el año 2016 rechazando que Sánchez intentase formar un Gobierno alternativo al del candidato del PP, Mariano Rajoy. "Si se forma gobierno con Podemos, ERC y los independentistas me iré del PSOE", ha ratificado este jueves tras asistir a un foro sobre jóvenes, Internet y democracia en el que también ha participado el expresidente socialista Felipe González. Información de Europa Press. 14/11/2019 16:39

EL PAÍS Felipe González: “Ojalá hagamos un Gobierno estable y con mayorías, no solo de izquierdas o de derechas” El expresidente solo se pronunciará sobre el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos cuando lo conozca y “tenga elementos suficientes” para juzgarlo. Por Jordi Pérez Colomé Foto: El expresidente del Gobierno Felipe González. Efe 14/11/2019 16:16

EL PAÍS Manuela Carmena: "Es una alegría para toda la ciudadanía progresista el preacuerdo de gobierno" https://twitter.com/ManuelaCarmena/status/1194986158545154050 14/11/2019 15:38

EL PAÍS Alberto Núñez Feijóo defiende que "hay tiempo para frenar" el pacto de coalición. https://twitter.com/FeijooGalicia/status/1194980024446857216 14/11/2019 15:09

EL PAÍS Finaliza la rueda de prensa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, y del presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel. 14/11/2019 14:50

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre crear una mesa de partidos: "Nosotros siempre vamos a ofrecer diálogo dentro de la Constitución. Nosotros creemos que lógicamente los primeros que deben hablar son los políticos catalanes. Los líderes independentistas tienen que hablar con los que no lo son. A partir de ahí, el Gobierno de España siempre va a estar abierto a dialogar. Pero necesitaremos sentido de Estado de todos. E insisto, las fuerzas que niegan a los dos únicos partidos que están dispuestos a dialogar, ¿qué Gobierno querrían?". 14/11/2019 14:46

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre introducir los referéndums ilegales en el Código Penal: "Estamos en los primeros días después de las elecciones generales. Hemos alcanzado un acuerdo histórico que ofrece una salida en base a un mandato de las urnas. Apelamos a la responsabilidad de todos los partidos sin excepción, salvo el que se ha excluido y me refiero a la ultraderecha. Es evidente que tendremos que llegar a acuerdos sobre la propuesta que vamos a hacer en múltiples ámbitos, y también sobre la crisis territorial en Cataluña. Pero vayamos paso a paso. Dijimos que íbamos a ofrecer un pacto en 48 horas y eso hemos hecho. Me gustaría que hubiera Gobierno en diciembre. Esos son los plazos que nos marcamos". 14/11/2019 14:45

EL PAÍS Charles Michel, presidente electo del Consejo Europeo, sobre la euroorden de Puigdemont: "Hay una separación de poderes y yo no quiero intervenir en ello. Escucho una propuesta de diálogo dentro de la Constitución, hay un Estado de derecho". 14/11/2019 14:42

EL PAÍS Charles Michel, presidente electo del Consejo Europeo, sobre un Gobierno entre PSOE y Podemos: "España es una democracia. Ha habido muchas citas electorales y confío en la capacidad de colaboración con el presidente Sánchez". 14/11/2019 14:41

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre el no de ERC: "El PSOE y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución y el Estatut para resolver la situación en Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen nos tendrán que explicar qué alternativa proponen. Nosotros vamos a manifestar nuestra voluntad de superar esta crisis política mediante el diálogo". 14/11/2019 14:39

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre el preacuerdo con Iglesias: "El acuerdo entre PSOE y Podemos es ilusionante, abre una etapa de esperanza y entendimiento. Es novedoso porque es la primera vez en 40 años que se ofrece un Gobierno de coalición, y además entre fuerzas progresistas, que es un plus respecto a otros países. Este acuerdo incorpora garantías para Podemos, que quería estar en el Gobierno, y para el PSOE, porque queríamos un Ejecutivo cohesionado. Y hay también una cuestión, y es que España ha vivido tres procesos electorales este año, y cuatro elecciones generales en cuatro años. Había que resolver la crisis de gobernabilidad y lo hemos hecho en 48 horas" 14/11/2019 14:38

EL PAÍS Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, comparece en La Moncloa junto al presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel. 14/11/2019 14:22

EL PAÍS ERC dice que su posición tras la reunión con Lastra sigue siendo "no". "No ha habido ningún indicio de que el PSOE vaya a abandonar la vía represiva para afrontar el conflicto político en Cataluña". El encuentro ha durado una hora, se ha desarrollado con un clima cordial y ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo contactos. Informan Camilo S. Baquero y Javier Casqueiro. 14/11/2019 13:43

EL PAÍS Finaliza la reunión entre Adriana Lastra (PSOE) y Gabriel Rufián (ERC). Informa Javier Casqueiro 14/11/2019 13:24

EL PAÍS La CUP no es favorable al pacto PSOE-Podemos. Mireia Vehí, diputada electa de la CUP en el Congreso de los Diputados, ha defendido la postura de su partido acerca del acuerdo PSOE-Podemos. "No compartimos el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ni la idea de que 'no hay alternativa': la izquierda no puede comprar una propuesta de mínimos obviando que la alternativa real pasa por el reconocimiento de la autodeterminación, la amnistía y los derechos sociales", ha dicho Vehí. https://twitter.com/cupnacional/status/1194950714432339968 14/11/2019 13:15

EL PAÍS Adriana Lastra (PSOE) y Gabriel Rufián (ERC) ya están reunidos en Madrid para abordar la investidura de Pedro Sánchez. 14/11/2019 12:40

EL PAÍS "Los españoles que nos han votado lanzan un mensaje de resistencia y oposición", dice Santiago Abascal. https://twitter.com/vox_es/status/1194933620663836672 14/11/2019 12:08

EL PAÍS Baldoví se muestra sorprendido por la rapidez con la que se alcanzó el acuerdo de coalición. https://twitter.com/compromis/status/1194932897649774592 14/11/2019 12:05

EL PAÍS Otegi pide una posición común al independentismo. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha abogado por que el independentismo mantenga "una posición común" ante la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente de un futuro Gobierno con Unidas Podemos, y ha instado a abordar los problemas de "las naciones sin Estado y los presos". Además, cree que la presencia en el Ejecutivo del líder del grupo confederal, Pablo Iglesias, "no es suficiente garantía" porque debe "pagar un peaje", y ha pedido a Podemos que aclare si comparte la exclusión de la coalición soberanista en la ronda de contactos para recabar apoyos para el nuevo Gobierno. (EP) 14/11/2019 12:00

EL PAÍS Coalición Canaria y Nueva Canarias no bloquearán la investidura. Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), que concurrieron a las pasadas elecciones en forma coalición electoral y obtuvieron dos diputados, han anunciado este jueves que no van a bloquear la posible investidura de Pedro Sánchez ni el acuerdo con Unidas Podemos, si bien han advertido de que exigirán el cumplimiento de los derechos reconocidos de las islas. Así lo han apuntado en rueda de prensa los presidentes de ambas formaciones, José Miguel Barragán y Román Rodríguez, quienes han incidido en que no van "estar en el bloqueo" y se reunirán próximamente, y de manera conjunta, con la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra. Ambos dirigentes han señalado que acudirán al encuentro "con voluntad de escuchar" y al mismo tiempo, planteando que se cumpla con el Régimen Económico Fiscal, el Estatuto de Autonomía y las leyes de presupuestos, aparte de que solicitarán la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria. (EP) 14/11/2019 11:56

EL PAÍS Felipe Sicilia (PSOE): "Hemos ofrecido la posibilidad de desbloquear. Esperamos que PP y Cs no bloqueen la situación si no tienen alternativa. Y el resto de fuerzas que entiendan que no podemos esperar más a que haya un Gobierno". https://twitter.com/PSOE/status/1194909949689774080 14/11/2019 11:14

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox): "Hemos vivido un fraude, un engaño a los españoles". https://twitter.com/esRadio/status/1194915380873113600 14/11/2019 11:12

EL PAÍS Arnaldo Otegi: (EH Bildu): "Sánchez tiene una rara virtud. No sabemos con qué Sánchez nos vamos a encontrar: el de la plurinacionalidad o el del 155, el que quiere prohibir las consultas o el del golpe de Estado digital". https://twitter.com/ehbildu/status/1194918754498551810 14/11/2019 11:10

EL PAÍS Iglesias, el improbable ganador de la repetición electoral El peor resultado de Unidas Podemos desde su fundación coloca a su líder en su mejor momento. Por Inés Santaeulalia Foto: Pablo Iglesias comparece el martes durante el anuncio del acuerdo. 14/11/2019 10:45

EL PAÍS TRIBUNA | Vox y el futuro de nuestra democracia Detrás del voto a la extrema derecha está el miedo a ver resquebrajada la identidad nacional o la voluntad de defender un nacionalismo español que estaba acallado, Por Belén Barreiro 14/11/2019 10:38

EL PAÍS La opinión de Iñaki Gabilondo. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191114834529 14/11/2019 10:35

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre las posturas divergentes de JxCat y ERC en la investidura: "Los representantes de JxCat también plantean la necesidad de abrir una mesa de negociación. El papel de ERC es abrir camino, y nuestros 13 diputados pueden hacerlo. Si nosotros abrimos ese camino, estoy seguro que el conjunto del independentismo se sumará" 14/11/2019 09:37

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre los cortes en la frontera con Francia: "Tuvimos la frontera con problemas durante días y días por los chalecos amarillos. Y en los medios de comunicación nos preguntamos sobre las causas de ese problema. En este caso es lo mismo. Hay que ir a las causas. Los responsables políticos debemos hacer nuestro trabajo y buscar soluciones". 14/11/2019 09:34

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre los CDR detenidos: "No conozco a los detenidos de Sabadell (los CDR). El president Torra dice que tampoco. Yo hablo por mí" 14/11/2019 09:30

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero: "Lo importante es empezar el camino de solución, porque sino se va a cronificar el conflicto". 14/11/2019 09:29

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero: "Si hay que explicar cada paso que hacemos en una negociación, no podremos avanzar". 14/11/2019 09:27

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre la mesa de diálogo y la discreción: "Las portadas de hoy en los periódicos critican como criterio que nos sentemos a hablar. ¿Qué madurez hay cuando se critica sentarnos a hablar? Los acuerdos políticos de calado necesitan tiempo, espacios de confianza, no estar sometidos al escrutinio público. ¿O es que las negociaciones entre partidos para una ley se limitan al espacio de los Parlamentos?" 14/11/2019 09:26

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre el futuro de Cataluña: "Cataluña no va a aceptar una imposición del Estado, en todo caso podría aceptar un proyecto de adhesión". 14/11/2019 09:24

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre los consensos en Cataluña y el Estatut: "Si se tiene que hacer una reforma del ordenamiento jurídico debe haber compromisos para reformarlo. Aquí lo que tiene que haber es que tiene que contarse con la mayoría de la sociedad catalana. Aquí no se ha entendido que esto no se arregla prohibiendo un Estatut aprobado por el Parlament de Cataluña, el Congreso de los Diputados y en un referéndum en Cataluña. El Estatut que se aprobó era un consenso en Cataluña". 14/11/2019 09:23

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre un referéndum: "Hay doctrina que [establece que] el actual marco constitucional permite un referéndum, y evidentemente otra que no. Yo creo que se debe hacer una lectura al servicio de buscar soluciones políticas" 14/11/2019 09:21

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre la Constitución: "El futuro de Cataluña lo deben decidir los ciudadanos de Cataluña. Lo importante es encontrar caminos de solución política. Debe haber seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir dentro de la Constitución? ¿Que las únicas soluciones son mediante la lectura restrictiva de la Constitución? Nosotros debemos llegar a acuerdos, y aquellos a los que se lleguen, si necesitan de cambio de leyes, se hacen. Nosotros no conversamos entre abogados". 14/11/2019 09:19

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre Pedralbes: "Una mesa de negociación podemos ver cómo se articula. Pedralbes fue un buen punto de partida. No queremos cronificar un conflicto, sino encontrar soluciones. Hoy estamos peor que hace un año. Yo no voy a renunciar a la independencia de Cataluña, pero tampoco puedo pedir que la otra parte renuncie a sus principios. Entender, ponerse en la situación del otro, es fundamental". 14/11/2019 09:17

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre el PSOE: "Si el programa del futuro Gobierno es calcado al de Ciudadanos, ERC no lo puede apoyar. Todo lo que conduzca a soluciones penales e intentar limitar el conflicto político al Código Penal aleja el acuerdo. Lo que acerque el problema a un conflicto político nos acerca al acuerdo. Todo lo que nos acerque a una solución pacífica, acordada, política... tendrá nuestro apoyo". 14/11/2019 09:13

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre el acuerdo PSOE-Podemos: "Ahora hay un preacuerdo entre PSOE y Podemos. Tienen trabajo para el detalle. Y deben negociar con el resto de fuerzas. Hoy hay una primera reunión exploratoria entre los portavoces de PSOE y ERC. Nosotros entendemos que hay un conflicto político y se debe buscar una solución. Nosotros tomaremos nuestra decisión sobre la investidura. Desde julio hasta ahora han cambiado cosas. Entendimos que debía haber un diálogo con el Estado pero también que Pedro Sánchez ha ido asumiendo discursos de Ciudadanos. Se ha dicho por ejemplo que se quiere recuperar como delito en el Código Penal la organización de un referéndum" 14/11/2019 09:11

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre una mesa de diálogo: "No podemos limitar las protestas a una cuestión de orden público. Hay que abrir una mesa de diálogo. Yo no he estado en ninguna protesta en una carretera porque ejerzo una responsabilidad política y en ERC. Yo no puedo hacer cosas que un ciudadano sí. Yo debo encontrar espacios de resolución política". 14/11/2019 09:09

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre los políticos: "Lo mejor es que la política canalice los problemas de nuestra sociedad y se encuentren soluciones. Hemos estado demasiado tiempo sin que la política haga su trabajo. Se ha delegado en jueces, en policía... Nosotros vamos a abrir espacios de diálogo, de negociación..." 14/11/2019 09:06

EL PAÍS Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, en Onda Cero, sobre los cortes en la AP-7: "Los Gobiernos deben reconocer los derechos de todos los ciudadanos, el de manifestación y el de libre circulación. Debe haber una ponderación de derechos. Cortar una carretera es una forma de protestar, mientras sea pacífica". 14/11/2019 09:04

EL PAÍS Iván Redondo, centro de todos los dardos en el PSOE El protagonismo del jefe de Gabinete genera malestar en el partido mientras en su entorno ven injusta la crítica. Por José Marcos y Carlos E. Cué 14/11/2019 08:58

EL PAÍS Jéssica Albiach, portavoz de En Comú Podem en el Parlament, en TV3: "No entendería que una fuerza de izquierdas (ERC) no apoyara la coalición (PSOE-Podemos). La abstención de ERC nos acercaría a una solución en Cataluña". 14/11/2019 08:57

EL PAÍS Felipe Sicilia, portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, en RNE: "Nos jugamos la gobernabilidad de quien ha ganado las elecciones. En un primer momento no fue posible un pacto con Unidas Podemos, pero ahora sí. Confío en que el PP asuma una nueva derrota electoral y que facilite un Gobierno". 14/11/2019 08:23

EL PAÍS El PSOE acelera al máximo los contactos para investir a Sánchez antes de Navidad Los socialistas confían en alcanzar rápidamente 168 votos favorables y que la Casa Real celebre cuanto antes las consultas. Por Camilo S. Baquero, Anabel Díez y Javier Casqueiro 14/11/2019 07:46

EL PAÍS Pablo Montesinos asegura que Pablo Casado llamó el 10-N por teléfono a Pedro Sánchez pero ni lo atendió ni le ha devuelto la llamada aún https://twitter.com/populares/status/1194729006823694336 13/11/2019 22:31

EL PAÍS El PSOE se reunirá con Teruel Existe (TE) mañana a las 18.30 en el Congreso. La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, ha llamado este miércoles al diputado electo de TE, Tomás Guitarte, para iniciar las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La agrupación de electores no dará “un cheque en blanco” al PSOE y exigirá “compromisos con las infraestructuras pendientes en la provincia”, según ha asegurado en un comunicado. Teruel Existe siempre se ha mostrado dispuesto a facilitar la gobernabilidad, pero descarta llegar a un acuerdo estable de legislatura con los socialistas. Informa Marcos Lema 13/11/2019 21:50

EL PAÍS Ciudadanos anuncia la convocatoria de un Consejo General en los próximos 15 días, tras la marcha de Alberti Rivera como consecuencia del desplome electoral del partido https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1194716855811891201 13/11/2019 21:47

EL PAÍS El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, contra Pedro Sánchez https://twitter.com/zoidoJI/status/1194708754954178561 13/11/2019 21:12

EL PAÍS El PSOE se impone en el voto exterior en Asturias https://twitter.com/FSA_PSOE/status/1194703345329549312 13/11/2019 20:55

EL PAÍS El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, han mantenido este miércoles un encuentro informal, que tenían comprometido antes de la firma del preacuerdo ayer entre socialistas y Unidas Podemos y, aunque han hablado del documento, no han entrado "en harina negociadora". El motivo de la reunión era abordar cuestiones técnicas de la constitución de las próximas Cortes Generales. Según han informado a Europa Press fuentes del EBB del PNV, Esteban y Lastra habían cerrado la cita el pasado lunes, antes de que el PSOE y el grupo confederal liderado por Pablo Iglesias rubricaran el preacuerdo para conformar un Gobierno progresista. 13/11/2019 20:50

EL PAÍS El PP utiliza vídeos y declaraciones de Pedro Sánchez para descalificar su pacto con Unidas Podemos https://twitter.com/populares/status/1194692807996452864 13/11/2019 20:06

EL PAÍS Otegi no apoyará la coalición de izquierdas si no aborda el derecho de autodeterminación El líder de EH Bildu critica el editorial de EL PAÍS que apoya blindar el acuerdo sobre Cataluña en el marco constitucional. "Ahí está el Estado", dice el dirigente 'abertzale'. Por Pedro Gorospe 13/11/2019 20:05

EL PAÍS El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que la pérdida de un escaño en la Cámara baja a favor del PP, tras el recuento definitivo de los votos del 10-N realizado por la Junta Electoral este miércoles, "no empaña la victoria incontestable" del PNV. En declaraciones a los medios de comunicación, Esteban no ha ocultado que ha sido "una pequeña decepción" no haber obtenido, finalmente, el séptimo diputado en el Congreso, porque siempre "es mejor" tener siete escaños que seis para que la voz de Euskadi fuera todavía "más sonora" en Madrid. (EP) 13/11/2019 19:56

EL PAÍS http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191113192757433 Lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dijeron antes del acuerdo Este vídeo es un repaso por algunas de las acusaciones que se han cruzado ambos dirigentes desde 2015 hasta las elecciones generales de este 10 de noviembre. 13/11/2019 19:42

EL PAÍS Un pacto para recuperar el futuro Es necesario que PSOE y UP presenten un contrato a la sociedad, negociado exhaustivamente hasta tener una hoja de ruta transparente y rigurosa. Por Teodoro León Gross 13/11/2019 19:12

EL PAÍS Compromís: "Siempre nos sumaremos a un Gobierno de izquierdas, pero ahora toca concretar" https://twitter.com/compromis/status/1194676200599367683 13/11/2019 19:01

EL PAÍS El Ibex cede un 2% en dos sesiones tras el pacto entre PSOE y Unidas Podemos En una sesión en la que las principales Bolsas europeas se tiñeron de rojo por la amenaza de Donald Trump a proseguir con la guerra arancelaria si no hay un acuerdo comercial con China, el Ibex 35 se dejó llevar por la inquietud que genera el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE. 13/11/2019 18:43

EL PAÍS Vídeo: Los retos del PSOE tras el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos. José Marcos, periodista de EL PAÍS, analiza las dificultades internas que pueden surgir en el partido socialista tras el pacto con la formación de Pablo Iglesias. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/2019111318539223 13/11/2019 18:29

EL PAÍS Pablo Casado se felicita por haber logrado el escaño 89 tras arrebatarle un diputado por Bizkaia al PNV https://twitter.com/pablocasado_/status/1194667301032869891 13/11/2019 18:25

EL PAÍS El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, se reunirá el próximo viernes, 15 de noviembre, con la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, para negociar su posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El encuentro, del que ha informado en un comunicado el PRC, tendrá lugar a las 18.00 en la sede del PSOE en Oviedo, donde los dos van a coincidir este fin de semana. (EP) 13/11/2019 18:17

EL PAÍS ¿Facilitará ERC la investidura de Pedro Sánchez? Las claves de la formación de Gobierno http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20191113174023969 13/11/2019 18:05

EL PAÍS Baldoví pide al PSOE que ambos partidos retomen sus negociaciones donde las dejaron en julio. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido este miércoles al PSOE que retome la negociación para la investidura donde ambas formaciones la dejaron el pasado mes de julio y ha dado por hecho que "no habrá problema" para sellar un acuerdo que le permita apoyar a Pedro Sánchez, pero ha avisado de que, a día de hoy, no se puede dar por descontado su voto a favor. Así se lo ha trasladado Baldoví a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, con la que se ha reunido este miércoles en el Congreso, junto con su socio electoral, el líder de Más País, Íñigo Errejón. A la cita ha acudido también el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas. En rueda de prensa, el diputado de la coalición Mès Compromís ha explicado que ha visto a Lastra con "muy buena disposición" y "ganas de cerrar un acuerdo pronto". "Espero que esto se concrete en nuevas reuniones en un futuro muy próximo. Nos queremos sumar al preacuerdo, pero el PSOE tiene que hacer con nosotros lo mismo que ha hecho con Podemos", ha reclamado. (EP) 13/11/2019 16:58

EL PAÍS Villegas (Ciudadanos) pide un pacto al PSOE y al PP. https://twitter.com/europapress/status/1194637323318677504 13/11/2019 16:31

EL PAÍS Podemos consultará a su militancia si apoya la coalición con el PSOE. Podemos consultará de nuevo a su militancia si apoya la coalición con el PSOE, aunque todavía no ha decidido cuándo se llevará a cabo esa consulta ni los términos en que se convoca, según han indicado fuentes de la formación. El Partido Socialista también hará una consulta el próximo sábado 23 de noviembre para que vote el acuerdo para un Gobierno de coalición que ayer firmaron el secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En julio, las bases de Podemos ya avalaron la pretensión de poner como condición un Gobierno de coalición "sin vetos" para votar sí a la investidura de Pedro Sánchez, y el 70% de las bases optaron entonces por apoyar un Gobierno de "coalición integral" con el PSOE. (Efe) 13/11/2019 16:09

EL PAÍS PSOE arrebata un senador al PP por Valladolid tras el recuento del voto en el extranjero. El PSOE ha arrebatado un senador al PP por Valladolid tras el recuento del voto de electores residentes ausentes que viven en el extrajero (CERA), con lo que finalmente cada formación contará con dos representantes en la Cámara Alta y no con tres los 'populares' y uno para los socialistas como apuntaron los resultados electorales iniciales. (EP) 13/11/2019 16:04

EL PAÍS Ciudadanos no resolverá la sucesión de Rivera antes de cuatro meses. La sucesión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos (Cs) no se resolverá antes de cuatro meses porque el congreso extraordinario donde se elegirá al nuevo presidente y a la nueva ejecutiva no se celebrará antes del 10 de marzo. Hasta entonces, habrá una gestora que se ocupará de gestionar el partido en el día a día. Así lo ha explicado el secretario general del partido, José Manuel Villegas, en rueda de prensa tras la reunión mantenida este miércoles por el comité permanente de la ejecutiva, que permanece en funciones hasta que se constituya la gestora. Esta se designará en una reunión del consejo general que debe ser convocada por el presidente de este órgano, Manuel García Bofill, en el plazo de 15 días desde que decida ponerle fecha. Mientras tanto, las secretarías ejecutivas del partido, que componen el comité permanente, siguen dirigiendo Cs. (EP) 13/11/2019 15:48

EL PAÍS Oltra: "El preacuerdo de Gobierno es un alivio para la mayoría de ciudadanos". La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, aseguró este miércoles en Estrasburgo (Francia) que el preacuerdo de Gobierno hecho público por el PSOE y Podemos "es un alivio para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas". El acuerdo es "una muy buena noticia, pero ahora hacen falta muchos acuerdos más para llegar a los 176 votos en la investidura", dijo la también coportavoz de Compromís, que valoró "haber dado este paso que no se dio en los seis meses anteriores". (Efe) 13/11/2019 15:39

EL PAÍS Podemos Andalucía ve “peligroso” el pacto de Iglesias con el PSOE El grupo liderado por Teresa Rodríguez aboga por un acuerdo de legislatura sin entrar en el Gobierno. Por Lourdes Lucio Foto: La presidenta de Adelante Andalucía y coordinadora de Podemos en la Comunidad, Teresa Rodríguez, vota este domingo en un colegio de Cádiz. EP 13/11/2019 15:08

EL PAÍS La escena del abrazo entre los dos líderes del PSOE y Unidas Podemos llegó tras meses de reproches mutuos. https://twitter.com/elpais_espana/status/1194608352325750787 13/11/2019 14:51

EL PAÍS Contactos del PSOE con los grupos parlamentarios. La reunión de los negociadores socialistas con Íñigo Errejón (Más País) y Joan Baldoví (Compromís) ha servido para "encontrar la coincidencia en las prioridades para España", según fuentes de Más País. Estas coincidencias son la reconstrucción del "contrato social" con políticas que hagan frente a la desigualdad y precariedad y garanticen la plena igualdad entre mujeres y hombres, y establecer medidas contra la violencia de género. "Nosotros hacemos un énfasis decisivo en la transición ecológica para ganar la próxima década y generar empleos verdes", han señalado las mismas fuentes tras el encuentro. Informa Inés Santaeulalia. 13/11/2019 14:33

EL PAÍS Otegi: "Ahora no vemos la puerta abierta, la tienen que abrir PSOE y Podemos". El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este miércoles que en este momento no ve "la puerta abierta" a un acuerdo para facilitar un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, a quienes corresponde "abrirla" con un programa de "democratización". Otegi no se ha pronunciado sobre si los cinco diputados de EH Bildu apoyarán, con el sí o la abstención, la investidura del nuevo Ejecutivo. Ha aclarado que coordinarán su posición con los independentistas catalanes y ha señalado que ERC, de momento, está por el no. A su juicio, PSOE y Unidas Podemos tienen que optar entre "dar una mano de chapa y pintura al régimen del 78" o "abordar una agenda democratizadora en profundidad" y, en función de cuál sea su elección, EH Bildu adoptará su decisión. Ha recordado que Unidas Podemos defiende un modelo confederal, se ha manifestado en contra de la dispersión de los presos de ETA y a favor del derecho de autodeterminación. (Efe) 13/11/2019 14:21

EL PAÍS El PP gana un diputado en Bizkaia El recuento del censo de residentes ausentes arrebata un escaño al PNV y permite a los populares subir hasta 89, a falta de posibles impugnaciones y votos nulos. Por Natalia Junquera Foto: Dirigentes populares en una reunión del partido en Vitoria. L. Rico 13/11/2019 14:01

EL PAÍS Así queda el cálculo de pactos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez tras la perdida un escaño del PNV en Bizkaia que ha sumado el Partido Popular. Calculadora de pactos Pedro Sánchez no lograría ser presidente en la primera votación pero sí en la segunda si consigue más síes que noes 13/11/2019 13:53

EL PAÍS Contactos del PSOE con los grupos parlamentarios. Los negociadores socialistas, Adriana Lastra y Rafael Simancas, han mantenido este miércoles reuniones con Joan Baldoví (Compromís) y Íñigo Errejón (Más País). Informa Carlos E. Cué. 13/11/2019 13:34

EL PAÍS El PP gana el último escaño de Bizkaia. El recuento definitivo en Euskadi y el voto del CERA (censo electoral de españoles residentes en el extranjero) arrebata un escaño al PNV y se lo da al PP. Beatriz Fanjul, cabeza de lista por Bizkaia, es la diputada número 89 de los populares. Informa Natalia Junquera. 13/11/2019 13:24

EL PAÍS El PNV pierde el último escaño de Bizkaia tras la contabilización del voto exterior, que gana el Partido Popular. Informa Natalia Junquera. 13/11/2019 13:18

EL PAÍS Contactos del PSOE con los grupos parlamentarios. La negociadora del PSOE, Adriana Lastra, ya ha hablado con PNV y ERC, según fuentes cercanas a la negociación. Informa Carlos E. Cué. 13/11/2019 12:57

EL PAÍS José Manuel Villegas (Ciudadanos): "Sánchez no quiere rectificar pero estamos a tiempo para que gire al centro. Y llamamos al PP para que se sume al desbloqueo, a reformas que necesita España". 13/11/2019 12:48

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox): "Entendemos que hay un consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos que es un poco mejor que la reedición de un Frente Popular en España". 13/11/2019 12:46

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox): "Tenemos interlocución con el Partido Popular. Compartimos la preocupación [con el acuerdo de Gobierno]". 13/11/2019 12:45

EL PAÍS Santiago Abascal (Vox): "La fuerza extraordinaria que los españoles han dado a Vox va a ser un dique de contención en el Congreso, en los tribunales y en la calle, si fuera preciso, ante cualquier intento de desbordar la Constitución". 13/11/2019 12:43