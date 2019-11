Chaves se acoge a su derecho a no declarar en el Parlamento andaluz por los gastos de una fundación

El expresidente andaluz Manuel Chaves se ha acogido a su derecho a no declarar en la primera sesión de la comisión que investiga las irregularidad en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en el Parlamento andaluz. El exmandatario andaluz ha abandonado la comisión tras manifestar que el Parlamento ha roto las normas de neutralidad política al citarlo en campaña electoral. Chaves ha añadido que cree violentados sus derechos a no declarar si le hacen preguntas: "Me siento coartado", ha dicho, informa Lourdes Lucio.

La jornada venía marcada por la anunciada incomparecencia de los expresidentes de la Junta de Andalucía Susana Díaz y José Antonio Griñán y de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Chaves ha sido el único que ha acudido a la comisión, estaba citado a las 8.30, y la ha abandonado apenas media hora después. El presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Ciudadanos, le ha pedido insistentemente que permaneciera, aunque Chaves ha recalcado que se iba porque consideraba que las preguntas que le iban a formular los grupos podían "violentar sus derechos".

También estaban citados a declarar los expresidentes regionales José Antonio Griñán y Susana Díaz y la exconsejera de Hacienda y actual ministra María Jesús Montero. José Antonio Griñan, según han asegurado a Efe fuentes de su entorno, no ha recibido la notificación, mientras que la ministra y candidata del PSOE por Sevilla al Congreso, María Jesús Montero, ha alegado un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación de ámbito autonómico.

La comisión sostiene, sin embargo, que Montero —que esta noche tiene un debate electoral televisado— ha sido llamada a declarar como exconsejera de Hacienda y no como ministra. Por su parte, la expresidenta andaluza y actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, cuya comparecencia está prevista para las 15.30, ha excusado su presencia con el argumento de no haber recibido la notificación, pero se muestra dispuesta a hacerlo cuando le llegue.

Estas ausencias se producen un día después de que el PSOE-A haya intentado sin éxito aplazar las comparecencias al entender que su coincidencia con la campaña electoral es una utilización "indecente" del Parlamento. Ahora queda por saber si la mayoría de la comisión (PP, Ciudadanos y Vox) da por buenas las explicaciones o, por el contrario, considera las incomparecencias un presunto delito de desobediencia recogido en el Código Penal.

La comisión de investigación tiene el objetivo de esclarecer y fijar las responsabilidades políticas de la irregularidades detectadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Desde esta fundación se usaron ocho tarjetas de crédito en gastos, por un importe de unos 32.000 euros, en 12 fiestas en prostíbulos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El que fuera director de la fundación y exmiembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz Fernando Villén desembolsó 14.737 euros en un antiguo club de alterne de Sevilla, el pub Don Angelo, en marzo de 2010. Además de a través de la web del Parlamento de Andalucía, el desarrollo de los interrogatorios de la comisión será emitido por Andalucía Televisión, uno de los canales de la televisión autonómica andaluza.