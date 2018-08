La Junta de Andalucía investiga 23.000 euros gastados por el mismo directivo que pagó 15.000 en prostitutas.

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, ha comparecido este martes de forma extraordinaria en el Parlamento de Andalucía para dar cuenta del uso de tarjetas a cargo de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), en concreto los 15.000 euros que uno de sus exdirectivos, Fernando Villén, cargó en un conocido club de alterne de Sevilla en 2010. En su intervención, Carnero ha reconocido que se han detectado movimientos por valor de 23.000 euros en otra tarjeta, también perteneciente a Villén.

Carnero ha explicado que la revisión de la contabilidad de la Faffe ha desvelado devoluciones por valor de 23.000 euros entre 2004 y 2008, que se habrían producido para compensar gastos personales de su antiguo director y aseguró desconocer a qué había sido destinado ese dinero público. "Yo no sé en qué se gastó ese dinero, hemos pedido los extractos bancarios a La Caixa y aún no nos lo han proporcionado. Pero cuando lo sepa, lo remitiré al gabinete jurídico de la Junta para que a su vez lo eleve a los juzgados", ha afirmado.

Las palabras del consejero no han convencido a los miembros de la oposición. Ciudadanos, que se mostró inusualmente crítico con el titular de Empleo, ha anunciado este martes el registro de una comisión de investigación en el Parlamento "sobre el uso fraudulento de las tarjetas de la Faffe", que se suma a otra anterior presentada por el PP y que apoyan también Podemos e IU. "No ha dicho a qué cuentas estaban vinculadas las tarjetas, quién autorizó esas tarjetas. No nos creemos que alguien abra dos tarjetas y las cargue a la Junta y nadie lo controle", ha señalado el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.

Carnero debía comparecer para explicar si ocultó información en su anterior comparecencia en el Parlamento, entre concreto el gasto de 15.000 euros de fondos públicos en un prostíbulo. El pasado 8 de mayo, Carnero se refirió a otros gastos, pero nunca al abono en el club de alterne. El 22 de marzo de 2010, Villén abonó con una de las tarjetas de la Faffe 15 facturas por un total de 14.737 euros en el club Don Ángelo. Dos días después, una persona acudió al puticlub y pagó en metálico esa cantidad, de modo que la factura de la juerga no se llegó a imputar a la entidad. La Guardia Civil está investigando quién sufragó esos gastos y de dónde salió ese dinero.

Toda la oposición, salvo Ciudadanos, pidió la dimisión de Carnero argumentando que se ha ocultado información sobre gastos con dinero público de los andaluces relacionados con "la explotación sexual de mujeres", de acuerdo con IU. "O en la Faffe sabían que se habían gastado ese dinero en el puticlub o la Junta no lo sabía y lo han descubierto ahora", alegó la portavoz del PP, Teresa Ruiz-Sillero, dos situaciones que, sostuvo, son "igual de graves" y requieren de responsabilidades políticas.

Este escándalo, ocurrido en 2010 y que se investiga en una pieza separada del caso de los ERE, se cierne como una sombra sobre el Gobierno de Susana Díaz, justo a las puertas de unas elecciones autonómicas. La oposición utiliza este uso fraudulento de dinero público para atacar el compromiso de la Junta con las mujeres y la lucha contra la trata.