Los CDR detenidos participaron en los preparativos de Tsunami para ocupar el aeropuerto

A los agentes de la Guardia Civil no les cogieron desprevenidos las acciones impulsadas por el Tsunami Democràtic y otros movimientos en las jornadas posteriores a conocerse la sentencia del procés el pasado 14 de octubre. La investigación contra los integrantes de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado 23 de septiembre en la Operación Judas había permitido conocer algunas de las iniciativas que se estaban ultimando y en las que presuntamente participaron algunos de los arrestados, según se desprende de las escuchas y la documentación intervenida durante la investigación y que se ha incorporado al sumario de la Operación Judas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre otras acciones, se hablaba de la ocupación de sedes de bancos, del corte de carreteras o del colapso del aeropuerto de El Prat de Barcelona.

Tsunami Democràtic ha sido hasta ahora el principal ente movilizador de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas de hasta 13 años de prisión a nueve líderes independentistas encabezados por Oriol Junqueras. La plataforma, sin líderes conocidos, contaba con más de 338.000 seguidores en su principal canal en Telegram, cerrado el pasado 18 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el mismo que instruye la causa contra los CDR detenidos. El magistrado clausuró aquel día las páginas webs y redes sociales del movimiento en el marco de una investigación secreta por terrorismo, según confirmaron entonces fuentes judiciales. La Guardia Civil define en uno de los informes ahora conocidos a este grupo como "una iniciativa que busca impulsar la desobediencia civil como respuesta al fallo del Supremo, en relación a los políticos presos".

Una de las referencias más evidentes sobre la participación de los CDR detenidos en los preparativos de estas movilizaciones se capta el 19 de septiembre, gracias a uno de los dispositivos que se habían instalado en el coche de Eduardo Garzón, uno de los nueve arrestados. En una larga conversación con un tal Erik, el detenido repasa junto a su interlocutor algunas estrategias que se preparan. “Ayer fui a una reunión de lo de la autopista”, detalla Garzón sobre lo que, según los investigadores, se trataría de un encuentro preparatorio para interrumpir el tráfico en las autopistas catalanas. Es entonces cuando surge el nombre de Tsunami: “Se necesita un mogollón de gente. Ya hay comunicaciones, vídeos, tal y que cual, Bueno, y ahora es ir hablando con mucha gente, así de extranjis, para cuando llegue el momento, si todo va escalonado, ¿sabes?”, detalla el detenido a Erik.

“Se habla de Tsunami, juntar todo en el tsunami el sábado”, prosigue Garzón, antes de comentar también que el movimiento pretendía ocupar el Banco Sabadell. Aunque se muestra reticente a sumarse a este plan: “Si me llaman, pues me hace gracia, voy. Pero como yo estoy metido en tres fregados, yo digo bueno, de esto se encargan otros”. Eso sí, no evidencia sus reparos sobre otra de las acciones claves que se preparaban, la ocupación de El Prat. “Eduardo dice que está encargándose de encontrar gente para esa acción”, detalla la Guardia Civil. Lo querían hacer “a lo Hong Kong, como hicieron los de Hong Kong, cortar el aeropuerto”, según afirma Erik y admite también su compañero.

A Garzón, además, le encontraron una libreta con anotaciones en la que salen reseñadas acciones y reuniones. “Y, en una de sus páginas, hace referencia al aeropuerto y al Tsunami”, destacan los investigadores, que inciden en que “parecen acciones posibles para cuando salga publicada la sentencia”. Aunque la primera pista la pudieron captar mucho antes: el 28 de mayo, casi cuatro meses antes de que se activase Tsunami Democràtic el 2 de septiembre. En una conversación telefónica entre dos de los arrestados, Jordi Ros le menciona a Xavier Duch que “deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan democráticamente” y “puede haber un tsunami”.

En las conversaciones intervenidas también aparecen menciones a otro de los movimientos que ha protagonizado acciones de protesta tras la sentencia del procés: Picnic per la República. En una de las escuchas, Eduardo Garzón asegura que este grupo también estaba implicado en los preparativos para ocupar el aeropuerto de El Prat una vez que se conociera el fallo del Supremo: "La historia ahora es que me tengo que encargar es de encontrar gente de picnic, que ya estoy detrás, y saber cuál es, porque no ha llegado todavía el documento de lo que pretenden hacer el CDR en el aeropuerto". En esa misma conversación asegura a su interlocutor, Erik, incluso de una supuesta coordinación entre el grupo desarticulado y este movimiento: "Con los de picnic ya hay contacto para coordinarnos también nosotros para que sean historias escalonadas no en las mismas fechas".