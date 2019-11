La misión de los CDR: encerrarse con Torra una semana en el Parlament

Ferran Jolis, uno de los miembros de los llamados Equipos de Respuesta Táctica (ERT) encarcelados por terrorismo, admitió ante el juez que uno de los objetivos del grupo era que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "se quedara encerrado" en el Parlamento catalán "el día D", o sea el día en que se conociera la sentencia sobre el procés. Y que el encierro se mantuviera durante una semana, tiempo suficiente para proclamar la República y evitar detenciones. Así consta en el sumario de la Audiencia Nacional sobre el ala más radical de los CDR, en el que aparecen alusiones a Torra pero también al expresidente, huido de la justicia española, Carles Puigdemont.

La Guardia Civil señala en uno de sus informes, tras analizar las conversaciones telefónicas entre los miembros del ERT, la existencia de un "plan de conspiración contra las instituciones políticas del Estado en Cataluña". Ese plan consistía en "el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña" para blindarlo y evitar que se pudiera acceder a él desde el exterior. Jolis reconoció ante el magistrado la existencia de esa iniciativa y reconoció que él, como experto informático, debía hacerse cargo de establecer una comunicación "segura e indetectable".

"Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada", señaló Jolis, de forma premonitoria, en una charla telefónica con uno de los implicados. Jolis debía establecer "una red de comunicación segura e indetectable" para seguir comunicados desde el interior del Parlament. Para ello pensaban usurpar puntos WiFi públicos y privados en establecimientos y restaurantes cercanos a la cámara, según la Guardia Civil.

6.000 euros para una semana

La persona que recibió el "encargo" de asalto al Parlament fue otro de los detenidos, Xavier Buigas. Así consta, al menos, en la declaración de Jolis, a quien los investigadores atribuyen la creación de los ERT en septiembre de 2018. Jolis fue, además, uno de los pocos detenidos que accedió a declarar. Según dijo, el encargo sobre la ocupación de la cámara autonomía "venía de parte de presidencia". "La intención", explicó en su declaración, era que Quim Torra, con nombre en clave Gandalf, se quedara encerrado dentro para el día D". El informático añadió que el objetivo era garantizar las comunicaciones una semana y que para lograrlo debían contar con dos pisos francos y montar antenas de larga distancia, para lo que necesitarían un presupuesto de unos 6.000 euros.

Xavier Buigas informó a Jolis de los detalles más generales sobre la ocupación: que se realizaría por la "puerta principal" y que tanto Buigas como un "reducido grupo de personas" iban a cooperar con el llamado "CNI catalán", que se encargaría del "alquiler de inmuebles y locales" para proporcionarles seguridad y bases de intendencia".

En cuanto a Puigdemont, el sumario señala una reunión "secreta" que el ERT "organizó, planificó y ejecutó" con la hermana del expresident. El objetivo era "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras" entre Puigdemont y Torra. El encuentro se produjo dentro de un coche "en movimiento" y allí se entregó material "súper confidencial", según los atestados policiales, que subrayan las "excepcionales" medidas de seguridad, propias de organizaciones criminales: "vehículos lanzadera, vehículos traseros de contravigilancia, telecomunicaciones seguras, emisoras, etc".

La Guardia Civil activó la Operación Judas el pasado septiembre, cuando detuvo a nueve presuntos integrantes de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el presunto sector más violento de los CDR. Todo ello, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía imputa a los arrestados supuestos delitos de terrorismo. También se encuentran personadas como acusación popular la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), encabezado por el despacho Fuster Fabra Abogados; la Asociación de Víctimas del Terrorismo o la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).