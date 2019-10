El PSOE recupera en su programa los guiños al federalismo tras las críticas del PSC

El programa electoral del PSOE sí incluirá de manera expresa la apuesta por el autogobierno y un modelo federal como solución a la crisis territorial en Cataluña. “Pues claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la Declaración de Barcelona en el texto programático”, ha tenido que explicar Pedro Sánchez este miércoles después de que el PSC expresase su malestar y presionase a lo largo del martes para que en el programa se reivindicaran los pasos emprendidos hacia el federalismo resultado de las Declaraciones de Granada y de Barcelona.

“El PSOE algunas veces es demasiado transparente. Entiendo el interés por el programa socialista porque es de Gobierno a diferencia del resto de formaciones políticas (...) El problema es que se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado”, ha afirmado el presidente en funciones y secretario general de los socialistas en una entrevista en Antena 3. La versión conocida este martes, adelantada por eldiario.es, no hacía alusión alguna a la plurinacionalidad y reforma federal. Sánchez ha reiterado que esa no era la versión definitiva del programa como ya insistían ayer en la dirección federal del PSOE. El programa para las elecciones del 10-N incluirá el siguiente párrafo: "Al menos desde 2003, en Santillana del Mar, el PSOE se ha comprometido a las reformas necesarias para un nuevo impulso del autogobierno, luego concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y en la Declaración de Barcelona de 2017".

"El problema del PSOE, si tiene algún problema, es precisamente este, que somos demasiado transparentes. Se dan a conocer os documentos antes de que estén terminados. Precisamente iba a ser hoy, en el comité electoral, cuando se apruebe el programa electoral como teníamos previsto”, ha incidido Sánchez, al que el estallido de la última crisis socialista pilló en un mitin de precampaña en Santander.

“Apostamos por una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”, recogía el borrador socialista, en el que no había ninguna referencia a dar “un nuevo impulso al autogobierno”, siempre dentro de la Constitución, que sí iba en abril. Entonces se hacía hincapié en el “reconocimiento de las singularidades” de los distintos territorios en sus propios estatutos de autonomía. Para fortalecer el poder territorial, el PSOE aspiraba a una definición “más precisa” de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos. También a una organización institucional y territorial “adaptada a las peculiaridades de cada comunidad” y siempre que “no afecte al funcionamiento” de otros territorios. Todo eso desaparecía en la versión que trascendió del programa.

Las menciones a las declaraciones de Granada y Barcelona también se cayeron en el documento de 42 páginas, una síntesis del programa electoral del PSOE. En la Declaración de Granada de 2013 los socialistas propusieron “reafirmar” el Estado autonómico “avanzando y desarrollando reformas de naturaleza federal”. La apelación al “Estado plurinacional” que reclamaban los socialistas catalanes no se aceptó. Un término que no aparecía de forma explícita en el programa para el 28-A pero sí en la Declaración de Barcelona de 2017, que se reivindicaba en el programa electoral de hace seis meses. En ella se abogaba expresamente por “avanzar hasta reconocer plenamente” el “carácter plurinacional” de España.