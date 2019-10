Un grupo franquista realiza pintadas contra la exhumación en varias parroquias de Madrid

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso”, reza una gran lona en la parroquia hispanoamericana de la Merced, en el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid. A ella decidió acudir el lunes por la noche un grupo de franquistas para descargar su rabia por la actitud de la Iglesia ante la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. “Osoro traidor”, se lee en una pintada con spray junto a la entrada del templo pese a que ya ha sido tapada. “Osoro Judas” sentencia otra pintada, perfectamente visible, a apenas unos metros. El mismo mensaje resiste sobre la acera desde el lunes.

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, es la diana del grupo ultra El Valle no se Toca, que ha publicado en sus redes sociales fotos de los grafitis franquistas con que han atacado varios edificios católicos en las últimas noches. “Tenemos opinión sobre las pintadas, pero nos la reservamos”, afirman en su página de Facebook cuando se les consulta. Este episodio recuerda a los años finales de la dictadura, cuando el anticlericalismo de derechas atacó al cardenal Vicente Enrique y Tarancón con cánticos como “Tarancón al paredón”, o criticó a Pablo VI mediante un chocante “Viva Sofía Loren. Muera Tontini”, pues el papa se apellidaba Montini.

Los vándalos no han respetado ni a la catedral de La Almudena. En uno de sus laterales escribieron “Osoro Judas, viva Franco”. Los restos de las pintadas, tapadas por pintura blanca, aún se perciben en la entrada de la Nunciatura apostólica, la embajada del Vaticano. “Osoro traidor”, se intuye todavía, justo enfrente de varias pegatinas estampadas en un parquímetro y en una farola, ambas con consignas contra la exhumación. La nunciatura no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre las pintadas.

Los franquistas han cargado contra curas y obispos, a quienes han rebautizado como “Judas” o “traidores”. Asimismo, fijaron imágenes de Franco en la puerta de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, situada junto a la sede nacional del PSOE de Ferraz. Una agencia de viajes de esta calle madrileña sigue anunciando visitas al Valle de los Caídos. En esta parroquia un cura asegura no haber visto las pegatinas, si bien admite que otros religiosos han comentado el tema.

Otro Iglesias, este con mayúsculas, que no se ha librado de los aerosoles es el busto del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en la calle de la Reina Victoria. Múltiples carteles con el rostro del dictador complementaban un mensaje de “Asesino”. Este acto vandálico del pasado lunes fue borrado, pero en la madrugada del miércoles El Valle no se Toca ha vuelto escribir mensajes como “Profanadores” o “Viva Franco”.

Dos feligreses que salen de misa en La Merced censuran que en su templo hayan aparecido tales consignas. Ambos, que piden anonimato, lamentan las pintadas pero también creen que la Iglesia no ha protegido al dictador. “Franco hizo mucho por la Iglesia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, aseguran, aunque dicen no ser franquistas. Los dos piensan que la Guardia Civil o la Policía no deberían poder acceder al Valle de los Caídos por ser un espacio religioso pero, resignados, se alejan con un “tenemos lo que nos merecemos”. A su espalda los observa Franco desde un cartel con tocado militar y sobre la bandera de España. Lo acompaña un lema que algunos de sus seguidores se han tomado demasiado en serio: “Honor y lealtad”.