El “olvido” de Rajoy y otras valoraciones de los testigos

El juicio del próces dejó en el Tribunal Supremo el desfile de una multitud de protagonistas y testigos del desafío independentista del otoño de 2017. Su paso ante los magistrados queda reflejado en la sentencia publicada este lunes. Estas son algunas de las consideraciones que vierten los jueces en su resolución de 493 páginas, que pone un punto y aparte al conflicto político catalán.

Mariano Rajoy. El Supremo se refiere al expresidente del Gobierno, entre otros motivos, por la denuncia de las defensas de que la Sala otorgó un "distinto trato" a la "desmemoria o renuencia" de los testigos, en función de si perjudicaba o no a los acusados. El dictamen admite que Rajoy no precisó algunos detalles preguntados por los abogados y que, por ello, Manuel Marchena le "exigió" en alguna ocasión una respuesta más precisa y detallada". Pero, añade, "no es comparable" su "olvido" con el de otros protagonistas del juicio.

Iñigo Urkullu. La sentencia califica como "significativa" la declaración del lehendakari cuando afirmó que Carles Puigdemont le pidió que mediase entre la Generalitat y el Ejecutivo central. De hecho, los magistrados destacan que, aunque Rajoy rechazó esta posibilidad, Urkullu reveló que el expresident catalán le "evidenció en los últimos días del mes de octubre de 2017 su voluntad de evitar una declaración de independencia". "Y si al final no convocó elecciones, como habría anunciado, era porque, según le refirió, los suyos no se lo habían permitido", apostilla el dictamen.

Gabriel Rufián. El tribunal menciona al diputado de ERC para destacar que, durante su declaración, tuvo que ser interrumpido por el magistrado Manuel Marchena "al tratar de adentrarse en valoraciones políticas prescindibles para el tratamiento jurídico de los hechos". "El señor Rufián es un político, que ejerce de político y que quiso formular un discurso político en el momento de su declaración como testigo", apostilla la resolución.

Soraya Sáenz de Santamaría. Los magistrados recuerdan que el presidente del tribunal tuvo que intervenir para que la exvicepresidenta del Gobierno respondiera con mayor claridad a las preguntas de los letrados de la defensa.

José Antonio Nieto, Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos. "Son contundente sus testimonios", considera la resolución, en referencia a las palabras que los tres —el exsecretario de Estado de Seguridad, el exdelegado del Gobierno en Cataluña y al coronel de la Guardia Civil que coordinó el despliegue policial durante el 1-O, respectivamente— dedican al dispositivo de los Mossos desplegado por Joaquim Forn, exconsejero de Interior. Según mantuvieron, el exmiembro del Govern les ocultó su intención de no desalojar a los ocupantes de los centros de votación durante el referéndum ilegal. Y, en ese sentido, los magistrados valoran como clave que los tres dijeran que, de haber conocido ese engaño, ellos habrían intervenido.

David Fernández. "Fue quizás quien declaró de manera más ostensiblemente inequívoca", subraya la sentencia sobre el exdiputado de la CUP en el Parlament. Según la resolución, sus explicaciones —afirmó que participó en la estratégica convocatoria de Escoles Obertes y que comunicó a agentes de los Mossos que no les dejarían entrar en los centros ocupados— "corroboran de manera casi íntegra" que los actos impulsados bajo esta convocatoria "formaban parte de la estrategia para la ejecución del 1 de octubre".