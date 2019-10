Errejón propone trabajar cuatro días a la semana y limitar los vuelos peninsulares

Más País propone reconocer el derecho al voto a los jóvenes de 16 años; reducir la jornada laboral —sin pérdida de salario— a 32 horas semanales, es decir, a cuatro días; y crear una vicepresidencia de Transición Ecológica que coordine las competencias de los ministerios de Energía, Medio Ambiente, Industria y Fomento. Son tres de las primeras medidas del programa del partido de Íñigo Errejón y las tres forman parte de la propuesta programática que presentó Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril. Errejón también ha propuesto limitar los vuelos peninsulares si hay alternativa competitiva en tren.

La formación de Errejón ha divulgado este viernes los seis primeros grandes paquetes de medidas a la espera de presentar el programa completo para el 10-N. Ha elegido la antigua sede del Diario Madrid, donde se encuentra la Fundación homónima, en el centro de la capital, un lugar donde Unidas Podemos suele organizar también sus actos de campaña. Con el nombre Un acuerdo verde para España, el dirigente avanza en su objetivo de consolidarse como el partido verde en España tras aliarse con Equo, la formación que, hasta el momento, ocupaba ese espacio en el tablero político español.

"Esto no es un capítulo, estamos presentando el corazón de lo que somos", ha definido el líder de Más País. "Escuchamos la voz de los jóvenes que nos dicen que lo primero es cuidar la tierra y luego las siglas del partido", ha desvelado Errejón su intención de luchar por el voto verde y joven. Están en juego más de un millón de electores, el sector de la población que lidera la lucha contra el cambio climático.

La propuesta de bajar la edad de votación, la misma promesa electoral de Unidas Podemos, solo está reconocida en Austria y Grecia dentro de la UE. Una medida que ya se sometió a votación en el Congreso —sin éxito— en 2016: extender a los jóvenes de 16 y 17 años el derecho a votar. Entonces el rechazo de PP, Ciudadanos y PNV impidió que se aprobara un texto impulsado por ERC y apoyado por Unidos Podemos y PSOE.

En el caso de la reducción de la jornada laboral a cuatro días, Más País la engloba en su objetivo de avanzar hacia la transición ecológica. "Existen claras ventajas medioambientales al reducir los desplazamientos al trabajo y permitirnos más tiempo para implicarnos en actividades bajas en carbono: deportivas, culturales, etcétera. Además, favorecería enormemente la conciliación familiar", se lee en el programa. Unidas Podemos propuso fijar en 34 horas semanales (frente al máximo actual de 40) la jornada laboral. Ese baremo, extensible al sector público y al privado, sería el más reducido de toda la Unión Europea, cuyo mínimo legal está en las 35 horas de Francia.

La tercera medida en la que coinciden ambas formaciones es la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica a través de la que se coordinen competencias en varios ministerios. Esta apuesta fue clave durante la fallida negociación de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El partido de Iglesias reclamó una vicepresidencia de carácter más social y liderar la cartera en manos, actualmente, de Teresa Ribera. Pedro Sánchez se abrió a la primera parte de la propuesta cuando le ofreció a Irene Montero el cargo, pero siempre se negó a que los miembros de Unidas Podemos estuvieran al frente del Ministerio para la Transición Ecológica

Inversión público-privada

Más País quiere, además, "limitar los vuelos peninsulares para los cuales exista una alternativa competitiva en tren". Para conseguirlo, pretenden "retirar los privilegios fiscales de la aviación: aumentando el IVA de los billetes, gravando el impuesto al queroseno de los vuelos peninsulares, mediante la posibilidad de una tasa adicional a los billetes de avión como la que ha establecido Alemania y, finalmente, planteando la limitación progresiva de dichos vuelos". Su apuesta es privilegiar el sector ferroviario. Según los cálculos de la formación, "cada viaje en tren de alta velocidad contamina 20 veces menos que un viaje en avión".

Las seis primeras grandes medidas de Más País contemplan la creación de más de medio millón de empleos verdes al año, según se explica en el programa. Una gran apuesta verde que implicará "movilizar al año el 2,75% del PIB durante 10 años, unos 330.000 millones al año", ha explicado Héctor Tejero, autor del documento y candidato a diputado en la lista de Errejón por Madrid. "Esto significa una inversión pública de 6.000 millones al año en una década, lo que costó el rescate bancario o lo que pierde España al año por corrupción según el FMI", ha puntualizado.

Más País, al contrario que Unidas Podemos, quiere financiar su programa no solo a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino involucrando, también, al sector privado. "La discusión ya no es si hace falta inversión privada. Hay que atraerla para que en 2030 se haya descarbonizado la mitad de España", ha defendido Errejón. La formación pretende atraer inversiones del ICO y de la UE para garantizar la viabilidad de su proyecto. "Europa va a destinar 100.000 millones de euros en la próxima década para países que se preparen para la transición ecológica", ha dicho el dirigente. "Si seguimos en bloqueo no recibiremos estos fondos".

Errejón ha defendido que no es necesario subir los impuestos para financiar su programa. "Necesitamos una reforma fiscal que garantice que el sistema impositivo es justo", ha explicado. En el programa de Más País no hay mención a la previsión de desaceleración económica para España. "La pasada recesión la aguantaron las familias españolas. Necesitamos un sistema de solidaridad nacional que cuide de todos", ha sido la única referencia de Errejón de manera indirecta al sistema de pensiones. "Hay que recuperar la renta disponible de los hogares, para recuperar la capacidad de compra y la facturación de los autónomos. España tiene que dejar de ser dependiente de los vaivenes sector financiero, inmobiliario y turismo para ser puntero en empleo verde", ha agregado.