Errejón recurre a un candidato de perfil soberanista para liderar la candidatura por Barcelona

Juan Antonio Geraldes será el cabeza de lista de Íñigo Errejón en Barcelona. Geraldes trabaja como consultor de administraciones públicas en el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Se presentó por Guanyem Sant Boi (candidatura formada por la CUP, Comunes y Gent de Sant Boi, entre otros) en las pasadas municipales del 26 de mayo. Esta alianza de perfil soberanista no logró representación en el ayuntamiento. Su participación en política está marcada por la defensa del municipalismo. Con esta decisión Errejón confirma que nunca ha querido renunciar a la circunscripción catalana, que reparte 32 escaños y cuyos votos pueden ser esenciales para llegar al 5% en toda España y lograr un grupo parlamentario en el Congreso.

El partido de Errejón presentó este lunes en la Junta Electoral, al límite del plazo, los avales necesarios para presentarse en la provincia de Barcelona. Militante de Comunistes, una de las facciones de Esquerra Unida i Alternativa, Geraldes no formaba parte de la primera línea política. En la campaña de las elecciones municipales, fue el número dos de la lista de Guanyem Sant Boi, una confluencia de izquierdas integrada también por la CUP. En el cartel de su candidatura, se identificaba como militante de Catalunya en Comú. Comunistes ha ayudado a recoger avales para la lista de Errejón, según aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones.

El nombre de Geraldes ha trascendido justo después de que Vidal Aragonés, diputado de la CUP, realizara unas declaraciones en el Parlament. Los anticapitalistas se presentan por primera vez en unas elecciones generales y el parlamentario ha realizado esta reflexión sobre la posibilidad de que se presente Más País. “Nos pilla muy lejos”, ha dicho con ironía parafraseando a Errejón cuando hace meses dio esa respuesta sobre la situación de los políticos independentistas en prisión. “Valoramos la pluralidad política pero no somos hipócritas. Nuestro proyecto no pasa por ser la muleta del PSOE. Somos la única lista de izquierdas que no lo va a ser”.

Catalunya en Comú considera un "error" que Más País, el partido de Errejón, haya decidido presentarse finalmente por Barcelona. Jaume Asens, número uno de los comunes, ha lamentado este mediodía que se haya impuesto en el partido del diputado madrileño los "tacticismos" de quienes se quieren presentar "sin un proyecto para Barcelona ni para Cataluña solo para ganar un puñado de votos en Madrid. Es una operación diseñada desde Madrid", ha dicho. La candidatura ha causado un enojo enorme en el partido de Ada Colau que incluso ha dado apoyo a Clara Serra, la exdiputada de Más País, que acaba de renunciar al acta al oponerse a competir con la alcaldesa.

A lo largo de la semana pasada, Más País desveló con cuentagotas los nombres de los cabezas de lista que certificaron el trasvase de cuadros medios de Podemos hacia el partido de Errejón. Siete de los cabezas de lista más conocidos son antiguos dirigentes de la formación de Pablo Iglesias. La última en unirse a este grupo fue Carolina Bescansa, exfundadora de Podemos, que liderará la candidatura de A Coruña.