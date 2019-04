Podemos propone rebajar a 16 años la edad para votar

Podemos pide reconocer el derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años. El programa electoral del partido, divulgado este viernes, propone rebajar la edad del sufragio, hoy en 18 años, porque “la juventud quiere un país mejor y debe poder participar”, argumenta el texto. En la UE, solo Austria (a los 16 años) y Grecia (a los 17) reconocen ese derecho para menores.

La formación que lidera Pablo Iglesias tiene ya listo su programa electoral, que someterá a la votación de la militancia durante el fin de semana para presentarlo públicamente el próximo lunes. En el apartado de garantías democráticas se incluye una medida que ya se sometió a votación en el Congreso —sin éxito— en 2016: extender a los jóvenes de 16 y 17 años el derecho a votar. Entonces el rechazo de PP, Ciudadanos y PNV impidió que se aprobara.

“Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8-M y la lucha contra el cambio climático”, explica el programa. Podemos creció en buena medida por el impulso de los jóvenes y confía en que la movilización de este colectivo pueda beneficiarle.

En la redacción de esta medida, la formación argumenta que a partir de los 16 años a los jóvenes “se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto”. La conducción, no obstante, no incluye los coches.

En la Unión Europea son una minoría los países que reconocen este derecho. Además de los 16 años que fija Austria para las generales y de los 17 que establece Grecia, en Estonia y Malta los jóvenes a partir de 16 años pueden votar, pero solo en los comicios locales, según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Lo mismo ocurre en algunos de los Estados que componen Alemania y en Escocia (Reino Unido). En Bélgica, ese derecho existe para otro tipo de consultas públicas, no para elecciones.

En algunos países de Latinoamérica, una región que ha inspirado parte del sustrato político de Podemos, también existe esa referencia. Argentina, Brasil, Nicaragua o Ecuador son los principales Estados donde se puede votar antes de los 18 años.