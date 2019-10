Iglesias vaticina una coalición entre PP, PSOE y Cs tras el 10-N

Votar a Unidas Podemos para evitar una gran coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos tras las elecciones del 10 de noviembre. Ese es el mensaje que Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha lanzado este viernes en Murcia, un territorio que no pisaba desde diciembre de 2015, durante la campaña para las generales de ese año. Entonces, su partido obtuvo sus mejores resultados en la comunidad autónoma: 110.000 votos (un 15,16% del total), frente a los 79.600 del pasado mes de abril (10,38%).

A pesar de esa caída, Iglesias logró mantener el único diputado de la circunscripción, Javier Sánchez Serna, persona de su confianza que repetirá como cabeza de lista este noviembre. El secretario general de Unidas Podemos (UP) le ha mostrado su respaldo, arropado por unos 500 simpatizantes según la organización, y sacar músculo tras la marcha de los principales dirigentes del partido a nivel regional al partido de Íñigo Errejón, Más País.

El que fuera secretario general de UP en la región y su portavoz en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, dimitió de todos sus cargos, orgánicos e institucionales, el pasado 27 de septiembre , llevándose con él a su número dos y también diputada autonómica, María Giménez, y a buena parte de la dirección del partido. Ambos encabezan la lista de Más País al Congreso, mientras que María López, que durante la pasada legislatura fue vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea Regional por Podemos, es la candidata del partido al Senado.

Urralburu ya se había posicionado a favor de Errejón en Vistalegre II, pero decidió seguir en UP cuando el que ha definido como su “referente intelectual y político” se embarcó en el proyecto Más Madrid en aras de la “unidad”. Sin embargo, con un Podemos sin capacidad alguna de actuación en la política regional (sus dos diputados no suman una mayoría alternativa con el PSOE al gobierno de PP, Ciudadanos y Vox) y tampoco en el seno del partido (“No hay espacio en Podemos para cumplir nuestros objetivos”, dijo en rueda de prensa), encontraba “imposible” hacer campaña a favor de Iglesias.

Durante su mitin, él no ha pronunciado el nombre de Más País, pero sí ha advertido de que “el único voto que puede impedir que el PSOE se vaya con la derecha es el voto a UP”. “Lo del bloqueo es mentira, lo que ha habido es presión para que no gobernáramos”, ha añadido, por eso ha pedido a la sociedad que den una “lección a los poderes económicos y sus sicarios” y demuestren con sus votos que en un Gobierno puede haber “gente decente” y dispuesta a “hacer lo que hay que hacer cuando llega una recesión: recortes por arriba”.

Además, se ha referido a la exhumación de los restos de Franco para pedir a Pedro Sánchez que no convierta “el traslado de una momia” en un éxito electoralista, porque, aunque es una “buena noticia que no haya una tumba de estado de un dictador”. Iglesias considera que no es más que una “levísima reparación” para la memoria del país y para las víctimas. Para ellas, ha pedido el mismo derecho a la tutela judicial que para las del terrorismo.

Y, como ya hizo en la anterior campaña, ha sacado a relucir la Constitución para exigir una reforma fiscal, un aumento del salario mínimo, la regulación del mercado del alquiler y la vivienda o la actualización de las pensiones. “España es una palabra muy importante, pero si se vacía de contenido, no significa nada. No quiero sentirme orgulloso de mi patria por una bandera, sino por sus servicios públicos”, ha asegurado.

Además de Sánchez Serna, Iglesias ha estado acompañado en el acto, planteado como un encuentro con colectivos sociales de la comunidad autónoma, por la nueva portavoz en la Asamblea de Murcia, María Marín, y la número dos en las listas al Congreso, Esther Herguedas, histórica dirigente regional de Izquierda Unida. Herguedas ha recibido una gran ovación cuando ha dicho que a lo largo de su trayectoria siempre ha antepuesto “el proyecto colectivo” a sus propios intereses.

Los representantes de varios colectivos sociales también han tomado la palabra para reivindicar, entre otros temas, que los servicios públicos externalizados vuelvan a ser de gestión pública, que las pensiones aumenten hasta cantidades justas, especialmente en el caso de las mujeres o que se luche por la recuperación del mar Menor.