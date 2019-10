Pedro Sánchez lleva la precampaña a Andalucía, en directo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este lunes en Madrid durante la presentación del programa del PSOE. En vídeo, retransmisión en directo de su mitin en Jaén. CHEMA MOYA / DIRECTO: PSOE

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estaba recorriendo la calle Foro Romano, casi el último tramo de su paseo por Córdoba, cuando Juan Graciano, un estudiante de 17 años, se ha ido abriendo paso entre la multitud que acompañaba al dirigente socialista, para acercarse hasta él. No quería selfies, ni saludarle, estaba interesado en la actualidad política y así lo ha percibido el secretario general del PSOE, que se ha parado a conversar con el chaval durante tres minutos. "Le he preguntado por la oferta de Ciudadanos de este fin de semana. También por si prefiere la educación pública o la privada. Me ha respondido que la pública", ha comentado Graciano, que por teléfono parecía mucho más nervioso que cuando ha abordado al presidente en funciones. Según el joven, Sánchez le ha dicho que los socialistas "no quieren pactar con Ciudadanos", que es Cs quien se ha ofrecido a pactar con ellos. Fuentes del PSOE aseguran que Sánchez no le ha dicho esta última frase, sino que ellos no piden el apoyo de Ciudadanos, sino que no bloquee.

El paseo por Córdoba en el que Sánchez ha estado acompañado de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha durado alrededor de una hora. En esa misma ciudad recaló el líder del PP, Pablo Casado, el pasado sábado para inaugurar la convención económica de su partido. El presidente en funciones, va camino de Jaén, donde participará a las 13.00 en un mitin. La precampaña electoral del dirigente socialista en Andalucía, tradicional bastión socialista que sufrió un batacazo en los comicios autonómicos del pasado diciembre que le hizo perder el Ejecutivo andaluz, terminará a las 19.00 en Granada en un acto junto a Díaz, quien también lo acompañará en la capital jienense.

El líder del Ejecutivo encara, con apenas un mes para la llamada a las urnas, una aparente ralentización del crecimiento que las encuestas otorgaban a su formación. Los sondeos ahora apuntan a que la cantidad de diputados socialistas podría crecer ligeramente, aunque el PP se recuperaría a costa de Ciudadanos, que caería a cuarta fuerza política en España. Unidas Podemos pierde peso ligeramente aunque ocuparía ese tercer lugar. Vox ralentizaría su caída en las últimas semanas y se mantendría en cifras parejas a los 24 asientos que obtuvo en abril.

El secretario general del PSOE se comprometió ayer lunes a equiparar el crecimiento de las pensiones con el del Índice de Precios de Consumo (IPC) a final de año. Con esta promesa lanzó un guiño a los nueve millones de jubilados españoles. La medida forma parte de las 35 medidas sociales que presentó como avance de su programa electoral y entre las que también se encuentra un nuevo aumento del salario mínimo.