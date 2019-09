Feijóo pide a Sánchez que ofrezca una coalición o un pacto al PP si no se fía de Unidas Podemos

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este jueves que si al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no le interesa un pacto con Unidas Podemos para formar un nuevo ejecutivo, debería mirar al resto de la Cámara y buscar una solución, por lo que ha propuesto una hipótesis de "coalición de gobierno" o "pacto de legislatura" entre el PSOE y el PP.

"Sánchez tendría que hablar con el resto de la Cámara y decirle al PP 'le propongo una coalición de gobierno, una gran coalición en nuestro país porque no me fío de Podemos'. Llamaría al PP y le propondría una coalición de gobierno o un pacto de Legislatura", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, aludiendo a lo que hizo Mariano Rajoy con Pedro Sánchez en 2016.



Asimismo, el presidente de la Xunta ha criticado que el país esté gestionado actualmente por asesores y no por políticos y que esta situación esté derivando en un "colapso" intencionado por parte del Gobierno en funciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Sin mencionar a nadie, Feijóo ha afirmado que "alguien" ha asesorado a Sánchez para "colapsar y tensionar la vida política" y forzar la investidura, pero "se les ha ido de las manos". "Quien está asesorando a Sánchez para que colapse el país y así favorecer su investidura, le está dañando y le está mintiendo", ha señalado.



El dirigente del PP ha declarado que la vida política española está metida en un "carrusel" que empieza a producir un "cierto hartazgo" en las personas que creen que un país debe estar dirigido por políticos y no por asesores. "Cuando la política se basa en guiones y series de televisión está muy bien para la ficción y entretener pero en el Gobierno no se está para entretener, sino para resolver problemas", ha criticado Feijóo de forma irónica.



Cuestionado por si una repetición electoral sería dramática para las comunidades autónomas, que están a la espera de ingresar el dinero recaudado por cada autonomía, Feijóo ha reconocido que "sí" porque falta "muchísimo dinero". "No podemos pedirle a los pacientes que no vayan a los hospitales porque el Gobierno está en funciones", ha criticado sobre la incapacidad del Ejecutivo en funciones de repartir el dinero correspondiente a las autonomías.



Por último, ha insistido en que se dé el dinero que "ya está recaudado" y que permanece en la "caja del ministerio", correspondiente al 50% de IVA y 50% de IRPF que ha recaudado cada comunidad autónoma.