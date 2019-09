Casado insiste en tender la mano a Cs y Vox para crear “una casa común”

El líder del PP, Pablo Casado, abrió este domingo “las puertas” a Cs y Vox para crear lo que definió como la “casa común del centro y de la derecha” apostando así por aglutinar todo lo que esté a la derecha del PSOE en caso de que haya nuevas elecciones debido a la “irresponsabilidad” de Pedro Sánchez.

En un acto celebrado en Benidorm (Alicante) con dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, Casado insistió en que si, finalmente hay que acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre, el PP “está preparado”. El líder popular considera que los españoles piden a los partidos del centro-derecha que estén unidos y en el caso de que otras formaciones se nieguen a concurrir en coalición, apela a que sean los ciudadanos los que “unan en las urnas lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir en el logo de la papeleta”.

Casado aprovechó su intervención para pedir expresamente a los miembros de su partido que no se equivoquen de adversarios, en referencia a Ciudadanos, a fin de no cometer “el mismo error otra vez”. Y afirmó que no entrarán “en ningún tipo de crítica ni provocación” porque tienen muy claro que sus adversarios son la izquierda y el nacionalismo.

Ataques a Sánchez

El líder del PP también aprovechó su intervención para atacar duramente al presidente del Gobierno en funciones asegurando que el problema para España no es el PP, sino Pedro Sánchez, porque “no es un moderado” sino “un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña” y que además no es capaz de pactar, de cumplir sus acuerdos, de dialogar ni tampoco de “unir para poder formar Gobierno”. Volvió a referirse al riesgo cierto de nuevos comicios del que el sábado habló el presidente del Gobierno en funciones para remarcar que es Pedro Sánchez quien constituye un “riesgo cierto”, para la estabilidad territorial de España, para su economía, para garantizar la igualdad y también para la educación.

Y aunque defendió que siempre que se lo pida hablará con él, recordó que el secretario general socialista “nunca” ha querido llegar a un acuerdo con el PP, un partido del que dejó claro que no puede facilitar de ninguna manera su investidura porque “sería letal para nuestra prosperidad futura”.