Fin de semana sin contactos entre el PSOE y Podemos

Los equipos negociadores de el PSOE y Podemos no han mantenido ningún contacto desde el pasado jueves. Tampoco se han intercambiado papeles, una posibilidad que habían planteado el pasado viernes pero que no se ha producido, según han confirmado fuentes de ambas formaciones. Los dos equipos se emplazaron también a una posible reunión para este lunes, pero el domingo por la noche el encuentro no estaba cerrado, aunque los negociadores no descartaban que finalmente se produjera.

La reunión del jueves terminó sin ningún avance y la falta de contactos durante el fin de semana evidencia que la negociación está estancada. En el último encuentro todo giró en torno a la coalición, el punto principal del desacuerdo y, tras casi cinco horas, ambos se dieron un tiempo para pensar.

Las fuentes consultadas restaron importancia a la ausencia de contactos durante el fin de semana. Ambos partidos están a la espera de que sea el otro el que dé el primer paso: los socialistas aguardan a que Unidas Podemos responda al documento de propuestas que presentó la pasada semana Pedro Sánchez; y el grupo de Iglesias demanda al PSOE un análisis sobre un documento detallado que le envió en agosto. Esas respuestas podrían abonar el camino para una negociación de programa conjunto.

Cada vez queda menos tiempo, pero ambas partes creen que hay suficiente. Esta semana será definitiva. Si hay pacto, debería quedar cerrado a finales de semana para poder organizar la siguiente la ronda de consultas del Rey y la investidura.