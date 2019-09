Sánchez e Iglesias exhiben sus diferencias a pocas horas de la cita clave

A pocas horas de la cita clave entre los equipos negociadores de PSOE y Podemos, los líderes de ambas formaciones han exhibido las diferencias que les separan y la dificultad que existe para llegar a un acuerdo que evite la repetición electoral.

Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "el problema" es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya que ha impedido la formación de un Ejecutivo progresista después de las elecciones generales del 28 de abril. En una entrevista en Telecinco, ha recordado que su formación ha pactado con el PSOE "en todos los sitios donde no está Sánchez" para que la derecha no gobernase y ha lamentado que todavía no haya sido posible a nivel nacional. Iglesias ha criticado la propuesta de 370 puntos que los socialistas presentaron este martes y que pondrán sobre la mesa de negociación en la reunión de esta tarde. "El documento representa algunos pasos atrás", ha dicho, 48 después de afirmar que algunas de las medidas que propone "suenan bien".

El líder de Podemos ha lamentado que el documento es menos ambicioso que los presupuestos que pactó con el PSOE a finales de 2018 en ámbitos como la regulación del precio del alquiler o la subida del IRPF. Sin embargo, ha querido mandar un mensaje positivo de cara al encuentro entre los equipos negociadores: "Vamos con voluntad de dejar atrás los reproches".

Iglesias ha reiterado el rechazo de su partido a la propuesta que la vicepresidenta del Gobierno en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE, Carmen Calvo, sugirió este miércoles para que Podemos ocupe cargos en altas instituciones del Estado, como el CIS, la CNMV o el Defensor del Pueblo. “Nosotros no compartimos esa concepción patrimonial del poder que tienen los socialistas”, ha dicho. Para Iglesias, los dirigentes de estos organismos deben tener un perfil “técnico”, algo que, a su juicio, no ocurre con el nuevo director de informativos de la corporación pública, Enric Hernández. “TVE es TelePSOE”, ha concluido.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones ha aprovechado un desayuno informativo de la agencia EFE para insistir en su idea de la tercera vía para poder llegar a un acuerdo. Un pacto que consistiría en que Podemos no entre en el Ejecutivo pero sí en cargos de algunas instituciones del Estado. Como ya aseguró en un entrevista con EL PAÍS, Sánchez apuesta por que ambas partes renuncien a sus posiciones maximalistas y acepten renunciar a parte de sus propuestas. "Saber negociar es querer negociar, no tiene que haber vencedores y vencidos", ha asegurado.