Calvo ve posible un acuerdo con Podemos si se pactan las medidas del PSOE

Carmen Calvo, junto a Grande Marlaska y Margarita Robles, en la presentación de la propuesta del PSOE. En vídeo, declaraciones de la vicepresidenta en funciones este miércoles en la Cadena Ser. FOTO: VICTOR J BLANCO (GTRES) / VÍDEO: CADENA SER

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que ha percibido una reacción positiva de Unidas Podemos (UP) a las 370 medidas presentadas por el PSOE para persuadir al partido de Iglesias ante la investidura de Pedro Sánchez. "Si compartimos esto estaremos más cerca", ha añadido. Calvo, en la Cadena Ser, ha definido el documento socialista como "abierto, mejorable y discutible" y ha detallado que se trata de un "mestizaje" entre su programa electoral, los contenidos de los debates de la investidura, algunos elementos en los que han coincidido con UP y las indicaciones de los colectivos sociales con los que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió durante el verano.

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha recalcado en Onda Cero que aspiran a alcanzar un acuerdo con Podemos y que las propuestas están abiertas y pueden modificarse.

La jefa del equipo negociador del PSOE ha destacado que envió el programa a Pablo Echenique, su homólogo en UP, horas antes de la presentación oficial de estas medidas. La reunión en la que ambos grupos debatirán estas propuestas está acordada para las 16.30 de este jueves en el Congreso de los Diputados. Según Calvo, Echenique le advirtió que el equipo que represente a Unidas Podemos será distinto al que negoció infructuosamente en la ronda fallida de julio. Uno de los nuevos nombres será Yolanda Díaz, integrante de Izquierda Unida.

Calvo ha insistido que entre la oferta a la formación de Pablo Iglesias no se encuentran cargos en el Consejo de Ministros, pero sí "responsabilidades" conectadas. La vicepresidenta ha asegurado entender que Unidas Podemos quiera "ejercicios de poder", pero ha matizado que "sin estar en la primera línea a veces se influye más". Asimismo, ha reiterado que lo primero es definir un programa para luego hablar de las responsabilidades.

El presidente en funciones Pedro Sánchez presentó este martes las 370 medidas del programa, adelantado por EL PAÍS, diseñado para tratar de persuadir a Podemos. Las medidas iban acompañadas por una novedad de calado: para vencer la desconfianza reinante, Sánchez se comprometió a activar “un riguroso sistema de control” que garantice que respetará a rajatabla todo lo firmado. Y ofreció “responsabilidades” en órganos del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros. "Si el problema con Unidas Podemos es la desconfianza, construyamos confianza y establezcamos las máximas garantías. Podemos ser aliados leales como hemos sido en el pasado", manifestó el líder socialista. Calvo ha valorado los 10 meses de alianza entre PSOE y UP "solucionando problemas" y ha pedido apoyarse en la buena relación de este periodo para impedir la repetición electoral. José Luis Ábalos ha tildado de "buena experiencia" esa etapa aunque no se pudieran aprobar los Presupuestos.

Sánchez anunció su oferta programática y planteó una “triple garantía” para atraer a sus posiciones a Iglesias. “Señalamos a Unidas Podemos como nuestro socio preferente para gobernar. No queremos votos gratis”, subrayó el líder del PSOE durante la presentación de la Propuesta abierta para un programa común progresista, que desde el mismo título persigue persuadir a Podemos y al resto de fuerzas políticas para amarrar los votos necesarios en los próximos 19 días y evitar así la repetición de elecciones. Esta misma línea ha seguido Calvo al criticar la "irresponsabilidad de las derechas" con la gobernabilidad, pues PP y Ciudadanos rechazan apoyar de ningún modo la investidura de Sánchez, al mismo tiempo que ha emplazado a conseguir estabilidad para encarar los "retos" de cuatro años de Gobierno.

La polémica del diésel y el futuro del Brexit

En cuanto a la controversia generada por el punto 256 del programa socialista, posteriormente suavizado por el PSOE, que vetaba la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2040, Carmen Calvo lo ha justificado "porque a veces hay distintas redacciones no exactas" al preparar las propuestas. La también ministra de la Presidencia ha destacado que “el sector de la automoción hace sus tareas” y que es importante encontrar un equilibrio entre los intereses de los ciudadanos y la industria. Calvo ha remarcado el compromiso de su partido con la transición ecológica, uno de los ministerios que Unidas Podemos más insistentemente reclamó en la anterior ronda de investidura.

La vicepresidenta del Gobierno ha criticado al PP por ser “desleal en cuestiones de Estado” como el Brexit, ya que el grupo de Pablo Casado votó en contra de las medidas socialistas en caso de una salida abrupta del Reino Unido de la UE. El Parlamento británico apoyó en la noche de este martes una moción para debatir este miércoles un plan legal para tratar de evitar un adiós sin acuerdo de la UE. Calvo ha informado de que este jueves el PSOE se reunirá para analizar la situación británica. “Tenemos las tareas hechas y preparadas y vigilancia máxima”, ha declarado tras definir a España como “uno de los países más afectados por el Brexit”.