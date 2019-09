Iglesias reconoce que “algunas medidas” de la propuesta de Sánchez “suenan bien”, pero tendrá que estudiarlas

Pablo Iglesias asegura que ha conocido a través de los medios -entre ellos EL PAÍS- parte de las 300 medidas que la mañana del martes va a presentar Pedro Sánchez para tratar de buscar apoyos y gobernar en solitario. "Suenan bien", se ha limitado a decir en una entrevista en TVE. El líder de Unidas Podemos ha pospuesto cualquier otro tipo de valoración hasta que su formación estudie el documento completo. "No vamos a despacharlo en dos horas", ha dicho en una crítica a la inmediata respuesta que dio el PSOE al documento que su partido envió al Ejecutivo en funciones con una propuesta de programa y cuatro alternativas de Gobierno de coalición. Tras recibir las más de 100 páginas, los socialistas calificaron de "inviable" la oferta de los que aún consideran "sus socios prioritarios".

Unidas Podemos está dispuesta a sentarse a negociar con el PSOE con independencia del calendario que establezcan los socialistas. Por el momento, José Luis Ábalos, secretario de Organización, se ha comprometido a que convocará una reunión esta misma semana entre los equipos negociadores antes del encuentro previsto entre Iglesias y Sánchez para la segunda semana de septiembre. Los de Iglesias acudirán a todas las citas, pero en esos encuentros no se limitarán a hablar de programa, sino como ha recordado el dirigente este martes: "Le vamos a decir que una negociación implica hablar de los equipos porque si no los programas se los lleva el viento. Respetemos la cultura de la coalición". La formación no renuncia a entrar en el Consejo de Ministros de un Gobierno liderado por Sánchez, pese a que el presidente haya descartado esta opción y solo ofrezca lo que denomina la tercera vía: un pacto sustentando en el programa progresista que presentará rodeado de su partido la mañana del martes.

"En los documentos caben todas las palabras bonitas y luego no se cumplen", ha insistido Iglesias para justificar su desconfianza respecto al presidente en funciones. Un sentimiento recíproco entre los dos líderes, que el dirigente de Unidas Podemos considera "normal en política". El acuerdo de Presupuestos que alcanzaron las dos formaciones y que no consiguió el aval parlamentario -devino en la convocatoria electoral del 28 de abril- aparece de manera recurrente en el argumentario de Iglesias y sus compañeros de partido para rechazar un pacto que les convierta únicamente en sustento parlamentario del PSOE.

El PSOE propone en su nuevo programa frenar las "subidas abusivas” del alquiler, universalizar las guarderías públicas gratuitas, “zonas de bajas emisiones” como Madrid Central en ciudades de más de 50.000 habitantes o una tributación mínima del 15% de las grandes empresas. "No cumplieron entonces, y ahora Sánchez dice: 'Sí, creedme, que voy a regular los precios de los alquileres'. Cuando hace una semana, en una entrevista en radio, dijo que estaba en contra del intervencionismo. Prometió derogar la reforma laboral y publicar la lista de amnistiados fiscales y no lo hizo. Está bien desconfiar de quien no cumple su palabra".

Escenario electoral

Unidas Podemos se prepara para las cuartas elecciones generales en cuatro años, aunque la formación podría sufrir una acusada caída de votos, según apuntan las primeras encuestas. Por eso, aunque sentirse imprescindibles para garantizar la gobernabilidad ahora o en noviembre les insufla esperanza, Iglesias rechaza públicamente este escenario. El dirigente ha asegurado en TVE que "Sánchez está trabajando para que se repitan las elecciones porque las encuestas vaticinan una subida electoral del PSOE". Una estrategia que ha calificado de "irresponsable".

Antes de llegar a la disolución de las Cortes -prevista para el 23 de septiembre si no hay acuerdo- y que se convoquen elecciones el 10 de noviembre, Iglesias ha reconocido estar dispuesto a "asumir una humillación. La mía personal. Pero no a que se humille a 3,7 millones de habitantes que nos han votado". El líder de Podemos considera que Sánchez "está faltando el respeto a la inteligencia de los españoles si está pensando en repetir las elecciones" y se ha preguntado "cuánto dura su palabra" si dijo que el único problema para llegar a un pacto era que él se retirara.

La semana pasada, Iglesias afirmó que si el PSOE volvía a plantear a su formación la misma oferta que en julio, "nos sentamos y en unas horas hay acuerdo". Sánchez se verá este miércoles en Santander con Miguel Ángel Revilla, dirigente del Partido Regionalista Cántabro y único voto afirmativo que recibió en la pasada investidura fallida. Unas horas después, recibirá en Ferraz a Andoni Ortuzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco. La cita con Iglesias aún no está fijada en el calendario.