Ábalos tras la Ejecutiva federal del PSOE: “No queremos elecciones, pero no podemos asumir cualquier presión”

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido este lunes en que el Ejecutivo no quiere nuevos comicios. "No queremos elecciones, porque ya se produjeron (...), pero no estamos en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país y la coherencia y la solidez del Gobierno", ha declarado en una comparecencia tras la reunión de la Ejecutiva federal del PSOE este lunes, reunida en la sede del partido en la calle Ferraz para terminar de pulir la propuesta programática a la que pretende que se sume Unidas Podemos para apoyar la investidura del líder socialista Pedro Sánchez.

El documento con 300 medidas se presentará públicamente mañana y, aunque estará dirigido a todos los partidos, el receptor principal es el partido de Pablo Iglesias. A él se ha referido el secretario de Organización de los socialistas: "Estamos centrados en la propuesta política y para los representantes progresistas es mucho más difícil no apoyar propuestas políticas", ha apuntado, para añadir, en una nueva alusión a UP: "A los representantes progresistas les pedimos que antepongan la propuesta política a otras consideraciones de poder".

Ábalos ha lanzado también una invitación a los "progresistas" a que "no entren en la estrategia de bloqueo de la derecha" que, en su visión, "no ha asumido los resultados electorales". Los ciudadanos, ha asegurado, reclaman al Ejecutivo en funciones que "por fin" haya Gobierno.

Los socialistas se mantienen firmes en su estrategia de un acuerdo programático, con la que tratan de presionar a Podemos y sus confluencias para que renuncien a una coalición y acepten la propuesta programática. Ábalos ha recordado que estos días su partido ha recogido ideas de colectivos sociales y organizaciones, con las que se han reunido. "Queremos plantear el acuerdo en torno a ese programa, que no está cerrado, sino que podemos seguir hablando sobre él", ha matizado. El programa, ha especificado, incluye propuestas que en su momento UP remitió al PSOE.

En La Moncloa y en Ferraz otorgan una importancia capital a la presentación del programa, que hace propias la mayoría de las propuestas de Podemos y de la sociedad civil, con quien Sánchez y su equipo se ha reunido durante el mes de agosto. En caso de que no haya investidura, el acto de mañana podría considerarse el pistoletazo de salida de la precampaña electoral.