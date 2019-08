El PSOE apela a la “responsabilidad” de PP y Cs para que se abstengan en la investidura de Sánchez

El PSOE insiste en lograr la abstención de PP y Ciudadanos para poder investir a Pedro Sánchez. El secretario de organización de los socialistas, José Luis Ábalos, ha dicho que mantiene una "relación habitual" con los populares en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la cadena SER.

Ábalos ha mencionado explícitamente al PP. "De siempre" ha abordado con los populares su abstención. Lo ha hecho apelando a que muestren "reciprocidad" con el PSOE, que se abstuvo para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente en 2016. "Nos hace muy felices ser el partido más responsable, pero también esto se ha de compartir", ha añadido el mandatario socialista. "Yo ejercí la abstención, sin compartirla, y aquello me costó dos úlceras", ha recalcado.

Acerca de sus contactos con Unidas Podemos, Ábalos ha dicho que en los últimos días no ha habido contactos entre su formación y la de Pablo Iglesias. La próxima semana está previsto que el PSOE se reúna con los líderes del PNV, Andoni Ortuzar, y el Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Con Unidad Podemos no habrá encuentro hasta la siguiente semana, a partir del día 9 de septiembre, ha aclarado.

Momentos antes, el ministro de Fomento en funciones ha apelado también, indirectamente, a Ciudadanos. Con ironía, ha dicho que él no se ha reincorporado de las vacaciones, porque ha estado "pendiente de lo que ocurría" durante el verano. "Se reincorporarán otros, que han tenido el país bloqueado y [a quienes] no les ha importado disfrutar de las vacaciones", ha agregado.

Ábalos ha aludido en otro momento a la aceptación del resultado electoral. "Existe la concepción de que cuando uno pierde, también se exime de cualquier responsabilidad. Pero ¿hay alguna alternativa a un Gobierno presidido por el Partido Socialista? No. Entonces, planteémonos cuáles son las opciones".

Ante la posibilidad de nuevos comicios en noviembre, el secretario de organización ha replicado: "El que gana elecciones no quiere que se repitan, eso lo puede pretender a quien espera una segunda oportunidad". Ha negado que su partido disponga de encuestas sobre sus posibles resultados en esa cita electoral.

El socialista se ha mostrado crítico también con UP. Preguntado si el PSOE accedería ahora a formar un Gobierno de coalición si ahora Unidas Podemos aceptara las condiciones que rechazaron en julio, Ábalos ha respondido: "¿Es que lo que entonces no era bueno [para UP] ahora sí lo es?". En este punto, ha llamado de nuevo a la responsabilidad de "aceptar los resultados electorales" para "no cometer el riesgo de que la derecha, no siendo mayoritaria, pueda gobernar el país".