Unidas Podemos descarta la tercera vía que propone Pedro Sánchez

Unidas Podemos descarta la tercera vía que le ofreció Pedro Sánchez este domingo en una entrevista en EL PAÍS para tratar de alcanzar un acuerdo de Gobierno. Esto es, un pacto sustentando en "un programa común progresista", no en un Ejecutivo conjunto. "Si nos sentamos a hablar con el PSOE es para hacerlo de Gobierno integral, es decir, que incluya programa y estructura", ha dicho este lunes Noelia Vera, portavoz de la dirección de Podemos. La formación de Pablo Iglesias se sentará con el presidente en funciones cuando la llamada se produzca. Y en ese encuentro, Iglesias tratará de llevar la negociación más allá de las medidas que presente este martes el PSOE. En ningún caso, aseguran las mismas fuentes del partido, están en el punto de levantarse de la mesa. Al menos por ahora.

La tercera vía "es la misma opción que ya se planteó el 28 de abril. No era válida, no funciona, es un fracaso. Ya la hemos probado tras la moción de censura", ha resumido Vera. Para Podemos, la alianza parlamentaria que surgió después de que Sánchez e Iglesias firmaran el pasado octubre un pacto para los Presupuestos es "una opción fallida". "La coalición va a ser la próxima forma de Gobierno en este país", reitera la portavoz.

El grupo confederal que lidera Iglesias sigue sin tener noticias de Sánchez. En Unidas Podemos desconocen cuándo les convocará el presidente en funciones para presentarles su propuesta programática. "Parece que hasta el 10 de septiembre no habrá encuentro", ha augurado Vera, que dice no haber visto todavía una sola de las 300 propuestas del programa común progresista que ofrece Sánchez: "No sabemos si su primera opción es a ir a elecciones. Desconocemos los motivos, ni los números [encuestas] que maneja Sánchez. O si piensa negociarlo todo en el último minuto. Eso no es responsable. Esperamos que se adelante la llamada". José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha avanzado poco después que el primer contacto será entre los equipos negociadores de ambos partidos para que posteriormente se reúnan Sánchez e Iglesias.

Alberto Garzón, líder de IU, alinea su discurso con el de sus socios de coalición y ha asegurado, en una entrevista en RNE, que "la negociación debe partir diciendo qué podemos ganar las dos partes y el país”, en un reparto de competencia”, pero nunca desde el chantaje, de la extorsión emocional e incluso política”.

Mientras esperan el contacto de los socialistas, Unidas Podemos no cambia un milímetro su estrategia: esperar. Su último movimiento remite al documento programático —presentado a mediados de agosto— que incluía cuatro alternativas para tratar de formar un Ejecutivo conjunto. Propuesta que el propio Iglesias flexibilizó hace una semana al plantear que estaría dispuesto a aceptar la oferta que Sánchez hizo en julio —una vicepresidencia social y tres ministerios— siempre que incluyera la cartera de políticas activas de empleo.

Unidas Podemos no solo descarta negociar un acuerdo sustentando en programa, sino que además rechaza la fórmula alternativa de pactar figuras independientes con el PSOE que se integren en un posible Consejo de Ministros. "Tenía entendido que el único escollo era Iglesias, no entiendo qué otra fórmula hay", ha planteado Vera que ha vuelto a defender que su formación ha cedido desde el pasado 25 de julio, tras la investidura fallida, hasta en tres ocasiones. El partido rechazó liderar los denominados ministerios de Estado -Interior, Economía o Exteriores-, se comprometió a firmar un documento para acordar principios compartidos con el PSOE sobre la crisis catalana y aceptó el veto a Iglesias impuesto por Sánchez.

"Somos prudentes con las encuestas, pero todo apunta a que con más o menos diputados para PSOE y Unidas Podemos tendremos que negociar", ha continuado Vera sobre un posible escenario postelectoral. "Solo hay dos opciones: pacto de la derecha o izquierda. Parece que el único que no lo entiende es Pedro Sánchez. El bipartidismo ya no va a funcionar en este país".