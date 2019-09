La izquierda nunca ha gobernado sola en Holanda

“Si viajas a Holanda en avión y miras por la ventanilla, verás dónde se inspiró Mondrian para sus cuadros: orden y disciplina dibujada en la tierra”. Paul Scheffer, escritor, catedrático de Estudios Europeos en la universidad holandesa de Tilburg, y miembro del partido socialdemócrata, bromea así sobre la cultura política nacional, volcada en el compromiso. “Históricamente, la relación entre ciudadano y Gobierno es distinta que en España, Italia o Polonia. Hay en Holanda un elevado grado de confianza entre ambos y ello favorece el acuerdo. Además, el contacto entre patronal y sindicatos es poco conflictivo, y la moral geográfica del país —pequeño y densamente poblado— favorece la cultura de la pacificación. Pero el hecho de dar y tomar todo el tiempo tiene un precio: la claridad. No tienes una visión robusta como Gobierno, y eso lleva a comentarios como el de Mark Rutte, el primer ministro liberal de derecha, cuando dijo algo parecido a: ‘Si necesitas una visión acude a la óptica”.

Sentado en su casa de Ámsterdam, recién llegado de Bruselas, Scheffer repite en varias ocasiones que “sería inmodesto dar consejos a los políticos españoles”, a PSOE y Podemos, sobre sus problemas actuales. “Sin embargo, visto desde fuera, no parecen defender cosas tan distintas. Pedro Sánchez es un socialista moderno muy apreciado, entre otros, por el presidente francés, Emmanuel Macron. Y Podemos es progresista, así que tal vez tenga que ver con la personalidad de ambos”, apunta, para luego regresar al terreno holandés. “Aquí, los partidos establecidos no suelen personalizar, aunque ha habido egos que han tumbado coaliciones. Saben que el rival de hoy puede ser su socio mañana, y hay una moderación intrínseca. También influye que es una sociedad bastante igualitaria”. El compromiso favorece la estabilidad, pero en su opinión “los políticos holandeses no han tenido que responder a cuestiones sobre la integridad estatal o el reto de los independentistas en Cataluña. En terrenos así es más difícil, porque sobre ciertas cosas no se puede ceder”.

Scheffer señala también los puntos vulnerables de las coaliciones de Gobierno en un sistema fragmentado. “[Aquí] se necesitan al menos cuatro partidos para formarlas; cuando surgen cuestiones acerca de la libertad de expresión, la religión o inmigración los gobernantes tienen dificultades para responder”, concluye.