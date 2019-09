“El Gobierno del PSOE de La Rioja es absolutamente estable”

Concepción Andreu (Calahorra, 52 años) está convencida de que su gobierno de coalición con Podemos es “absolutamente estable”. El hecho de que la diputada que firmó los acuerdos de coalición en nombre de la formación de Pablo Iglesias, Raquel Romero sea la consejera, le da garantías de estabilidad en el Parlamento, pese a la crisis de la formación morada, cuya dirección dimitió el jueves por su nombramiento. Romero le da mayoría absoluta al PSOE. Respecto a la gobernabilidad del país, para la primera mujer que preside La Rioja después de 24 años de gobiernos conservadores, una repetición de las elecciones generales “no tiene por qué ser la peor solución”.

Pregunta. ¿Le ha subido la tensión estos días al ver la dimensión de la crisis de Podemos?

Respuesta. No. Afortunadamente tengo un Gobierno tan extraordinario y con tanto proyecto y personalidad que, de hecho estoy más tranquila porque ya han tomado posesión y ya hemos empezado a trabajar.

P. Cabe deducir de sus palabras que la estabilidad de su Gobierno no está en entredicho.

R. Este Gobierno es absolutamente estable.

P. ¿Es decir, que Raquel Romero, la que rechazó su investidura en julio y la que ahora se sienta a su lado en el Ejecutivo, no va a dejar su escaño?

R. Lo que está claro es que Raquel es la consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y que está encantada de estar en este Gobierno.

P. ¿Cree que la coalición de La Rioja puede ser considerada un ejemplo para lo que pueda suceder en el Gobierno central?

R. Los gobiernos tienen que ser conformados con personas que quieran tener un proyecto común para conseguir un objetivo común, y que no tengan intereses particulares. Luego en cada sitio se hará de una manera.

P. Ustedes han sabido transformar la desconfianza inicial en una coalición. ¿Cree que esa es una posibilidad real en el escenario nacional?

R. En el escenario nacional no tengo nada que decir.

P. ¿Si tuviera que aconsejarle a Pedro Sánchez le diría que es mejor un mal acuerdo que la repetición de elecciones?

R. A Sánchez le daría mucho ánimo, le diría que siga haciendo lo que crea que tiene que hacer. Tendrá mi apoyo al 100%.

"Ni bueno ni malo"

P. Y como presidenta de La Rioja ¿cree que unas nuevas elecciones serían la peor solución en España?

R. No tiene por qué ser la peor solución. No necesariamente. No sería ni malo ni bueno. Lo que estime el presidente se hará y será pensando, siempre, en el bien de las españolas y españoles, no me cabe ninguna duda.

P. Usted es la primera mujer en gobernar La Rioja, la única comunidad que no tiene aprobada una ley de violencia de género. ¿Cómo lo interpreta?

R. El PP y Ciudadanos no han considerado prioritaria la violencia de género. En ningún momento. La pasada legislatura trabajamos la propuesta de Podemos, pero cuando a un gobierno no le interesa, lo frena. Esta y la ley de igualdad serán prioritarias para este Ejecutivo.

P. ¿Por qué le acusan el PP y Ciudadanos de liderar el Gobierno más radical de España?

R. A mí me da la risa. ¿Me veis pinta de radical? ¿Permitiría yo que una empresa no se instale porque los impuestos son altísimos? ¿Me ven cerrando hospitales privados? No. Lo dicen porque la política barata y populista remueve lo más interno de quienes quieren hacer daño y no darnos ni la oportunidad de dejarnos gobernar.

P. Dicen que han pactado subir el IRPF a los trabajadores y autónomos.

R. Hemos pactado el Impuesto de Patrimonio, que afectará a un 0,7% de los riojanos, unos 2.000 que tienen un patrimonio por encima de los 700.000 euros. Supondrá una recaudación de unos 12 millones de euros. También el incremento impositivo de las bases del IRPF por encima de los 60.000 euros de ingresos. Esto afectará a unos 3.000 más, en total el 1% de riojanos.

Reforzar el sector público

P. ¿A qué quieren dedicar esos fondos?

R. A reforzar el sector público. Necesitamos médicos y profesores.

P. La oposición está preocupada con el futuro de los conciertos sanitarios con centros privados.

R. La situación de la sanidad en La Rioja descansa sobre los extraordinarios sanitarios que tenemos. El problema es que están saturadísimos. Viven asfixiados. Nos estamos encontrando con colapsos en urgencias, porque no ha habido previsión. Lo que no puede ser es tener enfermos en los pasillos, mientras una planta del hospital público está cerrada.

P. Dicen que quiere romper los convenios con los centros privados.

R. Romper no, revisar sí. No puede ser que en problemas de cataratas o en trauma, al paciente se le ofrezca operarse en 24 o 48 horas en la privada, y si lo rechaza se va a la lista de espera del público. No puede ser. Hay que reorganizar esto, pero no vamos a cortar los conciertos con centros sanitarios y dejar colgados a los pacientes, ¿En qué cabeza cabe?

P. ¿Qué daño económico les está haciendo la falta de Presupuestos Generales del Estado?

R. La deuda que tiene la Rioja es de unos 1.400 millones, casi igual al volumen de nuestro presupuesto de unos 1.500 millones. El Gobierno central en funciones no puede dar el paso de incrementar la financiación, así que tendremos que esperar.

P. ¿Qué va a cambiar usted para paliar esa situación?

R. En los últimos años hemos sido de las últimas comunidades en crecimiento económico y en producción industrial. Tenemos que lograr inversiones, que vengan empresas y cerrar alianzas estratégicas con los vecinos de Navarra, Aragón y País Vasco. El reto de verdad es, con todo ello, crear empleo de calidad.