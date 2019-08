La futura presidenta de La Rioja dice que su coalición con Podemos solo será radical contra la corrupción

La socialista Concha Andreu ha entrado en la semana decisiva para impulsar un nuevo ciclo político y social en La Rioja. Este martes alcanzará previsiblemente la mayoría absoluta con los votos de Podemos e Izquierda Unida, y el próximo jueves se convertirá en la primera presidenta de la comunidad —destronando al PP tras 24 años de gobiernos consecutivos—. Andreu ha dejado claro en el segundo debate de investidura que su Gobierno no será radical, salvo en la lucha contra la corrupción, la pobreza y el despilfarro.

"Vamos a ser radicalmente demócratas", ha dicho la dirigente socialista. "La otra radicalidad, la que no defiende los derechos humanos, la que no defiende a los diferentes, esa, señorías, no está en este pacto. Está en otros", ha aseverado en referencia a los acuerdos logrados por el PP y Ciudadanos con el apoyo del partido de ultraderecha Vox.

En un discurso moderado y deliberadamente abierto, ha asegurado que su programa no va a estar dirigido solo a los socialistas de la comunidad, sino a "buena parte de la centralidad en España y en La Rioja" que se ha quedado sin referentes y "está buscando donde apoyarse". El discurso de Andreu dejará paso a las intervenciones del resto de grupos y a las votaciones, previstas para este martes.

El PSOE ganó las elecciones del 26 de mayo con 15 diputados (38,7% de los votos), cinco más que en 2015. Le faltaban dos para la mayoría absoluta en un Parlamento con 33 escaños, en el que el PP perdió su hegemonía al caer a 12 asientos (33%), tres menos que en la legislatura pasada. Ciudadanos repitió con cuatro parlamentarios (11,5%) y Unidas Podemos pasó de cuatro a dos (6,6%). Después de una investidura fallida en julio debido a la falta de acuerdo con la diputada de Podemos, Raquel Romero, el pasado día 20 se llegó al entendimiento para sacar adelante un gobierno de coalición durante la legislatura.

Andreu ha cargado contra las comunidades del PP que abogan por bajadas de impuestos, pero que después reclaman más financiación al Estado. Tras pasar de refilón por lo que hasta ahora era un clamor del PP en contra de la competencia fiscal que ejerce Euskadi con las empresas riojanas, y desde el "respeto" al principio de autonomía entre regiones, ha criticado que no parece justo "reducir la presión fiscal en un territorio para seguidamente solicitar más ingresos del Estado vía financiación autonómica y predicar a la vez la solidaridad del sistema". "Todo a la vez no puede ser", ha concluido.

Política de "campanario"

En su opinión, lo importante es no quedarse aislado y buscar alianzas. "Debemos establecer alianzas y buscar cómplices en las instituciones europeas, en el Gobierno de España" y con otras comunidades "con las que elaborar una estrategia común. En un mundo interdependiente es poco adecuado seguir haciendo políticas de campanario".

Junto a la colaboración con otros territorios, Andreu ha apostado por modernizar la comunidad, implantando nuevas tecnologías tanto a las relaciones como a los servicios. "Esto debe suponer una apuesta ambiciosa para la transformación digital de nuestra Comunidad Autónoma. Tenemos una escala adecuada para abordar un reto de singularidad y diferenciación que pueda ser referencia en España. La candidata ha terminado su discurso parafraseando a la feminista Ángela Davis: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar", ha dicho.