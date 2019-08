Un juez italiano ordena liberar el ‘Open Arms’, retenido por las autoridades desde el 21 de agosto

El juez de instrucción de Agrigento Stefano Zammuto ha ordenado este jueves la liberación del barco Open Arms, que permanecía secuestrado por las autoridades italianas desde el pasado 21 de agosto cuando se produjo el desembarco de los migrantes rescatados en Lampedusa. Según ha confirmado el abogado de la organización humanitaria, que todavía no ha recibido el auto, el buque podrá partir cuando se resuelvan las cuestiones técnicas del barco por las que lo inmovilizó la guardia costera.

El barco de rescate de la ONG española había sido secuestrado por orden del fiscal de Agrigento, después de que este subiera a bordo y comprobara la situación en la que se encontraban los migrantes tras casi dos semanas desde su rescate. El fiscal también investiga el bloqueo al que estuvo sometido el buque frente al puerto de Lampedusa hasta que él mismo ordenó su desembarco inmediato, el pasado martes.

Aunque el juez ha ratificado el secuestro dictado por el fiscal Luigi Patronaggio en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, también ha ordenado su devolución a la ONG ya que "no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias" puesto que "no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y a la tripulación", según ha afirmado la agencia ADN Kronos.

El Ministerio de Transportes italiano acordó el pasado 22 de agosto inmovilizar el Open Arms, que rescató frente a las costas de Libia a más de 150 inmigrantes, por “graves anomalías de seguridad”. Durante una inspección realizada por expertos de la Guardia Costera italiana en el buque de la ONG española se detectaron deficiencias en materia de seguridad de la navegación, respeto al medioambiente marino y adiestramiento y familiarización de la tripulación con los procedimientos de emergencia previstos a bordo.

De hecho, cuando el Open Arms aún estaba bloqueado frente a las costas de Lampedusa, el Ministerio de Transportes italiano ya presionó al Gobierno de Sánchez instándole a que retirara la bandera española al barco o a que lo detuviera usando cualquier otro medio que considerara oportuno. A cambio, el ministro, Danilo Toninelli, ofreció las naves de la Guardia Costera para llevar a los migrantes a España.