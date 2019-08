Italia ofrece traer a los inmigrantes del ‘Open Arms’ si España le impide navegar

Efectivos de la Guardia Costera proceden a la evacuación de 8 personas. En directo, diez personas se lanzan al mar. FRANCISCO GENTICO (efe) / epv

El Gobierno italiano se ha ofrecido a trasladar al centenar de inmigrantes que quedan a bordo del Open Arms al puerto que designe el Gobierno español en un buque de su Guardia Costera, pero ha exigido que España retire su bandera al barco de la ONG, para que no pueda seguir navegando.

A través de su cuenta de Facebook, el ministro de Transporte italiano, Danilo Toninelli, del Movimiento 5 Estrellas, ha recordado que ya ofreció que la Guardia Costera acompañara y ofreciera asistencia técnica al Open Arms en su travesía a España e incluso a transportar a parte de los migrantes pero, asegura, "la ONG se ha negado increíblemente, con una actitud que hace sospechar de su mala fe".

Ahora, asegura Toninelli, "damos un paso más: estamos dispuestos a llevarnos, con nuestra Guardia Costera, al puerto de la Península Ibérica que se nos indique a todos los migrantes que están a bordo del Open Arms. Sin embargo, España dará un paso adelante e inmediatamente retirará su bandera del barco de la ONG". La retirada de bandera implica que un barco no puede navegar e incluso puede ser captura como pirata, salvo que otro país le dé su pabellón.



Un portavoz del Ministerio de Transportes ha explicado a este diario que está en conversaciones con el Gobierno español, que no se ha pronunciado públicamente al respecto. Fuentes del Gobierno español explicaron que se ha entrado en contacto con las autoridades italianas para conocer el alcance de su propuesta, que no se conocía antes de que fuera difundida en Facebook.



Mientras tanto, la situación sigue deteriorándose a bordo del barco humanitario, fondeado a 800 metros de la isla italiana. Anoche , unos de los inmigrantes se lanzó al agua y fue rescatado por la Guardia Costera italiana, que lo llevó al puerto de Lampedusa. Estas mañana al menos otros nueve le ha seguido, según ha mostrado Open Arms en un vídeo difundido por Twitter. Media decena ya lo intentaron el domingo, pero los socorristas de la ONG se lanzaron tras ellos e hicieron que regresaran al buque.



Por su parte, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha avanzado este martes que el Gobierno ofrecerá "en las próximas horas" una solución al Open Arms ante la situación de "emergencia humanitaria" y porque España "no va a mirar hacia otro lado como está haciendo el ministro Matteo Salvini". En una entrevista en RNE, Robles no ha desvelado si esa opción pasa por el traslado de los inmigrantes en avión como ha solicitado la ONG y ha señalado que será la alternativa que el Gobierno entienda "la mejor y más adecuada desde el punto de vista humanitario".

Robles ha precisado que "no es el momento de entrar en debate con el ONG "Open Arms y ha insistido en que se tratará de una solución "posibilista" porque el Gobierno español "no va a callarse". En esta línea, Robles ha lamentado que ministros como Salvini "alardeen ante el drama humano y diga que los inmigrantes no entran en Italia".

También ha instado a la Comisión Europea a que en la próxima reunión del Consejo Europeo de Ministros de Interior se plantee este tema: "No se puede mirar para otro lado".