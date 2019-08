La Junta de Andalucía considera “falta de lealtad” que el Gobierno no le haya consultado el desembarco en Algeciras

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ofrecer el puerto de Algeciras (Cádiz) para el desembarco del buque Open Arms, fondeado frente a las costas italianas de Lampedusa con un centenar de inmigrantes a bordo, ha suscitado la crítica del Ejecutivo andaluz. Su presidente, el popular Juan Manuel Moreno, ha considerado un desprecio a Andalucía la elección "sin dirigirse al Gobierno autonómico". "Basta de banzados. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto", ha añadido Moreno en un mensaje en Twitter.

El portavoz del la Junta, Elías Bendodo, ha puesto a disposición del Gobierno central todo lo necesario para el desembarco, pero ha lamentado lo que ha definido como “falta de lealtad” hacia la Junta, al no comunicarle la decisión tomada por el Ejecutivo central, decisión que la ONG ha rechazado. En un grabación, Bendodo censura a Sánchez: "Hace poco anunció que debía llegar al puerto más cercano, pero lo ha mandado al puerto mas lejano", ha asegurado. "Podían haber desembarcado en Barcelona o Valencia, pero llegan a Andalucía", ha dicho. Con todo, ha asegurado que el desembarco no supone "ningún problema". "Estamos acostumbrados recibir inmigrantes”, ha añadido.

Ofrecemos a Málaga como ciudad que, junto con otras, puede acoger a las personas que le correspondan a España de las que el barco "Open Arms" recogió en el Mar Mediterráneo, hace ya unos 20 días.

La UE alaba la decisión de España

El comisario de Migraciones, Interior y Ciudadanía de la UE, Dimitris Avramopoulos, ha manifestado su satisfacción por la decisión del Gobierno español. "Alabo a España por su solidaridad, por permitir el desembarco de los migrantes". La Comisión Europea, ha añadido, "está como siempre dispuesta a coordinar la reubicación de quienes desembarquen", ha apuntado Avramopoulos a través de su cuenta en Twitter.

La elección de Algeciras como puerto ha suscitado las críticas del alcalde de la ciudad andaluza, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular. Landaluce ha reconocido la gravedad de la situación, pero ha reclamado que no se tenga a su ciudad como lugar preferido para los desembarcos. "Es cierto que nos encontramos ante una grave crisis humanitaria, pero Algeciras no puede convertirse en el lugar predilecto del Gobierno del señor Sánchez para llevar a cabo este tipo de operaciones, máxime cuando existen otras alternativas en el Mediterráneo", ha asegurado en un comunicado.

Su compañero de filas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ofrecido su ciudad para acoger a las personas "que le correspondan a España" del barco. "Ofrecemos a Málaga como ciudad que, junto con otras, puede acoger a las personas que le correspondan a España de las que el barco Open Arms recogió en el Mar Mediterráneo", ha afirmado el regidor en un mensaje en Twitter.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha valorado en Twitter la decisión del Gobierno por "ofrecer una solución al Open Arms", si bien cree "lamentable" que se adopte 17 días después del rescate, y, en su opinión, "movido por la presión ciudadna y no la convicción propia". Considera además que la opción es "técnicamente imposible" por la lejanía del barco del puerto andaluz. En un segundo mensaje, Garzón ha dicho que no le parece razonable que la política migratoria dependa de "la cantidad de titulares, tuits y debates que genera cada caso particular".

También se ha mostrado crítica la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Considera que es "demasiado tarde" ofrecer ahora el puerto de Algeciras. En un mensaje en su cuenta de Twitter dirigido al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, Colau escribe: "Es demasiado tarde para ofrecer Algeciras (por eso ofrecimos el puerto de Barcelona hace 12 días. Hay vidas en peligro y están frente a Lampedusa (Italia)". Añade después de que los estados europeos deben "obligar" al ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, a "cumplir la ley" y "si no lo hace, abrir una crisis diplomática".