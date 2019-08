Convite de verano en Waterloo con Puigdemont a la guitarra

Carles Puigdemont a la guitarra. Toni Comín al piano. Valtonyc, el único músico en la sala, da un trago a su copa de vino, pero de momento no se une al coro de una decena de fieles que canta L'empordá de Sopa de Cabra y Laura de Lluís Llach. Ya es agosto en Valonia, y el expresidente catalán ha querido replicar la velada estival de 2016 en Cadaqués convocando a un grupo de fieles a una fiesta en la denominada Casa de la República. Puigdemont ha buscado el apoyo de los suyos en torno al poder unificador de una paella en un momento en que la melodía independentista desafina, con JxCAT y ERC divididos y apenas unas semanas después de los primeros varapalos judiciales de Estrasburgo y Luxemburgo que le han impedido sentarse en la Eurocámara.

Waterloo no es Cadaqués. Ni siquiera se le parece. La playa más cercana está a hora y media en coche. Y como no es extraño en el voluble verano belga, este sábado el cielo era gris y las ráfagas de viento superaban los 70 kilómetros por hora. No era día para salir al jardín, pero en el interior de la Casa de la República los aires eran festivos. Tres años después del guateque celebrado en casa de la periodista Pilar Rahola en la localidad gerundense, Puigdemont aparcó el Let it be de los Beatles que interpretó entonces para dejarse grabar en vídeo por algunos de los asistentes tocando temas más vinculados a la nostalgia, y alguna de las imágenes lo muestran sonriente preparando una salsa alioli, lazo amarillo en la solapa.

Entre el elenco de asistentes estuvieron el diputado de Bildu Jon Inarritu; el senador de Junts per Catalunya y amigo inseparable del expresident Josep María Matamala; el diputado y abogado Jaume Alonso Cuevillas; el exconsejero Lluís Puig o Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y único representante del Gobierno de Quim Torra. La periodista Pilar Rahola, que también acudió esta vez, compartió algunas instantáneas del momento. "Doce apóstoles conjurados esperando una paella en tierras de Tintín", escribió junto a una de ellas.

La vivienda, por la que Puigdemont abona unos 4.400 euros mensuales desde que se instaló en ella hace un año y medio, —cantidad que según afirman proviene íntegramente de donaciones— es el centro de operaciones del llamado Consell per la República, el instrumento manejado por el expresident para internacionalizar el procés. Para Puigdemont, el alquiler de la mansión era necesario. "Hay quien critica que haya elegido una casa grande y cara. ¿Debería haber escogido un lugar donde no se pueda trabajar? Hay una solidaridad muy grande por parte de muchos catalanes que desean que continuemos nuestro trabajo en el exilio en las condiciones más dignas posibles. Permite ahorrar mucho dinero en restaurantes y hoteles", afirma en su libro La crisis catalana. Una oportunidad para Europa.

En su obra ...Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso, su abogado Gonzalo Boye exalta la hiperactividad en la sede independentista en Bélgica, reconvertida este sábado por momentos en lugar de evasión para sus más allegados. "Waterloo es un centro de trabajo con una actividad tremenda y allí no es difícil encontrarse con múltiples personalidades no solo de la vida política española sino también europea".

Lejos quedan los días de discreción en que los invitados entraban a escondidas por la puerta del garaje para evitar ser detectados por la prensa durante las maratonianas jornadas dedicadas a preparar el siguiente paso en la estrategia política y judicial.