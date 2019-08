La socialista María Chivite asume el poder en Navarra arropada por Ábalos y Urkullu

María Chivite ya tiene el poder en Navarra. Investida el pasado viernes en el Parlamento autonómico con los 11 escaños del PSN, 9 de Geroa Bai, 2 de Podemos, 1 de Izquierda-Ezkerra, y gracias a la abstención de EH Bildu, la socialista navarra ha tomado este martes posesión de su cargo en un acto que ha contado con la presencia del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, del de Agricultura, Luis Planas, y de lehendakari Íñigo Urkullu. Chivite (Cintruénigo, Navarra, 1978) es la tercera mujer en la historia de esta comunidad tras Yolanda Barcina (PP) y Uxue Barkos (Geroa Bai) que ostenta la máxima representación en una comunidad que no gobernaba el socialismo desde hace 23 años. Ha prometido su cargo a las 11.39 de este martes, después de un laborioso proceso de negociaciones con sus nuevos socios de Gobierno y en medio de duras críticas del candidato a la presidencia por la coalición formada por UPN, el PP y Cs, Javier Esparza, por necesitar de la abstención de EH Bildu.

En un acto cargado de simbolismo en el que socialistas y nacionalistas vascos ahondan en el buen momento de sus relaciones, tanto en Euskadi, donde ahora gobiernan en coalición, como en Madrid entre el PNV y el presidente en funciones Pedro Sánchez, y ahora consolidando su relación en Navarra, donde van a gobernar en coalición con Geroa Bai —la marca del PNV en la comunidad— Chivite ha insistido en "gobernar para todos", desde la centralidad, pero en un proceso de normalización de relaciones con Euskadi que ya comenzó con la anterior presidenta Uxue Barkos.

"No concibo la presidencia si no es desde el respeto, y desde la unidad y la integración, no de la exclusión", ha dicho, tras apelar al diálogo y a llegar a consensos entre diferentes "en aquellas materias que suponen retos en nuestra comunidad", desde una óptica progresista y de "carácter social". Chivite se ha emocionado durante el discurso: "Queremos y podemos hacer grandes cosas en nuestra tierra, aunque no serán todas las que queremos". En un mensaje rotundo a la derecha ha dicho que gobernará para todos los ciudadanos, y ha pedido diálogo respetuoso.

Sin embargo, no lo va a tener fácil. Este miércoles tomarán posesión de sus cargos los 13 consejeros que la acompañarán en el gabinete, —PSN, ocho departamentos, Geroa Bai, cuatro y Podemos, uno. Izquierda-Ezquerra ha renunciado a formar parte del equipo de gobierno— pero a partir de septiembre tendrá que empezar a trabajar en la primera de las leyes, el Presupuesto para 2020, y no dispone de mayoría para sacarla adelante, salvo que EH Bildu entre en las negociaciones.

El ministro portavoz ha explicado en el atrio de la Cámara autonómica minutos antes del acto que "vamos a gobernar desde el centro, con ánimo constructivo e integrador, esas son las señas del socialismo", ha explicado. El lehendakari ha subrayado que este es "un acuerdo entre diferentes en base a un acuerdo programático". Planas ha calificado el pacto de Gobierno de "inteligente y con futuro" y ha ofrecido la colaboración del Gobierno de España para desplegar acuerdos y colaboración.

El Orfeón pamplonés ha puesto música al acto con dos temas que ahondan en esa vía de normalización de relaciones entre comunidades vecinas, la popular Herribehera, de Benito Lertxundi, con arreglos de Lorenzo Ondarra, y El Roncalés, de Salvador Ruiz de Luna, con arreglos de José Antonio Huarte.