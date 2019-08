El Supremo ordena investigar por acoso laboral a cinco sargentos y a un capitán que desoyó a la víctima

A la sargento Eva María Sánchez no le ha resultado fácil su vida militar en Canarias. Algunos de sus colegas, de igual rango, la han ladeado, desautorizado y, además, llevan años mofándose de ella incluso delante de la tropa. "Jodida, enana", "minion", "gandula", "lesbiana". Entre quienes supuestamente la vejaban también había una sargento, María Fernández, quien dijo de ella que era "un hombre frustrado en cuerpo de mujer".

Sánchez acudió agobiada al capitán del acuartelamiento, situado en Canarias, pero este desoyó sus quejas. Alegó que no quería problemas personales en su cuartel. "No es un problema personal, ocurre delante de la tropa", le replicó ella. No hizo caso. Ante la desidia, la sargento denunció el acoso ante la justicia militar. Pero el Tribunal Militar Territorial Quinto de Canarias decidió en 2018 dar carpetazo a la denuncia al entender que los hechos son cosas que pasan en la vida cotidiana de los cuarteles.

El fiscal discrepó del archivo y presentó un recurso ante la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, que ha revocado el archivo y ordena ampliar la investigación, y que un tribunal diferente del que dio carpetazo al asunto siente en el banquillo por acoso (mobbing) e injurias a los cinco sargentos del Ejército de Tierra de Canarias implicados. Se trata de cuatro hombres y una mujer, quienes supuestamente hicieron la vida imposible a la sargento Sánchez. El Supremo también pide al tribunal castrense que investigue la inacción del capitán del cuartel en este asunto.

El auto del Supremo, que firma la magistrada Clara Martínez de Careaga, entiende que hay indicios de una infracción penal. Y refuta el criterio del tribunal territorial, que sostuvo que las “disputas, discrepancias y contiendas” sucedidas “forman parte del devenir diario de la vida de todo acuartelamiento”. El fiscal tipifica los hechos en su recurso como “acoso laboral y/o profesional en cuanto entrañan", aclara, "una situación hostil sistemática y prolongada en el tiempo que socava la propia estima de la víctima, la denigra y daña su integridad moral”.

Según el sumario de la causa, la sargento Sánchez padeció durante años un sinvivir al ver cómo sus colegas cuestionaban sus órdenes y la injuriaban delante de suboficiales y de la tropa. Ella era “la jefa de la dependencia de armamento”. Uno de los hechos denunciados es el siguiente: durante un ejercicio militar, Sánchez ordenó a una soldado que "no se olvidara llevar el material para la limpieza de los fusiles de asalto”. Sin embargo, el sargento Ernesto Alonso López, que estaba allí, empezó a cuestionar públicamente su orden. “No te metas en las órdenes que yo estoy dando”, le comentó Sánchez. “Tú estás loca”, le espetó Alonso, delante de varios soldados, al tiempo que “giraba su dedo índice de la mano derecha en su sien”.

Otro episodio acaeció durante un ejercicio de tiro que dirigía Sánchez “en presencia del teniente Garza”, señala el Supremo. El sargento Alonso irrumpió en el ejercicio sin llevar los “obligatorios chaleco antibalas y el casco". Y a él se unió el también el sargento Pablo Requena. Y se pudieron ellos a dirigir el ejercicio. Sánchez retrocedió y se calló, pero le comentó al teniente que más tarde “querría hablar con él sobre lo sucedido”. Era habitual en el sargento Alonso, además, cuando estaba en la cantina, dirigirse o hablar sobre Sánchez con apelativos como “lesbiana y gandula”.

Otra escena en la que intervinieron los sargentos Alonso y Requena coincidió con el día en que entró en vigor el nuevo uniforme pixelado para la tropa del mando de Canarias. Ambos, según el sumario, empezaron a reírse de varios suboficiales, con la tropa ya formada, a la vez que entonaban la canción “cómprate un amigo”. Dos soldados se acercaron a la sargento Sánchez diciéndole que “era un vergüenza” como les trataban, y el “mobbing y acoso" que sufrían.

El Supremo también ordena investigar al sargento Aarón Navarro. Este creó un grupo de WhatsApp y colgó en él una foto de Sánchez en la que ella “aparecía junto a un minión [en la ficción, muñeco enano de color amarillo] con la finalidad de generar comentarios hilarante sobre ella”, que no fue incluida en el citado grupo. Ese día Sánchez habló con el “capitán Sastre”, jefe del cuartel. El capitán le dijo que no redactaría ningún parte sobre lo ocurrido porque, le avanzó, “no quería problemas personales en el cuartel”. “No es un problema personal, muchas de estas cosas ocurren delante de la tropa”, le replicó Sánchez. Sin éxito.

El sargento Navarro también se refirió a ella, estando la tropa formada, como “la más enana” de la formación. Hasta el punto de que varios suboficiales, que también estaban en formación, comentaron en voz baja, "¡¡¡qué cabrón!!!". Otro día, este mismo sargento aludió a Sánchez como “jodida enana”. Y todo porque esta le reprochó que no le entregase el fusil para guardarlo debidamente “enrollado en la cinta” preceptiva. La insultó delante de otros soldados y suboficiales que a su vez esperaban para entregar sus armas.

Cambio de jueces

El Supremo también ordena que se investigue a la sargento María Fernández. Delante de una cabo, en el acuartelamiento de Los Rodeos, Tenerife, habló de Sánchez en estos términos: “Por ahí viene la chiguagua...”. Otras veces la llamó “minión”, “hombre frustrado en cuerpo de mujer", “lesbiana, gandula y comechichis”.

El tribunal castrense entendió que estos hechos no eran delictivos. El Supremo le corrige y le ordena que continúe investigándo a los cinco sargentos y que los siente en el banquillo. Y señala que no se puede obviar la actitud del “capitán Sastre, jefe de la Bia Mistral, al serle denunciados” los hechos por parte de “la sargento Eva María Sánchez”. El Supremo entiende que el tribunal castrense debe enviar la actuación del capitán al fiscal castrense para que este califique su conducta. Y que el juicio lo celebren jueces diferentes de los que han archivado este caso.