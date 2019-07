Un grupo de escritores y artistas pide un acuerdo ya entre PSOE y Podemos

Se acerca la fecha de la votación de la investidura y se aceleran los movimientos no solo dentro de los partidos, sino también fuera, para intentar evitar la repetición de las elecciones. Un grupo de escritores, actores, directores de cine, músicos y periodistas encabezan un manifiesto en que el que exige al PSOE y a Podemos que se pongan de acuerdo ya para evitar que unos nuevos comicios puedan llevar a la derecha al poder.

El texto, firmado entre otros muchos por Almudena Grandes, Manuel Rivas, Javier Bardem, Rozalen, Antonio De la Torre o Montxo Armendariz, es muy claro: "Las elecciones de abril abrieron la posibilidad de que una mayoría progresista pudiera entenderse para gobernar de forma conjunta. La ciudadanía se movilizó de forma masiva para mandar un mensaje claro: No queremos a la extrema derecha cerca de los mandos del Estado.

Pero el entusiasmo generado tras las elecciones se está disipando ante la dificultad de PSOE y Unidas Podemos de ponerse de acuerdo en la negociación de gobierno. Los problemas de millones de personas no se detienen a la espera de que los partidos hagan su trabajo".

"Somos muchos quienes estamos preocupadas y preocupados por los desahucios que no cesan, por la precariedad laboral, por el precio del alquiler, por la pobreza infantil, por la ley mordaza y sus limitaciones a la libertad de expresión y creación, por la brecha salarial entre hombres y mujeres, por la violencia de género, por la crisis social y ecológica, por la creciente desigualdad entre quienes más tienen y quienes tienen menos, por los derechos LGTBI, por la cultura, la sanidad y la educación y por las crisis territoriales. Somos muchos quienes creemos que es urgente ponerse a trabajar YA por país y sus gentes", añade.

"La ciudadanía expresó a través de sus votos un mensaje claro que obligaba a los partidos a entenderse. Nadie obtuvo mayoría suficiente como para gobernar en solitario y encuestas posteriores insisten en que la gente prefiere que haya acuerdos entre progresistas. Es el momento de pactar, entenderse, ponerse de acuerdo. Es el momento de hacer política para la ciudadanía", insiste.

"¿Por qué asumir el enorme riesgo de unas nuevas elecciones que podrían revertir el progreso democrático alcanzado en abril y abrir la puerta a la extrema derecha? No existe ningún bloqueo numérico ni ningún empate catastrófico que justifique poner sobre la mesa nuevos comicios. No hay ningún argumento razonable que valide la renuncia a gestionar el resultado de unas elecciones que han abierto la posibilidad a un Gobierno que amplíe derechos construyendo nuevos horizontes de igualdad y justicia social. Así, instamos a las dos grandes organizaciones progresistas de nuestro país, PSOE y Unidas Podemos, a que inicien de una vez por todas, con seriedad, generosidad y altura de miras, desde el reconocimiento y respeto mutuos, la negociación de este Gobierno plural progresista por el que votó la ciudadanía española en abril. No queda ya tiempo. El futuro de nuestra democracia nos lo exige", remata el texto.

El texto ha logrado en pocas horas reunir a decenas de personas. Entre ellas hay escritores y artistas como Aitana Sánchez Gijón, Pilar del Río, Bob Pop, Pedro Guerra, Zahara, Alberto San Juan, Tristán Ulloa, Lucía Etxebarría, Icíar Bollain, Pilar Bardem, Luis García Montero, Achero Mañas, Sergio Peris Mencheta, Isaac Rosa, Benjamín Prado, Guillermo Galván, Juan Diego, Juan Diego Botto, Olga Rodríguez, Emilio Gutiérrez Caba, Ismael Serrano, Charo López, Emma Suárez, Santiago Auserón o Miguel Rellán.