Calvo acepta dirigentes “cualificados” de Podemos en el Gobierno si no entra Iglesias

El escollo principal es Pablo Iglesias. El Gobierno está dispuesto a aceptar que miembros de la dirección de Unidas Podemos se sienten en el Consejo de Ministros, siempre y cuando no sean el líder de la formación. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, sitúa como única especificidad que esos dirigentes tengan una alta “cualificación”. El PSOE avanza por tanto desde su última posición, en la que llegó a ofrecer a Podemos que pudieran formar parte del Gabinete de Pedro Sánchez ministros técnicos —esto es, especialistas en un área, no de perfil político—, para admitir que puedan también ser otros perfiles. Fuentes próximas al Ejecutivo han señalado, en todo caso, que la opinión expresada por la vicepresidenta no supone ningún cambio respecto a la posición mantenida hasta este momento.

“Nosotros respetamos a Unidas Podemos. Lo ha dicho ya el presidente: 'estoy dispuesto a contar con miembros de Unidas Podemos con cualificación para entrar en equipos que van a ser mayoritariamente del PSOE”, ha explicado Calvo esta mañana en Los Desayunos de TVE. Preguntada por si el Gobierno aceptaba que los nombres pertenecieran a la dirección de Podemos, siempre que no se trate de Pablo Iglesias, ha contestado: “Sí, quienes ustedes propongan [en referencia a Podemos]; propóngannos”. “Tienen que ser propuestas de Unidas Podemos, claro”, ha asegurado, después de afirmar que no es razonable que el líder de otro partido "esté dentro del Consejo de Ministros".

El líder de la formación morada se resiste a dar un paso atrás para facilitar el acuerdo con el PSOE y exige su entrada en el Ejecutivo. En La Moncloa ven imposible esta participación porque, como secretario general de otra formación política, Iglesias tendría que defender unos posicionamientos diferentes a los del PSOE y haría la coalición ingobernable. En todo caso, Calvo no confía en que el líder de Podemos renuncie en ningún caso.

“¿Si Pablo Iglesias da un paso atrás, entonces el acuerdo es posible?”, se le ha preguntado esta mañana en la televisión pública. “Es que tampoco ha servido eso, es que cuando se puso en la mesa el señor Iglesias se fue a hacer la consulta a su partido”, ha respondido.