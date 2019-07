Los diputados del PSOE que facilitaron la investidura de Rajoy piden al PP que haga lo mismo con Sánchez

Encalladas las negociaciones con Podemos, el PSOE ha redoblado la presión al PP para que facilite la investidura de Pedro Sánchez con una carta firmada por todos los diputados socialistas, salvo Soraya Rodríguez, actual eurodiputada de Ciudadanos, y Dolores Galovart, juez en activo, que facilitaron con su abstención la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016. Un golpe de efecto que ha sido recibido con sorpresa en las filas del partido de Pablo Casado. La misiva no la firman los 15 parlamentarios socialistas que votaron en contra de Rajoy, entre los que se encontraban la presidenta actual del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Manuel Cruz. Tampoco figura Sánchez, que horas antes de aquella votación renunció al acta de diputado.

"No os pedimos la abstención a favor de un Gobierno socialista. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un Gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros", solicitan en el escrito a la bancada de 66 diputados populares. Los firmantes les recuerdan que Rajoy permaneció diez meses como presidente de un Gobierno en funciones "sin que, tras dos elecciones generales en el plazo de seis meses, ni él ni la dirección de vuestro partido [el PP] fueran capaces de articular una mayoría parlamentaria que les permitiera formar un Gobierno con el respaldo del Congreso".

El sentido de aquella votación llevó al PSOE al borde de la descomposición. "Fue un verdadero sacrificio. Atrapados entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, cada uno de los diputados socialistas de la XII legislatura, cada uno de sus militantes, cada una de sus agrupaciones locales, es decir, todo el PSOE, sufrimos el mayor desgarro que hemos vivido desde que recuperamos la democracia en España", reconocen los diputados.

"Los socialistas le dimos muchas vueltas a esa salida durante aquellos meses del verano de 2016. Y por más vueltas que le dimos, la única salida practicable era nuestra abstención en la votación de investidura del señor Rajoy", inciden los diputados de la XII legislatura que facilitaron la investidura del PP. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, hizo hincapié tras la reunión de este lunes entre Sánchez y Casado en que el líder del PP alabó entonces que los socialistas facilitaran la elección de Rajoy como presidente. "No fue una abstención negociada a cambio de algo, no nos abstuvimos para que gobernara Rajoy, sino para que España tuviera un Gobierno. Lo hicimos para acabar con una parálisis institucional que alcanzaba a toda nuestra democracia, incluyendo el funcionamiento mismo del Legislativo", destaca la carta en otro punto.

El escrito también se detiene en la investidura fallida de Sánchez a principios de 2016 "para desbloquear la formación de gobierno" después de que Rajoy se negara a intentarlo. "Tras las elecciones de diciembre de 2015, en las que el PP obtuvo el mayor número de escaños, el señor Rajoy no aceptó el encargo del Jefe del Estado para intentar formar gobierno y someterse a la votación de investidura. De este modo se produjo una situación inédita en nuestra historia constitucional: la negativa de Rajoy a someterse a la investidura nos dejaba sin gobierno a la par que paralizaba el mecanismo constitucional de convocatoria de unas nuevas elecciones".

"Tuvo que ser el PSOE, con el liderazgo de Pedro Sánchez, el que, en un acuerdo con Ciudadanos, asumiera el encargo de someterse a una votación de investidura y, de ese modo, desbloquear el funcionamiento de nuestra democracia. No alcanzamos la mayoría necesaria para que nuestro candidato fuera investido presidente del Gobierno. Vuestro partido, al igual que hizo Unidos Podemos, no intentó la investidura de su candidato ni se abstuvo en la del nuestro, lo que nos abocó a la repetición de elecciones", prosigue en uno de sus apartados más llamativos, en el que se responsabiliza al PP y Podemos de que Sánchez no fuera investido presidente. El PSOE se reafirma en este relato conforme se acerca la votación de la investidura de Sánchez el 23 de julio (por mayoría absoluta) y el día 25 por mayoría simple.