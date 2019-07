Dos autos del Supremo y dos sentencias del Constitucional coinciden en la gravedad del 1-O

El Constitucional no solo ha avalado la aplicación del artículo 155 en dos sentencias publicadas la pasada semana, sino que ha cargado con dureza contra los dirigentes del procés: “Pretendían la ruptura del orden constitucional, ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino que está sometido a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico”, dicen los dictámenes, donde se acusa a los secesionistas de haber provocado una “grave crisis” con la proclamación de “una república catalana (ficticia en derecho, pero afirmada y propugnada de facto)”. Por ello, sigue el Constitucional, no pueden considerarse “excesivas” o “desmedidas” las iniciativas del Senado para destituir a Carles Puigdemont y a su Gabinete, quienes actuaron de forma “arbitraria” y “con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito”. Y lo hicieron “sirviéndose para ello, como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos de Cataluña”. El objetivo último era “quebrar el Estado”.