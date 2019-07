Vox frena la investidura del candidato popular a la presidencia de Murcia

No hubo sorpresa en la primera votación del debate de investidura en Murcia. Tal y como habían anunciado, los cuatro diputados de Vox han votado en contra de la designación del popular Fernando López Miras como presidente, y el PP tiene ahora 48 horas exactas para convencer a los ultraconservadores de que apoyar el Gobierno de coalición que han pactado con Ciudadanos es un mal menor, frente a la posibilidad de que la presidencia quede en manos del socialista Diego Conesa. López Miras ha perdido la votación con 21 votos a favor y 23 en contra. PP (15) y Cs (6) han votado 'sí' y PSOE (17), Podemos (2) y Vox (4) han optado por el 'no'. Una diputada del PP, Sonia Ruiz, que es la capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, no acudió al pleno porque estaba en una competición oficial, aunque su voto no era determinante.

En la segunda votación, que se celebrara el jueves, bastaría con la abstención del partido de extrema derecha para que el candidato popular salga elegido porque se requiere la mayoría simple. Sin embargo, en su discurso de hoy, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, amagaba con bloquear la investidura si Cs les sigue excluyendo de la negociación. Su teléfono, ha dicho, “sigue encendido” y su mano, “tendida”, para “negociar en justicia” su apoyo al nuevo Ejecutivo. Después de definir a su partido como “de diálogo y moderación”, “constitucionalista” y con el que se puede hablar, ha advertido también de que se trata de una formación “de firmes convicciones” que “no va a aceptar el maltrato, el ninguneo ni la indignidad” aunque eso implique que “acabe gobernando la izquierda” en la región. “Quienes ya han decidido que no han de ceder absolutamente nada en esta intransigencia y en su negativa al diálogo, deberían revisar sus conceptos básicos acerca de democracia”, ha señalado.

López Miras ha aprovechado su turno de réplica para pedir una vez más a Vox “altura de miras”. “Lo que demandan, más allá de los focos mediáticos, es legal, constitucional y en muchos casos, muy razonable”, le ha dicho a Liarte. Y ha añadido: “Les aseguro que si me dan su confianza, ninguno de sus votantes se sentirá defraudado”, porque “la única esperanza que tiene la izquierda” para poder gobernar la comunidad autónoma es la de que Vox no apoye su investidura.

Con un diputado más que los populares, 17, al PSOE le bastaría el apoyo de Cs para hacer presidente a Diego Conesa, que ha aprovechado su intervención recordar a la portavoz del partido liberal, Isabel Franco, que se presentó a las autonómicas con una promesa de “regeneración” arropada por la propia Inés Arrimadas. El pacto que ha suscrito con el PP, le ha dicho, supondrá solo un “simulacro de cambio de gobierno” con un programa político de “continuidad”, basado en “fantásticos deseos” sin presupuesto y en el que se plasmará también “el logo y la firma de Vox”. “No tiro la toalla, nunca lo he hecho ni lo haré. Mi mano sigue tendida”, le ha dicho.

Franco, por su parte, que este martes insistía en su negativa a cualquier pacto con Vox y que en jornadas anteriores ya advirtió de que no consentiría la repetición de elecciones y retomaría el pacto con el PSOE si no se logra la investidura de López Miras, no ha dedicado ni un minuto de su discurso de hoy ni a los ultraconservadores ni a los socialistas, sino que se ha limitado a desgranar punto por punto el acuerdo alcanzado con el PP. Habrá, por tanto, que esperar a la noche del jueves para saber si finalmente el pacto a tres se convierte en una realidad o si, por el contrario, el PSOE logra convertir su victoria en las urnas en un cambio de Gobierno.