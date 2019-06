PP y Cs inician las negociaciones en Murcia sin aclarar cómo buscarán el apoyo de Vox

Once días han tardado lo partidos murcianos en mover ficha para tratar de llegar a acuerdos tras las elecciones del pasado 26 de mayo, que ganó por la mínima el PSOE tras 24 años de victorias populares, pero sin diputados suficientes para gobernar. Los socialistas sumaron 17 escaños y sumarían la mayoría absoluta de 23 con los 6 diputados obtenidos por Cs. El PP, que se quedó con 16, depende también del apoyo o, como mínimo, la abstención de Vox (4 escaños) para formar gobierno.

En ese contexto, los comités negociadores de PP y Ciudadanos se han reunido este jueves en un hotel de Murcia para “escuchar”, aseguran sus representantes, las propuestas de cada uno y sin aclarar cómo salvarán el escollo de Vox.

El diputado nacional por Murcia, Miguel Garaulet, que preside el comité negociador del partido de Albert Rivera a nivel regional ha insistido, al inicio de la reunión, en que no están dispuestos a sentarse con Vox, con cuyos representantes se va a reunir esta misma tarde el PP. El representante de los populares murcianos en el comité nacional de acuerdos, José Miguel Luengo, ha confirmado que se “tomará un café” a las 18:00 horas para escuchar las reivindicaciones de los de Santiago Abascal, al igual que esta mañana quiere oír lo que Cs tiene que decir al respecto. Con el partido naranja, asegura, el PP tiene “muchísimos puntos coincidentes en los programas”, por lo que ha confiado en llegar a un acuerdo con ellos.

Pero Garaulet recuerda que este encuentro será solo el primero de una larga negociación en la que la puerta está aún abierta a la negociación con el PSOE, con quienes se reunirán este viernes a las 18:00 horas. Escucharán a ambos partidos, asegura, y pase lo que pase, al final de la negociación habrá “un cambio real” en la política de la comunidad autónoma porque Ciudadanos formará parte por primera vez de su Gobierno.

La presidencia de la Mesa de la Asamblea Regional, que se constituye el próximo martes 11 de junio, será previsiblemente una de las exigencias de Ciudadanos para facilitar la investidura del futuro presidente, tanto si es el popular Fernando López Miras, como si acaba en manos del socialista Diego Conesa, pero hoy no han querido hacer ninguna valoración al respecto. “Vamos a escucharlos, a ver qué proponen. Será un proceso largo, con responsabilidad”, ha insistido Garaulet, que ha negado que los pactos estén ya hechos desde Madrid. “Hoy estamos aquí mi compañera Valle (Miguélez), mi compañera Ana (Martínez Vidal) y yo. No hay nadie más a nivel nacional. Hay que dejar a cada uno con su responsabilidad”, ha subrayado. Fran Hervías, ha dicho, no se encuentra en la región.