Un acuerdo con Ciudadanos es también la única opción que tiene el Partido Popular para intentar revalidar un nuevo mandato, que en esta ocasión no necesita el apoyo de Vox. Su líder, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha lanzado un guiño al partido naranja para obtener su apoyo. Sin embargo, este camino no es fácil. El número uno de Cs en Castilla y León, Francisco Igea, ya ha advertido que Mañueco no representa el cambio que desean los votantes del partido naranja. “Las cosas en Castilla y León no seguirán igual, los ciudadanos han hablado y no les vamos a defraudar”, ha dicho Igea.