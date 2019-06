Sánchez se concentra en su agenda internacional sin resolver la investidura

Un parón en medio de la tormenta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se concentra durante cinco días en su agenda internacional sin tener resuelta la investidura en España. El jefe del Ejecutivo participa en su segundo G-20 en Osaka (Japón), y poco después de volver a Madrid, el domingo, parte de nuevo, esta vez a Bruselas, para rematar en una cumbre extraordinaria el reparto de poder en las instituciones europeas. La cumbre llegará hasta el lunes, cuando Sánchez volverá a España y podrá centrarse en la investidura y anunciar el martes la fecha elegida.

Sánchez, un convencido del multilateralismo, se encuentra especialmente cómodo en este tipo de foros internacionales. Desde que llegó a La Moncloa se ha concentrado en reforzar el papel internacional de España y su propio perfil. Ha logrado mejorarlo claramente sobre todo en la Unión Europea, donde su papel de negociador en nombre de los socialdemócratas -es el presidente más importante de este grupo en la UE- le ha dado un perfil que no tenían ni Mariano Rajoy ni José Luis Rodríguez Zapatero, que no hablaban inglés y no parecían muy interesados en la política internacional. La inestabilidad en España, sin embargo, perjudica ese intento de Sánchez de reforzar su papel internacional, según admiten fuentes del Ejecutivo.

La semana pasada, en Bruselas, la prensa internacional preguntó a Sánchez por un posible adelanto electoral, algo que empieza a instalarse aunque el presidente contestó que todos los partidos tienen la responsabilidad de intentar evitarlo. Sánchez tiene fuerza precisamente porque acaba de ganar las elecciones y se ha convertido en el socialdemócrata con más peso, pero la incapacidad de formar una mayoría sólida perjudica esta imagen de fortaleza política. Una investidura fallida reforzaría esta idea, admiten fuentes del Ejecutivo, que confían en que se disipe cuanto antes la incertidumbre.

Sánchez participa en Osaka en dos reuniones al margen de la cumbre, una con los presidentes de la UE, en la que se refuerza el bloque frente a Donald Trump -también se incorporó al final el canadiense Justin Trudeau- que le reclamará que acepte una posición clara del documento final sobre el cambio climático. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también presente en la cita, aseguró que el G20 "necesita hacer una declaración firme" sobre cambio climático. Juncker recordó el fracaso de la cumbre de Buenos Aires, cuando todos los países acordaron apoyar el cumplimiento del acuerdo de París contra el cambio climático pero EEUU se desmarcó del texto.

Los líderes europeos también aprovecharán para hablar de las negociaciones para el reparto de poder -en Japón están los principales negociadores-. Sánchez también mantendrá otra cita importante con los países latinoamericanos miembros del G-20 -Brasil, Argentina, México- donde también se hablará del acuerdo UE-Mercosur, que después de 20 años al fin parece abrirse paso.

Sin embargo, el papel de España y del propio Sánchez en los grandes debates del G-20 es mucho más discreto frente al peso de los colosos que dominan esta cumbre -EEUU, China, Rusia- en un ambiente de tensión agravado por las palabras de Donald Trump antes de viajar a Osaka. España no es miembro del G-20, pero ya se ha instalado como invitado permanente. Al contrario de lo que sucedió en el último encuentro del g-20 en Buenos Aires, donde hubo importantes protestas contra la cumbre, en Japón son muy minoritarias.

España no espera grandes avances en esta cumbre pero hará todo lo posible para que al menos no haya retrocesos, señalan en el entorno del presidente, donde hay especial preocupación con la discusión sobre el clima, en la que tendrá una breve intervención el jefe del Ejecutivo. Trump insiste en rechazar el acuerdo de París, que Sánchez y otros presidentes consideran irrenunciable. En La Moncloa se temen que EEUU haga como en la última cumbre del G-20 en Buenos Aires y rechace que en la declaración final se incluye un respaldo al acuerdo de París. Esas dudas de Trump se han extendido también a algunos países de la UE, aunque no en los principales -Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España- que son los que están en Osaka. Sánchez también hará en su discurso una defensa de las migraciones, aunque en España está recibiendo críticas por no dejar al barco Open Arms que siga haciendo tareas de rescate cerca de las aguas libias, una prohibición que ellos han decidido saltarse después de seis meses varados.

Sánchez viaja a Japón con su esposa, Begoña Gómez, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, que tiene una agenda propia en una cumbre de eminente carácter económico. El equipo más cercano del presidente, incluido su jefe de Gabinete, Iván Redondo, se han quedado esta vez en España ante la inestabilidad de la situación política. El presidente se quedará hasta el lunes en Bruselas para cerrar los acuerdos y solo después volverá a España para entrar de nuevo en la agenda política y anunciar el martes la fecha de la investidura en julio, que tanto en el PSOE como en Podemos asumen que será fallida.